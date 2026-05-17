Dónde se está jugando la mayoría absoluta Juanma Moreno este 17M, en directo: quién puede ganar o perder un diputado en cada provincia

El Partido Popular cimentó su mayoría absoluta en 2022 gracias al buen comportamiento en los últimos votos, en los que obtuvo mayor ventaja para la asignación de los últimos escaños en cada provincia. Un puñado de votos puede ser suficiente para cambiar la distribución provincial de los escaños. En el siguiente gráfico mostramos cómo avanza el recuento en las ocho provincias andaluzas y las posibles oscilaciones en la asignación de diputados en función del porcentaje de voto válido emitido que se necesita cada formación para obtener un escaño. Para ver la información actualizada, recargue la página.