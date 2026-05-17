Elecciones andaluzas
La participación de Málaga a las 11.30 horas en las elecciones andaluzas alcanza el 15,03%, casi igual que en 2022
El dato supone una bajada de 0,59 puntos respecto a los anteriores comicios autonómicos
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La participación en las elecciones andaluzas en Málaga alcanzaba, con el 100% del censo comunicado, una participación del 15,03% a las 11.30 horas, casi la misma que se registraba a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, con una bajada de 0,59 puntos.
Según los datos ofrecidos en la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral, habían votado a esa hora en Málaga 182.444 personas. En toda Andalucía, a la misma hora, habían votado 983.364 personas, alcanzando una participación del 15,10%, con una bajada de 0,34 puntos respecto a los comicios autonómicos de 2022 a las 11.30 horas.
La participación de las provincias en las elecciones andaluzas
La provincia con más participación en las elecciones andaluzas a las 11.30 horas es Almería, con el 16,68 %, 0,17 puntos más que en las elecciones de 2022, y la que menos, a la misma hora, Huelva con el 13,24 %, aunque ha subido un punto con respecto a las anteriores autonómicas.
En Córdoba la participación ha sido a las 11.30 horas del 16,48 %, con un descenso de 0,87 puntos, seguida de Granada, con un 16,07 % y una bajada de 0,75 puntos; de Jaén con un 15,64 % y una caída de 1,33 puntos.
En Sevilla, a las 11.30 horas, ha sido del 14,95 % y un ligero descenso de 0,13 puntos, y en Cádiz del 13,58 %, donde registró un mínimo aumento de 0,02 puntos.
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