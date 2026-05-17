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Los votos, pueblo a pueblo

Todos los resultados de las elecciones andaluzas en la provincia de Málaga y los principales municipios

Reparto de escaños y votos en la provincia malagueña estas elecciones en Andalucía este domingo 17 de mayo

Sigue en directo las elecciones andaluzas

Un voto este 17 de mayo.

Un voto este 17 de mayo. / Rocío Ruz (EP)

Javier Lerena

Javier Lerena

Los resultados de las elecciones andaluzas han elegido este domingo 17 de mayo los 109 diputados de la próxima legislatura del Parlamento andaluz, de los que la provincia malagueña elige 17 escaños. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

A continuación, los resultados de la región, la provincia y los principales municipios, ordenados por población, así como los 17 representantes electos por Málaga.

Resultados de la provincia

Málaga capital

Marbella

Mijas

Vélez-Málaga

Fuengirola

Estepona

Benalmádena

Torremolinos

Rincón de la Victoria

Alhaurín de la Torre

Antequera

Ronda

Cártama

Alhaurín el Grande

Coín

Nerja

Torrox

Manilva

Álora

Pizarra

Benahavís

Campillos

Archidona

Casares

Algarrobo

Alameda

Mollina

Villanueva del Trabuco

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