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Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: Al 95% escrutado, el PP de Juanma Moreno sigue a dos diputados de la mayoría absoluta
Esta jornada electoral en Andalucía se eligen los 109 escaños del Parlamento andaluz, 17 de ellos por la provincia de Málaga
Andalucía celebra este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas, una cita en la que están llamados a las urnas 6.812.861 electores para elegir la nueva composición del Parlamento andaluz. La cifra supone un aumento del censo respecto a los últimos comicios autonómicos, celebrados el 19 de junio de 2022, y sitúa de nuevo a Málaga como una de las provincias con mayor peso de la comunidad en estas elecciones andaluzas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de personas con derecho a voto, 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 están inscritas en el extranjero.
Se eligen 109 escaños y la mayoría absoluta está en 55
La jornada electoral permitirá renovar los 109 escaños del Parlamento de Andalucía, repartidos por circunscripciones provinciales. Málaga elige 17 diputados, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. El resto se distribuye entre Cádiz, con 15; Granada, con 13; Almería y Córdoba, con 12 cada una; y Huelva y Jaén, con 11 escaños en cada provincia.
Sorpresa en la izquierda: la izquierda nacionalista dobla en porcentaje de votos y escaños a la coalición de izquierdas de IU-Sumar-Podemos
Una de las revelaciones de la noche electoral fue Adelante Andalucía. La izquierda nacionalista andaluza finalmente se disparó y no solo superó a Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, sino que la dobló en escaños (ocho frente a cinco). El fracaso de la coalición de izquierdas liderada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, podrá ahora servir a Podemos como argumento para no reeditar una coalición de izquierdas con IU y lo que quede de Sumar a nivel estatal.
Adelante Andalucía ha multiplicado por cuatro su representación en el Parlamento de Andalucía y ha doblado sus votos y su porcentaje de votos, del 4,58% de 2022 al 9,57%. El joven cabeza de lista, José Ignacio García, ha hecho una campaña fresca y cercana, reivindicando "la alegría" y manifestándose contra "la izquierda eternamente enfadada" de Por Andalucía o incluso del PSOE. El diputado gaditano ha avanzado sin hipotecas, ya que no cuenta con el desgaste de pertenecer al Gobierno de España, y ha presumido de no tener dependencia alguna de Madrid, como les ocurría al resto de fuerzas políticas. García también hizo muy buenos debates, descollando tanto en el de RTVE como en el de Canal Sur sobre los otros dos candidatos de la izquierda.
Más información en: https://www.laopiniondemalaga.es/andalucia/2026/05/17/andalucia-por-andalucia-adelante-andalucia-130338055.html
Rufián celebra la subida de Adelante Andalucía e insiste en que los soberanistas deben ayudar a reorganizar la izquierda
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha proclamado que es el momento de las "izquierdas soberanistas" ante el buen resultado para Adelante Andalucía que muestra el escrutinio de las elecciones andaluzas de este domingo.
"Es el momento de las izquierdas soberanistas", ha aseverado en un mensaje en la red social 'X' para Rufián advertir también que deben saber interpretar y liderar dicho momento político, pues la conclusión no puede ser "como a mí me va bien que le den a lo demás".
Con ello ha insistido en la reflexión que viene exponiendo en los últimos meses, en los que ha apelado a que las formaciones soberanistas que ahora tienen mejores resultados se impliquen en la reorganización de la izquierda alternativa de cara a las próximas elecciones.
También ha comentado que es el momento de que las izquierdas españolas sepan "aceptar" que "son el problema". "A escuchar y a ayudar", ha apostillado el dirigente republicano.
Luego, ha desgranado que a PP y Vox se les "puede minar y ganar", algo que pasa por optimizar la "oferta electoral y con ciencia", "provincia a provincia". Con ello, ha apelado de nuevo a su idea de que se evite la división electoral y se prime a nivel de circunscripción electoral a las candidaturas con más opciones.
Javier Lerena
Al 95% escrutado, el PP de Moreno está a dos diputados de la mayoría absoluta
Con el 95 % del voto escrutado, el PP de Juanma Moreno sigue a dos diputados de la mayoría absoluta (55) al lograr 53 de los 109 escaños y tras perder 5 respecto a los 58 que tiene ahora. Por su parte, el segundo partido más votado es el PSOE de María Jesús Montero, que se queda en 28, su peor resultado histórico en unas autonómicas, tras volver a bajar en dos escaños.
En tercera posición, Vox, que consigue 15 (1 más); en cuarta, Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con sus 5.
En clave provincial, de los 17 diputados que reparte Málaga, el PP sumaría 9, por los 4 del PSOE, 2 de Vox, y uno de Adelante y otro de Por Andalucía.
Javier Lerena
Al 87%, el PP le arrebata un escaño a Vox en Málaga
Cambio de reparto de escaños en la provincia de Málaga con el 87% escrutado, que coloca al PP de Juanma Moreno con 53 escaños y se queda a sólo dos de la mayoría absoluta (55) al perder cinco respecto a 2022 a los que tiene ahora. En la provincia malagueña, el PP sumaría su noveno diputado con este escrutinio, por los 4 del PSOE, 2 de Vox, y uno de Adelante y otro de Por Andalucía.
Por su parte, el PSOE, encabezado por María Jesús Montero, suma 28 diputados -pierde dos respecto a 2022-; mientras que Vox consigue 15 (uno más); seguido de Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con 5, que ha arrebatado al PSOE en este último recuento.
