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Elecciones de Andalucía del 17M, última hora: los colegios electorales reciben a sus primeros votantes

Los colegios electorales abren este domingo en una jornada en la que se eligen los 109 escaños del Parlamento andaluz, 17 de ellos por la provincia de Málaga

Funcionarios de la Subdelegación del Gobierno informan del procedimiento a los presidentes y vocales, algunos de ellos primerizos.

Funcionarios de la Subdelegación del Gobierno informan del procedimiento a los presidentes y vocales, algunos de ellos primerizos. / Alfonso Vázquez

Miguel Ferrary

Nacho Agote

Andalucía celebra este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas, una cita en la que están llamados a las urnas 6.812.861 electores para elegir la nueva composición del Parlamento andaluz. La cifra supone un aumento del censo respecto a los últimos comicios autonómicos, celebrados el 19 de junio de 2022, y sitúa de nuevo a Málaga como una de las provincias con mayor peso de la comunidad en estas elecciones andaluzas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de personas con derecho a voto, 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 están inscritas en el extranjero.

Se eligen 109 escaños y la mayoría absoluta está en 55

La jornada electoral permitirá renovar los 109 escaños del Parlamento de Andalucía, repartidos por circunscripciones provinciales. Málaga elige 17 diputados, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. El resto se distribuye entre Cádiz, con 15; Granada, con 13; Almería y Córdoba, con 12 cada una; y Huelva y Jaén, con 11 escaños en cada provincia.

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Málaga, segunda provincia con más electores

Málaga vuelve a ocupar un papel clave en estas elecciones andaluzas. La provincia cuenta con 1.284.143 electores en total, de los que 1.213.379 residen en Andalucía y 70.764 están inscritos en el extranjero, según el desglose oficial del INE. Solo Sevilla, con 1.598.181 electores en total, supera a Málaga en volumen de censo.

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