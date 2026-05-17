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Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: Al 95% escrutado, el PP de Juanma Moreno sigue a dos diputados de la mayoría absoluta

Esta jornada electoral en Andalucía se eligen los 109 escaños del Parlamento andaluz, 17 de ellos por la provincia de Málaga

El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejerce su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga

El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejerce su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga / Álex Zea

Miguel Ferrary

Nacho Agote

Antonio Pedrajas

Laura Rubio

Javier Lerena

Andalucía celebra este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas, una cita en la que están llamados a las urnas 6.812.861 electores para elegir la nueva composición del Parlamento andaluz. La cifra supone un aumento del censo respecto a los últimos comicios autonómicos, celebrados el 19 de junio de 2022, y sitúa de nuevo a Málaga como una de las provincias con mayor peso de la comunidad en estas elecciones andaluzas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de personas con derecho a voto, 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 están inscritas en el extranjero.

Se eligen 109 escaños y la mayoría absoluta está en 55

La jornada electoral permitirá renovar los 109 escaños del Parlamento de Andalucía, repartidos por circunscripciones provinciales. Málaga elige 17 diputados, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. El resto se distribuye entre Cádiz, con 15; Granada, con 13; Almería y Córdoba, con 12 cada una; y Huelva y Jaén, con 11 escaños en cada provincia.

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