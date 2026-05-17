El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo

A veces, un acto jurídico tan milenario como una compraventa basta para destapar, en lugar de la caja de Pandora, un inaudito patrimonio arqueológico de varios siglos.

Como recordaba hace dos años en este periódico Paqui Rengel (Álora, 1961), diplomada en Magisterio y funcionario del Ayuntamiento de Pizarra, en 2019 el Consistorio compró los terrenos privados de la Sierra de Gibralmora, que también se conoce como la Sierra del Hacho o de Pizarra.

Entrada oriental al poblado de los Castillejos de Quintana, en Pizarra. / Photodron

A la compra le seguirían sucesivas campañas arqueológicas que han dejado al descubierto un poblado de la Alta Edad Media, hoy con el nombre de Castillejos de Quintana, una impresionante fortaleza rocosa que estuvo habitada entre la segunda mitad del siglo VII después de Cristo y la segunda mitad del X.

Y aunque solo se ha excavado el 20 por ciento de la zona, han vuelto a la luz varios tramos de la muralla que protegía el poblado, un cuerpo de guardia, una cantera con enormes sillares a punto de ser extraídos y fuera de él, incluso los restos de una posible mezquita. Pero además, se ha podido trabajar en la necrópolis de este poblado, que ya se conocía, y las cuatro tumbas existentes -hasta antes de la compraventa- han pasado a ser 17.

Virgilio Martínez Enamorado y Paqui Rengel, en 2024 en La Opinión, con la monografía que han coordinado sobre los hallazgos arqueológicos en la Sierra de Gibralmora. / A.V.

El arqueólogo malagueño Virgilio Martínez Enamorado (Casabermeja, 1963), junto con Paqui Rengel ha realizado las excavaciones en el poblado. Hace dos años, recordaba el primero a La Opinión que este núcleo estuvo originalmente habitado por visigodos que «llegaron a ver a los árabes arribar a Cártama», lo que explica que en la necrópolis haya tanto fallecidos de época visigoda como de la emiral.

Los dos son los coordinadores de una amplia monografía sobre la Sierra de Gibralmora y sus hallazgos, con la participación de 40 expertos, editada en 2024 por el Ayuntamiento de Pizarra.

Paqui Rengel y Virgilio Martínez Enamorado, en plenos trabajos arqueológicos en la Sierra de Gibralmora. / Archivo de los autores

La ‘puesta de largo’ internacional

Ahora, Castillejos de Quintana participará los días 28 y 29 de mayo en una simbólica presentación en sociedad gracias a un congreso internacional que coordinan Virgilio Martínez Enamorado y Paqui Rengel que tendrá lugar en Pizarra.

La cita lleva el sugerente título de ‘Un viejo mundo que muere y otro que tarda en aparecer: Comunidades campesinas en el tránsito de la Antigüedad tardía al Medievo’. Participarán expertos de las universidades de Málaga, Granada, Barcelona, Gerona, Salamanca, la Autónoma y la Complutense de Madrid, Valencia, Almería, Oviedo, Salento y Catania en Italia, así como del Campo arqueológico de Mértola, en Portugal, entre otros.

Cartel del congreso internacional que tendrá lugar en Pizarra el 28 y 29 de mayo, con el yacimiento de Castillejos de Quintana como principal elemento. / La Opinión

Además, una de las actividades del congreso, que se abrirá con un discurso el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, será una visita a Castillejos de Quintana.

«Lo que queremos es darle protagonismo al yacimiento que hemos excavado, para que lo conozca la sociedad científica, que ingrese con todo honor en el catálogo de grandes yacimientos peninsulares, en esa época de transición entre el mundo antiguo y el medieval», explica Paqui Rengel.

Restos humanos en la necrópolis de Castillejos de Quintana. / Paqui Rengel

A este respecto, recuerda que, dado que del yacimiento de Castillejos de Quintana solo se ha excavado el 20 por ciento, «promete aportar nueva información y novedades importantes».

En este sentido, Virgilio Martínez Enamorado considera que en esta comunidad cristiana pequeña, con su propia necrópolis como signo de que «respeta a sus muertos», es más que posible que en alguna excavación se localicen los restos de una iglesia.

Una posible mezquita, de las primeras de al Andalus

Eso no quita para que, extramuros se haya localizado un nicho excavado en la roca en forma de arco de herradura, que por sus características y orientación, Virgilio Martínez Enamorado cree plausible que sea una pequeña mezquita, «una de las primeras de al-Andalus».

Vista desde el aire de la posible mezquita en Castillejos de Quintana, en Pizarra. / Photodron

Por otra parte, el arqueólogo aprovechará para presentar en el congreso una de sus principales hipótesis: Castillejos de Quintana fue en realidad Santa María de Bobastro, uno de los vértices del triángulo defensivo de la famosa Bobastro de Omar ibn Hafsún, junto con Santa Eulalia (que identifica con la Sierra de Gibralgalia) y el enclave de San Pedro (Sancti Petri).

«Omar Ibn Hafsún cristianiza el territorio y pone los nombres. Creo que está muy claro. Las fuentes árabes nos han dado una información muy precisa», destaca.

Placa ornamental en el momento del hallazgo, en Castillejos de Quintana. / Montserrat Postigo Díaz

Con este congreso internacional, los organizadores quieren estudiar ese periodo del nacimiento de la Edad Media mientras desaparece la Antigüedad tardía; pero centrándose en el mundo rural; «y aquí, con la particularidad de que se va a instalar una sociedad oriental, una sociedad magrebí», explica el arqueólogo.

Virgilio Martínez Enamorado, que recuerda que el congreso está abierto al público, está convencido de que muchos pueblos «tienen ya capacidad de organizar este tipo de eventos», y no sólo «las capitales con universidad». Pizarra y su excepcional yacimiento medieval son la prueba.