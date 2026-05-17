Todos los resultados de las elecciones andaluzas en la provincia de Málaga y los principales municipios

Los resultados de las elecciones andaluzas han elegido este domingo 17 de mayo los 109 diputados de la próxima legislatura del Parlamento andaluz, de los que la provincia malagueña elige 17 escaños. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

A continuación, los resultados de la región, la provincia y los principales municipios, ordenados por población, así como los 17 representantes electos por Málaga.