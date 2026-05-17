Cuando Málaga sale a votar en las andaluzas: así viven los malagueños la jornada electoral

Almudena López, vocal en una mesa del CEIP Nuestra Señora de la Luz está nerviosa: «Ahora mismo estoy perdida, como un niño chico», reconoce. Este domingo, a las 8 de la mañana, vocales y presidentes estaban en sus puestos para las elecciones andaluzas de este 17 de mayo. Recibían las instrucciones de funcionarios de la Subdelegación del Gobierno como Lucía, quien informaba más adelante que hubo que suplir algunas ausencias.

Aída Benítez, Juan Manuel Camero y Almudena López, los tres se estrenaban este domingo como vocales y presidente en esta mesa en La Luz. / A.V.

Junto a Almudena, Aída Benítez y Juan Manuel Camero, el presidente, que cuenta que ha trabajado «los seis días de la semana», por lo que no le compensaban los 70 euros de este domingo, «por 12 horas».

Una vez constituidas las mesas, a las 9 entra el primer votante de la mañana, Gaspar Sánchez, de 83 años. Don Gaspar, comenta que pensaba que había que votar dos veces y, por tanto, introducir dos papeletas. Le aclara la cuestión Conchi García, apoderada del PP: con una basta.

Junto a Conchi y desde el año 96, también es apoderada del PP su hermana Ani, quien explica que ella y su hermana se marcharon de niñas a Suiza con sus padres. Por eso, todos los años van a Ginebra, a ver el «árbol de lilas» de su antigua casa.

Apoderados del PP, Por Andalucía y PSOE, en buena sintonía, este domingo en La Luz. / A.V.

Las dos hermanas posan con los apoderados del PSOE Lola Frías, que es artista digital, felizmente jubilada y José Antonio ‘Rufo’, apoderado de Por Andalucía y funcionario del Ayuntamiento «desde hace 42 años». El ambiente entre ellos es de mucha cordialidad.

Y si seguimos con los apoderados, se estrenan en estas lides Manuel y Carolina Vellido, y Marina Moncayo, de la nueva formación 29-Alternativa Malagueña. «El partido se formó hace 6 meses y queremos darnos a conocer con vistas a las municipales», comenta Manuel.

Los apoderados de 29-Alternativa Malagueña, un nuevo partido que se estrena en estas elecciones andaluzas. / A.V.

Por cierto que Manuel Aguilar, apoderado de Por Andalucía, avisa de que algunos votantes se confunden entre las candidaturas de Por Andalucía y Adelante Andalucía, por la similitud de los nombres.

Manuel Aguilar, apoderado de Por Andalucía, alerta de la confusión de papeletas entre Por Andalucía y Adelante Andalucía. / A.V.

Votantes con mascotas que casi caben en un bolso

Otra votante tempranera es Lola Oña, que acude siempre con su perra Mika, de 13 años, y ya fue fotografiada por La Opinión en las municipales de hace 3 años. «Es mi compañera», recalca.

Lola Oña siempre acude a votar con su perrita Mika. / A.V.

Muchos votantes no se separan de sus mascotas; es el caso del matrimonio formado por Carmen y Antonio, quienes posan con sus dos yorkshire de 5 y 15 meses respectivamente.

Carmen y Antonio no dejaron atrás a sus dos yorkshire de 5 y 15 meses. / A.V.

De los primeros jóvenes vota Elías, de 21, que cree que el resto de su generación aparecerá más tarde, «porque muchos han salido por la noche».

Elías, de 21 años, fue de los primeros votantes jóvenes este domingo en La Luz. / A.V.

También son un clásico las familias que votan juntas. Es el caso de los Rodríguez, aunque Antonio, el padre, precisa: no hay disciplina de voto y cada uno vota por libre.

La familia Rodríguez, acompañada de Juanjo, lleva tres elecciones votando unida, aunque sin disciplina de voto. / A.V.

De los García se juntan tres generaciones: los abuelos, Juan y Manuela; la hija María Jesús, y el nieto, Isaac que, de momento, está más interesado en jugar con un coche en miniatura. Juan recuerda los tiempos primerizos del barrio de La Luz, en los que los vecinos podían jugar en las aceras al dominó, «porque no había tantos aparcamientos».

Tres generaciones acuden a votar al Colegio de Nuestra Señora de La Luz, aunque una de ellas solo mira. / A.V.

