La otra mitad de la Casa Hermandad del Rocío de Málaga sigue esperando: 16 años de trámites, un muro derrumbado y una obra sin fecha

La Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocio de Málaga lleva más de una década intentando terminar la ampliación de su Casa Hermandad en el barrio de la Trinidad. Lo que debía convertirse en la segunda fase de sus dependencias, junto a la Parroquia de la Santísima Trinidad y al antiguo convento de las clarisas, permanece hoy convertido en un espacio vallado, con un muro parcialmente derrumbado y una obra que, pese a contar ya con licencia municipal y proyecto aprobado, continúa sin fecha de inicio.

La situación resume una mezcla de factores administrativos, patrimoniales y económicos que han terminado bloqueando una actuación largamente esperada por los hermanos. El proyecto comenzó a tramitarse hace alrededor de 16 años y durante todo este tiempo ha tenido que enfrentarse a los condicionantes urbanísticos derivados de la protección del entorno histórico de la Trinidad, catalogado como Bien de Interés Cultural. La ampliación afecta directamente al compás semicircular que antecede a la iglesia de la Trinidad, una estructura protegida con grado 1 de protección arquitectónica, lo que obliga a conservar tanto el muro curvo como la configuración histórica del espacio.

Iglesia de la Trinidad / Alfonso Vázquez

La parroquia de la Trinidad, construida en el siglo XIX como templo de las religiosas clarisas y atribuida al arquitecto diocesano Cirilo Salinas, constituye uno de los territorios patrimoniales más reconocibles del barrio. El problema, según explica la hermandad, es que la protección del conjunto ha terminado ralentizando hasta el extremo cualquier posibilidad de intervención. La existencia además de una antigua alcubilla en el subsuelo obligó a rediseñar el proyecto y a incorporar medidas específicas de conservación patrimonial.

“Nos ha costado 16 años la gestión”, resume el secretario de la hermandad, José Manuel Delgado López, quien explica que durante años los informes “iban de Cultura del Ayuntamiento a Cultura de la Junta y viceversa”, dejando el proyecto atrapado entre las administraciones competentes en materia de Cultura. A eso se sumó también el ritmo irregular con el que distintas Juntas de Gobierno afrontaron la ampliación. Algunas priorizaron otras necesidades de la corporación, como el mantenimiento de enseres, carretas o instalaciones ya existentes, mientras la segunda fase de la casa de hermandad quedaba aplazada.

La presidenta de la hermandad, Francisca “Curra” Peral, admite el desgaste acumulado tras tantos años de espera y reconoce que dentro de la corporación existe ya una profunda sensación de agotamiento: “Esto parece que tiene una maldición y nunca lo podemos sacar para adelante”.

La corporación cuenta actualmente con la parte ya rehabilitada del inmueble, situada en el número 18 de la calle Trinidad, donde se ubican las oficinas, despachos y dependencias de la hermandad. Sin embargo, la ampliación prevista en el solar contiguo debía permitir ganar espacio para la vida diaria de una corporación que mueve a cientos de peregrinos y que, según reconocen sus responsables, hace años que se quedó pequeña.

El delegado de Cultura y Comunicación, Javier Arcas, recuerda que las instalaciones actuales apenas disponen de “tres despachos y un salón de juntas” para una hermandad de gran tamaño y considera que el proyecto habría supuesto también una revitalización importante para todo el entorno de la Trinidad.

Un proyecto aprobado pero imposible de asumir económicamente

Después de años de trámites, la hermandad logró finalmente obtener la licencia de obra y sacar adelante el proyecto técnico. El problema llegó entonces por otra vía: el incremento de los costes de construcción tras la pandemia de la Covid-19.

Según detalla Delgado, la hermandad llegó a trabajar con presupuestos iniciales cercanos a los 800.000 euros, pero el encarecimiento de materiales, transportes y suministros disparó posteriormente el coste hasta cifras próximas a los 1,7 millones de euros. Para una corporación sin ánimo de lucro, cuyos ingresos dependen fundamentalmente de las cuotas de hermanos y aportaciones extraordinarias, asumir esa cantidad suponía hipotecar económicamente a futuras juntas de gobierno. “Esa cantidad para una hermandad es una locura”, reconoce el secretario.

