El PP repite victoria en las elecciones andaluzas en la provincia de Málaga, pero se queda con un parlamentario menos

Los pronósticos se ha cumplido en Málaga en la noche de este 17M. Las encuestas electorales apuntaban a una nueva victoria del PP, aunque con menos representantes. Y así ha sido. Málaga ha sido de nuevo la provincia que más parlamentarios ha aportado a los de Juanma Moreno en esta cita electoral, pero la formación pasa de diez escaños a nueve.

El aumento de la participación ha hecho que el número de votos que los populares han recibido aumente, aunque ese crecimiento no se ha producido a nivel porcentual. Si en 2022 el PP se quedó con el 47% de los escrutinios, en este ocasión pierde tres puntos en el tablero final, que por otra parte ha registrado escaso movimiento con respecto a las anteriores autonómicas, con la entrada de Adelante Andalucía como gran novedad, que se hace con ese diputado que pierde el PP. Los socialistas, segundos en número de votos, caen casi un punto porcentual, y Vox, tercera fuera más votada, sube en apoyos, pero el reparto de parlmentarios se queda para ambos como hace cuatro años: el PSOE, con cuatro representantes y los de Gavira con dos.

Cambios en el tablero provincial

Con un representante se queda también Por Andalucía, aunque con un cambio de posición en la tabla. Ernesto Alba será parlamentario por la formación de izquierdas en Málaga, pero la coalición ha sido superada en votos por Adelante Andalucía, convertida ahora en la cuarta fuerza política de Málaga. Luis Rodrigo, número uno de la lista, tendrá sillón en el Parlamento andaluz y la provincia se suma así al importante impulso que los de José Ignacio García han logrado en la comunidad. En el caso de la provincia, Adelante Andalucía casi consigue duplicar las papeletas obtenidas por Por Andalucía, que ahora es la quinta formación en votos en Málaga. Así, Adelante se queda con unos 70.000 votos y un 9,35% y Por Andalucía, con un un 6% y más de 44.000 escrutinios.

Pese a perder un parlamentario, la hegemonía del PP en la provincia se mantiene.Casi la mitad de los votantes malagueños han optado este domingo por la candidatura encabezada por Juanma Moreno, que ha recibido casi 330.000 votos, frente a los casi 150.000 que cosechan los socialistas, con una lista con Josele Aguilar como número uno, y los casi 110.000 que obtiene Vox, con Antonio Sevilla como cabeza de lista.