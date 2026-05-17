Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones de Andalucía en directoCreación de empresas en MálagaCeuta - Málaga CF40º Aniversario del Centro Provincial de DrogodependenciasPoblado medieval en PizarraAccidente de tráfico en MálagaResultados de las elecciones andaluzasAsí están los sondeos de las elecciones
instagramlinkedin

Elecciones andaluzas

La participación de Málaga a las 11.30 horas en las elecciones andaluzas alcanza el 15,03%, casi igual que en 2022

El dato supone una bajada de 0,59 puntos respecto a los anteriores comicios autonómicos

Sigue en directo las elecciones andaluzas

Cientos de personas votan para las elecciones al Parlamento andaluz

Cientos de personas votan para las elecciones al Parlamento andaluz

Javier Vendrell Camacho

Nacho Agote

Nacho Agote

Málaga

La participación en las elecciones andaluzas en Málaga alcanzaba, con el 100% del censo comunicado, una participación del 15,03% a las 11.30 horas, casi la misma que se registraba a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, con una bajada de 0,59 puntos.

Según los datos ofrecidos en la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, habían votado a esa hora en Málaga 182.444 personas. En toda Andalucía, a la misma hora, habían votado 983.364 personas, alcanzando una participación del 15,10%, con una bajada de 0,34 puntos respecto a los comicios autonómicos de 2022 a las 11.30 horas.

La participación de las provincias en las elecciones andaluzas

La provincia con más participación en las elecciones andaluzas a las 11.30 horas es Almería, con el 16,68 %, 0,17 puntos más que en las elecciones de 2022, y la que menos, a la misma hora, Huelva con el 13,24 %, aunque ha subido un punto con respecto a las anteriores autonómicas.

En Córdoba la participación ha sido a las 11.30 horas del 16,48 %, con un descenso de 0,87 puntos, seguida de Granada, con un 16,07 % y una bajada de 0,75 puntos; de Jaén con un 15,64 % y una caída de 1,33 puntos.

Noticias relacionadas y más

En Sevilla, a las 11.30 horas, ha sido del 14,95 % y un ligero descenso de 0,13 puntos, y en Cádiz del 13,58 %, donde registró un mínimo aumento de 0,02 puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
  2. El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
  3. Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
  4. El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
  5. Dedican una calle en Málaga a las ratas de gran tamaño
  6. La Aemet activa la alerta amarilla en Málaga de cara al fin de semana
  7. Oferta de Empleo Público 2025 en Málaga: el Ayuntamiento convoca 266 plazas
  8. Investigan la muerte de un joven que fue apuñalado en La Palmilla

La participación de Málaga a las 11.30 horas en las elecciones andaluzas alcanza el 15,03%, casi igual que en 2022

La participación de Málaga a las 11.30 horas en las elecciones andaluzas alcanza el 15,03%, casi igual que en 2022

Elecciones de Andalucía del 17M, última hora: La participación en Málaga sube casi tres puntos a las 14.00 horas respecto a 2022

Elecciones de Andalucía del 17M, última hora: La participación en Málaga sube casi tres puntos a las 14.00 horas respecto a 2022

Moreno afronta las elecciones en Málaga con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Cualquier escenario está abierto"

Moreno afronta las elecciones en Málaga con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Cualquier escenario está abierto"

Juzgan en Málaga a seis acusados de formar una red de distribución de anabolizantes y ropa falsificada

Juzgan en Málaga a seis acusados de formar una red de distribución de anabolizantes y ropa falsificada

Moreno malagueñeando, socialistas mirando a Picasso y Adelante Andalucía, adelante

Moreno malagueñeando, socialistas mirando a Picasso y Adelante Andalucía, adelante

Muere una motorista tras sufrir un accidente de tráfico en Málaga

Muere una motorista tras sufrir un accidente de tráfico en Málaga

Las elecciones andaluzas del 17 explicada en gráficos, mapas y datos clave

Las elecciones andaluzas del 17 explicada en gráficos, mapas y datos clave

Andalucía se examina este domingo bajo la atenta mirada de todo el país

Andalucía se examina este domingo bajo la atenta mirada de todo el país
Tracking Pixel Contents