Parte en ruinas del arco que rodea a la Iglesia de la Trinidad / Alfonso Vázquez

La decisión fue entonces paralizar indefinidamente el proyecto de Málaga y redirigir los recursos hacia otra aspiración histórica de la hermandad: la construcción de su nueva casa en El Rocío. El proyecto de la aldea, aprobado en marzo de este año en Cabildo General Extraordinario, contempla un edificio de dos plantas en la calle Jara, sobre una parcela de 913 metros cuadrados, con capilla, salones de convivencia, cocina industrial y 15 dormitorios destinados a alojar a hermanos y peregrinos durante la romería y otras actividades sociales.

Proyecto de la fachada de la casa en El Rocío / Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocio de Málaga

La iniciativa en El Rocío no surge, sin embargo, como sustitución del proyecto malagueño. La propia hermandad recuerda que la compra del terreno en la aldea se aprobó ya en 1992 y que la colocación de la primera piedra tuvo lugar en 2006. Javier Arcas insiste en que ambos proyectos han convivido históricamente en paralelo, aunque reconoce que las dificultades de Málaga terminaron inclinando definitivamente la balanza.

La futura casa del Rocío responde además a necesidades funcionales y sociales concretas. La hermandad desarrolla en verano colonias infantiles para menores en situación vulnerable, además de actividades como el minicamino o las peregrinaciones anuales, para las que hasta ahora dependía de la cesión temporal de instalaciones de otras hermandades.

El muro derrumbado y la imagen de una plaza degradada

Mientras el proyecto continúa paralizado, el deterioro del entorno se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación. Parte del muro protegido del compás se vino abajo hace meses, provocando un fuerte estruendo que varios miembros de la hermandad recuerdan todavía con claridad. El desprendimiento obligó a acordonar y vallar toda la zona por motivos de seguridad.

Actualmente, la imagen de la plaza ofrece un fuerte contraste entre la parte rehabilitada de la Casa Hermandad y el espacio colindante en ruinas. Las vallas metálicas se mantienen desde entonces de forma permanente, incluso durante actos multitudinarios de la corporación. Este año, por ejemplo, la salida del Simpecado hacia la romería se realizará con toda la plaza todavía cerrada al paso.

Comienzo de la romería de la Hermandad del Rocío de Málaga en 2025 / L.O.

El estado de conservación del entorno preocupa especialmente a quienes viven en el barrio. Arcas, vecino además del barrio de la Trinidad, considera que el problema va más allá de la propia hermandad y afecta directamente a uno de los espacios históricos más singulares de la ciudad. “Creo que es una pena tener el muro en ese estado y esos edificios abandonados”, sostiene, antes de añadir que el entorno “podría tener muchísima vida” si la rehabilitación hubiese salido adelante. También recuerda que el desplome del muro ocurrió mientras miembros de la Junta de Gobierno se encontraban en la plaza y que el vallado, pensado inicialmente como una medida provisional, se ha convertido ya en parte del paisaje habitual del lugar.

Desde la hermandad reconocen que el distrito municipal actuó con rapidez para asegurar la zona y evitar riesgos, aunque lamentan que la solución se haya limitado únicamente al vallado provisional. Delgado asegura además que existe una subvención municipal de alrededor de 120.000 euros destinada específicamente a la rehabilitación del muro.

Un futuro pendiente de la próxima Junta de Gobierno

La actual Junta de Gobierno concluye mandato el próximo mes de junio y será la candidatura entrante la que deba decidir qué ocurre con la ampliación de la Casa Hermandad de Málaga. Sobre la mesa existe ya un proyecto aprobado, licencias concedidas y buena parte del trabajo técnico realizado, incluido el diseño adaptado a las exigencias patrimoniales del entorno. Sin embargo, la incertidumbre económica mantiene congelada cualquier decisión inmediata.

En la hermandad nadie se atreve a hablar ya de fechas. Después de casi dos décadas de informes, modificaciones y negociaciones administrativas, el principal obstáculo no es hoy jurídico ni urbanístico, sino financiero. La obra está autorizada, pero la corporación no puede asumir el coste actual de la construcción sin comprometer su estabilidad futura.

Mientras tanto, la otra mitad de la Casa Hermandad del Rocío de Málaga seguirá siendo, al menos por ahora, un solar vallado frente a la iglesia de la Trinidad.