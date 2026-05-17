Muere una motorista tras sufrir un accidente de tráfico en Málaga

Una motorista ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico en Málaga capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar este domingo, a las 5.10 horas, en la calle Corregidor Francisco de Molina, a la altura de la autoescuela.

Varios testigos han informado al 112 Emergencias de que un turismo y una moto habían colisionado y de que la conductora de la moto estaba tendida en la calzada gravemente herida, según informa el 112.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Policía Local. Fuentes sanitarias y policiales han confirmado el fallecimiento de una mujer en el lugar del accidente tras recibir asistencia.

Desde 112 Emergencias explican que no trascendieron más datos de la víctima: "Nos han confirmado el fallecimiento y nada más".