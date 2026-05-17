El PSOE de Málaga ante su peor resultado de la historia en las elecciones andaluzas: "Ningún socialista puede estar contento"

No pudo ser. A pesar de los vaticinios de María Jesús Montero de convertirse en "la nueva presidenta de la Junta de Andalucía", el sillón de San Telmo no volverá a estar ocupado por el PSOE.

El Partido Socialista sale de estas elecciones andaluzas con el peor resultado de su historia: 28 diputados, dos escaños menos de los que tenía hasta ahora.

Con los votos escrutados, las cifras son demoledoras para los socialistas. El PSOE andaluz se queda con el 19, 97% del voto -149.131 votos- muy lejos de los resultados de las elecciones de 2022, cuando logró captar el apoyo de 134.247 malagueños.

El partido liderado por Montero en Andalucía seguirá siendo la segunda fuerza política, pero la lectura de estas elecciones deja un nuevo desplome que confirma la pérdida de la hegemonía que el PSOE mantuvo durante décadas en la comunidad.

En Málaga, una de las provincias con mayor peso electoral de Andalucía, los socialistas mantienen sus cuatro escaños. Aun así, el PSOE firma su peor resultado en los últimos 40 años en la comunidad.

Los cuatro diputados que representarán a Málaga en el parlamento andaluz. / La Opinión

En la sede provincial del PSOE en Málaga, el número uno de la candidatura socialista por la provincia, Josele Aguilar, valoró los resultados electorales con un mensaje de agradecimiento, autocrítica y continuidad en el trabajo político.

Aguilar comenzó su intervención agradeciendo el apoyo recibido en las urnas: «Quiero agradecer a los malagueños y malagueñas que nos han dado su confianza, prestando su voto al PSOE en Málaga».

El dirigente socialista también trasladó su felicitación al candidato popular, Juanma Moreno, aunque reconoció que el resultado no era el esperado para su formación: «Ningún socialista puede estar contento con estos resultados, porque el PSOE sale siempre a ganar todas las elecciones y estas no han tenido el resultado que deseábamos».

Pese a ello, Aguilar aseguró que el partido asume el resultado con responsabilidad y voluntad de mejora: «Tomamos nota y lo hacemos con humildad y con voluntad de seguir trabajando para recuperar la confianza de los malagueños».

En clave provincial, el número uno del PSOE por Málaga puso el foco en que los socialistas han logrado mantener sus cuatro diputados por la provincia y mejorar en votos respecto a los anteriores comicios, aunque admitió que no ha sido suficiente: "El PP ha perdido la mayoría absoluta y, en la provincia de Málaga, hemos logrado mantener los cuatro diputados y hemos crecido en votos respecto a hace cuatro años, pero no hemos logrado movilizar a todos los votantes del PSOE. No han sido suficientes».

Aguilar insistió en que la lectura de los resultados debe hacerse desde la prudencia: "Esta reflexión la hacemos con rigor, humildad y responsabilidad".

No obstante, el dirigente socialista destacó dos elementos positivos para el partido en la provincia: "Hay dos noticias positivas en Málaga: la ultraderecha de Vox no crece y el bloque de izquierdas crece ligeramente. La voluntad era acabar con la hegemonía electoral del PP. No lo hemos conseguido, pero sí hemos dado un pasito para ello".

"Hay que seguir trabajando"

De cara al futuro, Aguilar aseguró que el PSOE de Málaga analizará los resultados para reforzar su trabajo político: "Hay que seguir trabajando. Analizaremos el trabajo hecho, veremos dónde hay que mejorar y dónde hay que seguir insistiendo".

Además, defendió que el objetivo del partido sigue siendo recuperar el Gobierno andaluz y volver a ser una fuerza mayoritaria en los próximos ciclos electorales: "El PSOE aspira a gobernar Andalucía, a volver a ser la fuerza mayoritaria en las municipales y nacionales. Vamos a defender los intereses de Málaga en el Parlamento andaluz con dedicación y ahínco".

Por último, Aguilar avanzó las principales líneas de trabajo de los socialistas malagueños en la Cámara autonómica: "Vamos a defender la sanidad, la educación pública y a apostar por la política de vivienda. Vamos a dejarnos la piel".

Con estos datos, se confirma la pérdida de peso del rojo en el mapa político andaluz, que año tras año se tiñe cada vez más de azul.

El PP a las puertas de la mayoría mientras que Adelante Andalucía triunfa

Quienes salen con uno de los balances más positivos son los representantes de Adelante Andalucía, que alcanzan los ocho escaños y logran un diputado por Málaga en el Parlamento de Andalucía. Como tercera fuerza política se consolida Vox, que suma dos diputados por la provincia malagueña.

El otro gran golpe de la noche lo encaja el Partido Popular. Aunque las encuestas presagiaban una mayoría absoluta, los populares se quedan a las puertas, con 53 escaños, cinco menos que los 58 que obtuvieron en 2022.

El futuro de San Telmo queda ahora en el aire, a expensas de los próximos movimientos políticos y de si Juanma Moreno recurrirá al apoyo de Vox o no para gobernar.