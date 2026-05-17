El restaurante de la Axarquía malagueña con guisos de siempre que la Guía Michelin dice que tiene "la mejor calidad-precio": "Se puede disfrutar desde callos con garbanzos hasta carnes de caza"

Tras pasar por algunos de los restaurantes más reconocidos del país, con sus propias estrellas Michelin, como Arzak, Bardal o Damajuana, Víctor Hierrezuelo tomó una curiosa decisión: era el momento de regresar a sus orígenes y regentar el restaurante que abrió en 1986 su abuelo en el municipio malagueño de Sedella.

Se trata del restaurante El Chiringuito, un negocio que ha sido nombrado por la prestigiosa Guía Michelin como uno de los que tiene "mejor relación calidad-precio" de la provincia, lo que le ha llevado a otorgarle el sello Bib Gourmand.

La Guía Michelin distingue a El Chiringuito con el sello Bib Gourmand

La guía da este distintivo a aquellos establecimientos en los que "el carácter y unos costes ajustados se unen para ofrecer una excelente relación calidad/precio".

Y es que este restaurante que, pese a su nombre, se encuentra muy alejado de la bahía, sino en plena Axarquía malagueña, cuenta con una extensa carta de la mejor calidad a precios asequibles.

Un restaurante de Sedella con cocina rural de autor

"Es una casa donde es posible disfrutar de comidas o cenas excelentes, completas y bien ejecutadas, a precios contenidos que invitan a volver con mayor frecuencia", ha señalado al respecto la Guía Michelin.

Tal y como ha asegurado, la inclusión de El Chiringuito en su categoría Bib Gourmand a principios de año, en la última edición de la guía, se debe a que el chef ha sabido aunar "legado familiar y cocina rural de autor".

Producto local, sugerencias del chef y un menú degustación de 12 pases

"Tanto si se pide en la barra como si se opta por sentarse a la mesa -hay mesas altas y bajas- para explorar su sugerente carta basada en el producto local, lo más recomendable en El Chiringuito es dejarse llevar por el buen criterio del chef, que adapta su propuesta en función de lo que ofrece el mercado", ha comentado la guía.

Además, ha recalcado: "Aquí se puede disfrutar desde los Callos con garbanzos de la abuela Rosita hasta carnes de caza, uno de sus productos fetiche, o pescado de lonja, sin olvidar sus salazones tradicionales de bacalao o mojama".

Horario y dirección del restaurante El Chiringuito

Tal y como ha explicado, este negocio cuenta con toda clase de platos que dejarán sin palabras a sus comensales. Sin embargo, para quienes quieran conseguir una experiencia más completa, dispone de un menú degustación de 12 pases, disponible bajo reserva previa.

Un negocio que ha sabido mirar al futuro pero sin olvidar su pasado y herencia a través de unos platos que se pueden degustar de jueves a domingo de 10.00 a 21.00 horas y lunes de 10.00 a 19.00 horas, mientras que los martes y miércoles el restaurante permanece cerrado. El local se encuentra en la avenida Villa del Castillo número 24 de Sedella.