Málaga firma su mejor arranque de año en creación de empresas: 760 sociedades mercantiles al mes

El ritmo de creación de empresas en Málaga ha arrancado el año 2026 con las cifras más altas de toda la serie histórica de esta estadística (que arranca en 2001), ratificando de nuevo la actual pujanza de la actividad económica. El primer trimestre del año ha registrado la constitución de 2.290 nuevas sociedades mercantiles, a una media de más de 760 al mes y mejorando en un significativo 20,7% las cifras del mismo periodo del pasado año, según los datos del INE y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

El pasado ejercicio 2025 registró en conjunto la creación de 8.013 nuevas sociedades mercantiles, lo que supuso la mayor cifra de la serie histórica, dejando atrás el anterior récord, que databa de 2004, y evidenciando el buen momento de la economía provincial. De momento, el presente ejercicio de 2026 está marcando un ritmo que daría para firmar un nuevo máximo histórico.

Eso sí, por ahora, las cifras de este 2026 no le dan para repetir como la tercera provincia española que más empresas crea tras Madrid y Barcelona, algo que sí logró en los años anteriores superando a Valencia. De momento el primer trimestre del año sitúa a Málaga cuarta tras Madrid (8.271), Barcelona (5.993) y Valencia (2.531).

¿En qué sectores se crean más empresas en Málaga?

Por sectores, el segmento de actividades inmobiliarias y construcción, el comercio y la hostelería se vuelven a confirmar en este 2026, como ya hicieron en años anteriores, como los motores empresariales, concentrando, de nuevo, la mayor parte de las constituciones en Málaga.

Según los datos del IECA, los negocios de gestión e intermediación inmobiliaria son, en concreto, el segmento más destacado en este 2026 (han sido 484 nuevas empresas), seguidas de las sociedades dedicadas al comercio al por mayor y al por menor (185 en el primer caso y 153 en el segundo, lo que suma un total 338); la rama de servicios de comidas y bebidas (que suma 274), y las de construcción de edificios (130) o de construcción especializada (97), para un total de 227 en el ámbito constructor.

Camareros atendiendo a los clientes en la terraza de un restaurante en Málaga, donde el paro ha vuelto a bajar en marzo de 2026. / Alex Zea

Cabe destacar también, aunque a más distancia, segmentos como las actividades de consultoría y gestión empresarial (94); servicios financieros (83) o la programación y consultoría relacionada con la informática (65).

Málaga, a la cabeza de Andalucía en creación de mercantiles

Málaga vuelve a estar en 2026 además, como es habitual, a la cabeza de Andalucía en cuanto a creación de sociedades mercantiles, con un 35,5% de las 6.445 que se han constituido en la comunidad. La segunda es Sevilla con 1.574 (24,4%).

El capital desembolsado en Málaga en la creación de estas nuevas sociedades ha sido en este primer trimestre de 2026 de 117 millones de euros, lo que supone un 38% del total invertido a nivel andaluz (304 millones). Se percibe así que los negocios creados en Málaga, aunque numerosos, siguen siendo de escasa dimensión, con una media de capital por sociedad de 51.000 euros.

Un saldo positivo entre empresas creadas y disueltas

Por otro lado, la cifra de creación de empresas en este 2026 continúa mostrando un volumen muy superior al de empresas disueltas, lo que certifica que el saldo empresarial continúa de la provincia claramente aumentando: así, frente a las 2.290 constituciones acumuladas hasta marzo sólo ha habido 530 disoluciones, según el INE y el IECA.

En 2025, el número de compañías que echaron el cierre (unas 1.505 en todo el ejercicio) también fue muy inferior al empresas creadas (8.103). Por expresarlo de manera gráfica, y haciendo la debida proporción, por cada cinco empresas que se crean en Málaga sólo desaparece una.