Hacia la hiperespecialización del ecosistema innovador de Málaga

Hay cuatro disciplinas del ámbito de la innovación y la tecnología que están llamadas a transformar el futuro de nuestra forma de vida: inteligencia artificial, ciberseguridad, microelectrónica y computación cuántica. Las dos primeras son ya una realidad dentro del ecosistema innovador malagueño, con pesos pesados como Accenture, Nvidia y Google; las otras dos abrirán una nueva etapa de desarrollo e investigación en la capital de la Costa del Sol con el desembarco del Imec y con la instalación del mayor ordenador cuántico de España, de la mano de Quantumlab.

Estas cuatro ramas disruptivas tienen la capacidad de convertir a Málaga en un «hub» global, en una referencia que permita ver «con mucha más claridad» el potencial de este territorio. Así lo expresó el presidente del MálagaTech Park, Felipe Romera, en una nueva reunión del Consejo de Málaga con motivo del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que impulsa Prensa Ibérica y Fundación ‘La Caixa’ junto a La Opinión de Málaga y el resto de cabeceras del arco mediterráneo pertenecientes a este grupo editorial.

Una sesión en la que también estuvieron presentes Andrés Fernández, director ejecutivo de TDK Electronics Components SA; Raquel Podadera, global chief marketing officer de Dedalus; Toni de la Prieta, managing director de Accenture; José Luis Martínez, vicerrector de la Universidad Europea en Málaga y Antonio Fernández, delegado de Iberdrola en Andalucía.

Un momento del encuentro. / Álex Zea

Con este horizonte prometedor que ofrece el desarrollo tecnológico en un entorno innovador e investigador más que consolidado, ¿cuál debe ser la prioridad para los próximos diez años? «Nadie lo sabe», reconoció Romera. Eso sí, adelantó que hay potencial tecnológico lo suficientemente relevante como para que «se diga que Málaga está ahí».

Son los frutos de una estrategia basada en tres pilares, tecnología, cultura y turismo, una «especialización inteligente», como ya se reflejó en la primera sesión del Consejo de Málaga celebrada el pasado marzo, que ha conseguido impulsar un ecosistema innovador ahora bajo el focode las multinacionales tecnológicas.

El Consejo de Málaga, en la sede del Málaga Tech Park. / Álex Zea

Ahora bien, tecnología sí, pero ¿para qué? o ¿para quién? Así se lo cuestionaba Raquel Podadera durante el debate, insistiendo en la necesidad de aplicar «tecnología de propósito general» en objetivos concretos, siendo la sanidad en el caso de Dedalus. «Las empresas de propósito especializado encontramos ahí también el ecosistema adecuado para cohesionar. Nosotros aplicamos el proyecto transformador a una industria concreta o un sector». De esta forma, el tejido «tech» de Málaga evoluciona hacia nodos de hiperespecialización tecnológica, mirándose en espejos ya operativos en el territorio nacional como el Barcelona Health Hub o el Barcelona Supercomputing Center.

Felipe Romera, Málaga TechPark: «Hemos perdido empresas que nos han pedido cuatro o cinco megavatios. Esto no puede ser. La luz nunca fue un problema y ahora ha empezado a ocurrir» / l.o.

Elemento tractor

En esa búsqueda de prioridades, Toni de la Prieta aportó otra pregunta: ¿Por qué se quiere que Málaga sea reconocida? En ese sentido, defendió el concepto de encontrar el «flagship», esto es, el elemento diferenciador, la referencia que genere una suerte de «efecto clúster». «Se necesita una referencia que sea capaz de atraer, entonces las empresas querrán ser parte de ese ecosistema. Pero las instituciones tienen que ayudar a que sucedan cosas». En ese sentido, los miembros de la mesa coincidieron en que el Imec será uno de esos «proyectos tractores».

Toni de la Prieta, Accenture: «Se necesita un flagship, una referencia que sea capaz de atraer, entonces las empresas querrán ser parte de ese ecosistema. Pero las instituciones tienen que ayudar» / Álex Zea

No obstante, para que ese interés se mantenga y se consolide en el tiempo, deben garantizarse las condiciones de calidad de vida y desarrollo personal que permitan retener el talento. Eso implica garantizar el acceso a la vivienda y disponer de infraestructuras que permitan el desplazamiento de una población in crescendo.

«Hay ingenieros a los que ya les es más rentable irse a Madrid, porque ganan bastante más y el precio de la vivienda es similar al de Málaga», advirtió Andrés Fernández. Hay que recordar que la capital malagueña ha superado recientemente los 600.000 habitantes y que la provincia se aproxima los 1,8 millones.

José Luis Martínez, Universidad Europea: «Si queremos que Málaga siga creciendo, no se puede crecer solo trayendo empresas. Se tiene que crecer también garantizando toda la infraestructura» / Álex Zea

«Si queremos que Málaga siga creciendo, no se puede crecer solo trayendo empresas. Se tiene que crecer también garantizando toda la infraestructura que debe acompañar ese crecimiento», sostuvo José Luis Martínez, que también destacó la necesidad de que la población malagueña se sienta parte del avance de la ciudad. «Que el malagueño sienta que ese desarrollo no solo trae talento de fuera, que inevitablemente tiene que venir, sino que se sienta implicado».

Raquel Podadera, Dedalus: «Las empresas de propósito especializado encontramos ahí el ecosistema adecuado para cohesionar. Aplicamos el proyecto transformador a una industria concreta» / Álex Zea

El problema de la energía

Junto a la vivienda y la falta de infraestructuras, hay otro hándicap importante que afecta de lleno al desarrollo de Málaga: la falta de potencia eléctrica, un gran obstáculo que está frenando proyectos de gran calado.

«Hemos perdido empresas que nos han pedido cuatro o cinco megavatios que se nos han ido. Esto no puede ser», lamentó Felipe Romera, que advirtió que la falta de potencia puede afectar también a la construcción de nuevas viviendas. «Esto nunca había sido un problema, ha empezado a ocurrir y es un problema tremendo. Si no tienes luz, no tienes nada».

Sobre esto, Antonio Fernández apuntó a que se trata de un problema de alcance nacional que requiere una solución desde lo público. «Proyectos grandes, industriales... son muy complicados porque los nodos están prácticamente sin capacidad».

Antonio Fernández, Iberdrola «La energía fotovoltaica necesita una gran extensión para grandes producciones, pero también puedes emplearla en el autoconsumo colectivo. Todo suma» / Álex Zea

Ante esta carencia, la capacidad de reacción es lenta debido a que la planificación de las necesidades de suministro se incluyen en planes quinquenales. «A veces, muy raramente, se hacen modificaciones anuales, pero tampoco es lo habitual».

Siguiendo con el abastecimiento energético, Fernández recalcó la oportunidad que tiene Málaga, junto al resto de ciudades mediterráneas, de avanzar en el impulso de energías renovables para fomentar la independencia energética y el autoconsumo, por ejemplo, con la instalación de placas solares en un edificio plurifamiliar. «La energía fotovoltaica necesita una gran extensión para grandes producciones, pero también puedes emplearla en el autoconsumo colectivo. Todo suma».

Andrés Fernández, TDK: «Hay ingenieros a los que ya les es más rentable irse a Madrid, porque ganan bastante más y el precio de la vivienda es similar al de Málaga» / Álex Zea

El III Foro, en Barcelona

Tras la celebración de su segunda edición en Málaga el año pasado -la primera fue en Valencia-, el III Foro Económico y Social del Mediterráneo se celebrará del 16 al 18 de junio en Barcelona.