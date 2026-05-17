Los votos, pueblo a pueblo
Todos los resultados de las elecciones andaluzas en la provincia de Málaga y los principales municipios
Reparto de escaños y votos en la provincia malagueña estas elecciones en Andalucía este domingo 17 de mayo
Sigue en directo las elecciones andaluzas
Los resultados de las elecciones andaluzas han elegido este domingo 17 de mayo los 109 diputados de la próxima legislatura del Parlamento andaluz, de los que la provincia malagueña elige 17 escaños. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.
A continuación, los resultados de la región, la provincia y los principales municipios, ordenados por población, así como los 17 representantes electos por Málaga.
Resultados de la provincia
Málaga capital
Marbella
Mijas
Vélez-Málaga
Fuengirola
Estepona
Benalmádena
Torremolinos
Rincón de la Victoria
Alhaurín de la Torre
Antequera
Ronda
Cártama
Alhaurín el Grande
Coín
Nerja
Torrox
Manilva
Álora
Pizarra
Benahavís
Campillos
Archidona
Casares
Algarrobo
Alameda
Mollina
Villanueva del Trabuco
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