No obstante, aún pueden bailar escaños, ya que el PP, en Málaga, está sólo a 4.868 votos de arrebatarle el último escaño a VOX, cuando quedan por escrutar 162.343 votos en la provincia.
Javier Lerena
Al 78% escrutado, el PP de Juanma Moreno se queda a tres diputados de la mayoría absoluta
Avanza rápido el escrutinio de votos y con el 78%, Juanma Moreno (PP) sigue a tres escaños de la mayoría absoluta, al lograr 52 de los 109 escaños, aunque se sitúa a tres diputados de la mayoría absoluta (55) al perder seis respecto a los que tiene ahora.
Por su parte, el PSOE, encabezado por María Jesús Montero, suma 29 diputados -pierde uno-; mientras que Vox consigue 16 (2 más); seguido de Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con 4 al perder 1 diputado.
No obstante, aún pueden bailar escaños, ya que el PP, en Málaga, está sólo a 4.868 votos de arrebatarle el último escaño a VOX, cuando quedan por escrutar 162.343 votos en la provincia.
El PP gana en la provincia con 8 escaños por 4 de PSOE, 3 de Vox, 1 de Por Andalucía y 1 de Adelante al 53,16%
Con el 53,16% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en la provincia de Málaga y consigue ocho escaños, logrando un 43,23% de los votos. Esta cifra supone dos escaños menos que los diez parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.
Por su parte, el PSOE consigue cuatro diputados por Málaga --los mismos que cuatro obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 20,40% de votos.
Vox obtiene tres escaños por la provincia malagueña con un apoyo del 14,99% frente a los dos parlamentarios que logró hace casi cuatro años.
La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, mantiene su diputado por Málaga con un respaldo del 5,73%, mientras que Adelante Andalucía, estrena escaño por la provincia con el 9,31% de los votos.
La participación en las urnas ha alcanzado el 60,79%, lo que sitúa la abstención en 39,20%.
Javier Lerena
Con el 61,38 % escrutado, Moreno a tres escaños de la mayoría absoluta
Con el 61,38 % escrutado, el PP de Juanma Moreno confirma su victoria este domingo las elecciones en Andalucía y se acerca a la mayoría absoluta, al lograr 52 de los 109 escaños, aunque se sitúa a tres diputados de la mayoría absoluta (55) al perder seis respecto a los que tiene ahora.
Por su parte, el PSOE, encabezado por María Jesús Montero, suma 29 diputados -pierde uno-; mientras que Vox consigue 16 (2 más); seguido de Adelante Andalucía, que consigue 8 escaños y que sobrepasa a Por Andalucía, que se queda con 4 al perder 1 diputado.
María Jesús Montero ya se encuentra en el hotel de Sevilla desde el que el PSOE-A sigue el escrutinio
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ya se encuentra en el hotel de Sevilla desde el que el PSOE-A realiza este domingo por la noche el seguimiento del escrutinio de las elecciones autonómicas andaluzas.
Fuentes socialistas han explicado que la candidata ha llegado pasadas las 21,00 horas y se encuentra siguiendo el escrutinio con miembros de su equipo en el Hotel NH Collection de la capital hispalense.
María Jesús Montero acudió a votar unos minutos después de las 11,00 horas de la mañana de este domingo al colegio SAFA de la calle Calatrava de la capital hispalense, desde donde animó a los andaluces a no quedarse "en casa" y a acudir a votar "con ilusión", teniendo en cuenta que esta jornada electoral era un "día importantísimo" para Andalucía.
El PSOE-A entonces liderado por Juan Espadas consiguió en las anteriores elecciones andaluzas de junio de 2022 su peor resultado histórico hasta ahora en unos comicios autonómicos en esta región, traducido en 30 escaños y 888.325 votos, el 24,09% del total de los sufragios.
Javier Lerena
Con 42,17% escrutado, el PP perdería la mayoría absoluta
Con el 42,17% escrutado, el PP consolida su victoria en las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 51escaños, logrando un 39,64% de los votos; pero el resultado le dejaría a las puertas de la mayoría absoluta, a 4 escaños. Esta cifra supone siete menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.
Por su parte, el PSOE consigue, con este recuento del 42%, 30 diputados --uno menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 24,05% de votos. En 2022 lograron un 24,09% de apoyo.
Vox repite como tercera fuerza y obtiene 16 escaños con un apoyo del 14,45 % frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47% de los votos.
Adelante Andalucía afianza la cuarta posición con ocho escaños y el 9,53% de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022 lograron el 4,58% de respaldo en las urnas.
La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cuatro diputados con un respaldo del 6,26% tras contar con cinco escaños en la última legislatura gracias al 7,70% de los votos.
Con el 30% escrutado, el PP gana con 50 escaños a cinco de la mayoría absoluta
Con el 30% escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 50 escaños, logrando un 39,18% de los votos. Esta cifra supone ocho menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a cinco diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.
Por su parte, el PSOE consigue 29 diputados --uno menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 24,39% de votos. En 2022 lograron un 24,09% de apoyo.
Vox repite como tercera fuerza y obtiene 18 escaños con un apoyo del 14,59 % frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47% de los votos.
Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños y el 9,55% de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022 lograron el 4,58% de respaldo en las urnas.
La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra cuatro diputados con un respaldo del 6,16% tras contar con cinco escaños en la última legislatura gracias al 7,70% de los votos.
La participación en las urnas ha alcanzado el 61,61 %, lo que sitúa la abstención en el 38,38 %.
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