Elecciones de Andalucía del 17M, última hora: los colegios electorales reciben a sus primeros votantes

Andalucía celebra este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas, una cita en la que están llamados a las urnas 6.812.861 electores para elegir la nueva composición del Parlamento andaluz. La cifra supone un aumento del censo respecto a los últimos comicios autonómicos, celebrados el 19 de junio de 2022, y sitúa de nuevo a Málaga como una de las provincias con mayor peso de la comunidad en estas elecciones andaluzas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de personas con derecho a voto, 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 están inscritas en el extranjero.

Se eligen 109 escaños y la mayoría absoluta está en 55

La jornada electoral permitirá renovar los 109 escaños del Parlamento de Andalucía, repartidos por circunscripciones provinciales. Málaga elige 17 diputados, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. El resto se distribuye entre Cádiz, con 15; Granada, con 13; Almería y Córdoba, con 12 cada una; y Huelva y Jaén, con 11 escaños en cada provincia.

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Málaga, segunda provincia con más electores

Málaga vuelve a ocupar un papel clave en estas elecciones andaluzas. La provincia cuenta con 1.284.143 electores en total, de los que 1.213.379 residen en Andalucía y 70.764 están inscritos en el extranjero, según el desglose oficial del INE. Solo Sevilla, con 1.598.181 electores en total, supera a Málaga en volumen de censo.

Nacho Agote Imagen de archivo de un colegio electoral. / EUROPA PRESS / Europa Press Ya están constituidas el 100% de las mesas electorales en Andalucía Las 10.403 mesas electorales, repartidas en 3.756 colegios electorales, ya están constituidas.

Alfonso Vázquez Foto de la familia Rodríguez. / Alfonso Vázquez Las familias de Málaga empiezan a llegar a los colegios electorales La familia Rodríguez ha votado en el CEIP Nuestra Señora de la Luz. Explican que suelen votar siempre juntos, aunque cada uno lo que quiera, el voto no se pregunta.

Nacho Agote El PP Andalucía realiza su primera publicación de la jornada en X: "¡Andaluces, ha llegado el día!"

Alfonso Vázquez Elías, 21 años: El primer joven que aparecer a votar Elías cree que los jóvenes empezarán a aparecer más tarde porque anoche muchos saldrían. Elías, 21 años, es el primer joven que aparece a votar. / Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez Llegan los primeros votantes al CEIP nuestra señora de la Luz Lola Oña, con Mika, su perrita de 13 años, explica que siempre acude a votar con ella, y suelen hacerlo a primera hora de la mañana. "Es mi compañera", asegura. Hace tres años, en las municipales, ya fue fotografiada por La Opinión, cuenta. Lola Oña, con Mika, su perrita de 13 años. / Alfonso Vázquez

La Opinión Constituidas el 95,7% de las mesas electorales en Andalucía a las 09.00 horas El 95,7% de las 10.403 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de Andalucía están ya constituidas. En Málaga, ya están constituidas el 94,41% de las mesas electorales, y faltan 99 más. Mesas electorales del CEIP nuestra señora de la Luz / Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez Gaspar Sánchez, de 82 años: el primero en votar Gaspar explica a la Opinión que se ha liado un poco y que pensaba que había que introducir dos papeletas. En la mesa, le han explicado que son las elecciones andaluzas y que en las nacionales es cuando se vota al congreso y senado. Gaspar Sánchez, de 82 años, ha sido el primero en votar. / Alfonso Vázquez

Miguel Ferrary ¿Hasta qué hora abren los colegios electorales? Los andaluces podrán votar durante toda la jornada hasta las 20.00 horas, momento en el que cerrarán los colegios electorales salvo para aquellas personas que ya se encuentren dentro del local de votación. A partir de entonces comenzará el escrutinio, con el recuento de los votos presenciales y de los emitidos por correo. Para votar es necesario identificarse con DNI, pasaporte o carné de conducir con fotografía. La tarjeta censal no es obligatoria, aunque sirve como referencia para conocer el colegio y la mesa asignada. Quienes hayan votado por correo no podrán hacerlo de nuevo de forma presencial.

Alfonso Vázquez Faltan pocos minutos para que abran los colegios electorales en Málaga Papeletas preparadas en un colegio electoral de La Luz para las elecciones andaluzas del 17M / Alfonso Vázquez