Otro grupo familiar lo forman las hermanas Rafaela y Francisca Morales Infante, con el marido de esa última, Vicente Manchado. Rafaela recuerda que vota «desde el 77, cuando nos dejaron», mientras que Francisca lo hizo en el 81, cuando regresó de trabajar en Francia, «con muchas ganas de volver».

Las hermanas Rafaela y Francisca con Vicente, marido de Francisca, en La Luz. / A.V.

Vistafranca, la primera votación con 19 años

En el IES José María Torrijos Ana Belén hace cola junto a Samira, su hija de 22 años y su sobrina Ainhoa, de 24. Samira explica que vota «porque hay que hacerlo», mientras que Ana Belén expresa este deseo: «Ahora solo falta que salga el que queremos».

Ana Belén, con Ainhoa y Samira, en Vistafranca. / A.V.

Quien se estrena en estas elecciones es Anna María, de 19 años, que pregunta al periodista por su mesa electoral. Cuando sale, confiesa que todo «ha sido muy rápido», pues esperaba «mucha cola». En cuanto a si le ha sido difícil elegir una opción esta primera vez, responde: «Tengo unos valores intrínsecos muy claros y no me ha resultado difícil votar».

Anna María, de 19 años, votó por primera vez este domingo, en Vistafranca. / A.V.

Quienes tienen toda la jornada organizada son Antonio González y Lydia Aguayo. Esta pareja explica que antes de votar han salido a correr y, tras ejercer el derecho al voto, se irán a celebrar el cumpleaños de él, que este lunes cumple 28 años. Felicidades, Antonio.

Antonio González y Lydia Aguayo, una pareja de deportistas y un cumpleaños a la vuelta de la esquina. / A.V.

Por contra, Alejandro, de 34 años, cuenta que se presenta con su monopatín porque tras depositar el voto se va "a trabajar a Armengual de la Mota», y la famosa tabla será su medio de transporte.

Alejandro, de 34 años, con el monopatín que le conduciría este domingo al trabajo. / A.V.

Más tranquilos se lo toman Francisco y Juana Ramos, un matrimonio de 72 y 70 años, respectivamente, vecinos de Vistafranca desde 1980. Como comentan, no se pierden una votación. «Yo voto desde los 18 años», destaca Juana.

El matrimonio formado por Juana y Francisco Ramos, en Vistafranca. / A.V.

La Paz: un no parar de votantes

En el Colegio Fundación Unicaja Rosario Moreno, en La Paz, se estrena como apoderada de Vox Isabel. Si algo destaca de esta jornada electoral «es que desde las 10.45 hasta ahora mismo, las 12», es un no parar de votantes haciendo cola.

Isabel se estrenaba este domingo de elecciones en La Paz como apoderada de Vox. / A.V.

Uno de ellos es Gerardo Béjar, de 46 años, que ha querido estar acompañado por sus hijos pequeños, Olivia, de 17 meses y Leandro, de 4. Y lo hace en un práctico carro de cuatro ruedas que, cuenta, también marcha de perlas cuando los lleva a la playa.

Gerardo Béjar llegó al colegio de La Paz con sus dos hijos pequeños montados en un práctico carro. / A.V.

La dirigente vecinal de Parque Mediterráneo, María José García, acompaña a su hija, que también se llama María José García. La más veterana de las dos argumenta: «Hay que votar porque si no, no puedes protestar».

Las dos son María José García, madre e hija, ayer en La Paz. / A.V.

Y en el abarrotado colegio hacen cola también Martina, Manuel, Francina y Lucas; la familia Peláez que, cuenta Manuel, llevan ya tres elecciones votando juntos.

Martina, Manuel, Francina y Lucas, en el Rosario Moreno de La Paz. / A.V.

Lástima que no pudiera hacerlo una religiosa franciscana que lleva un año en Málaga, porque ha descubierto que no está censada.

Pedregalejo: una votante de 101 años

Por último, en el centro de mayores de Pedregalejo votaba hacia la 1.30 de la tarde doña Mariluz Rodríguez Vellando, de 101 años. Doña Mariluz nació un 8 de julio de 1925 y le acompaña su nieta Marina, que también nació un 8 de julio; pero mucho tiempo después.

Doña Mari Luz Rodríguez, de 101 años, con su nieta Marina y al fondo, su también nieta Mariluz. / La Opinión.

Así han estado votando los malagueños en las andaluzas a lo largo de este domingo.