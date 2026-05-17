En Directo
Elecciones de Andalucía del 17M, última hora: los colegios electorales reciben a sus primeros votantes
Los colegios electorales abren este domingo en una jornada en la que se eligen los 109 escaños del Parlamento andaluz, 17 de ellos por la provincia de Málaga
Andalucía celebra este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas, una cita en la que están llamados a las urnas 6.812.861 electores para elegir la nueva composición del Parlamento andaluz. La cifra supone un aumento del censo respecto a los últimos comicios autonómicos, celebrados el 19 de junio de 2022, y sitúa de nuevo a Málaga como una de las provincias con mayor peso de la comunidad en estas elecciones andaluzas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del total de personas con derecho a voto, 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 están inscritas en el extranjero.
Se eligen 109 escaños y la mayoría absoluta está en 55
La jornada electoral permitirá renovar los 109 escaños del Parlamento de Andalucía, repartidos por circunscripciones provinciales. Málaga elige 17 diputados, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. El resto se distribuye entre Cádiz, con 15; Granada, con 13; Almería y Córdoba, con 12 cada una; y Huelva y Jaén, con 11 escaños en cada provincia.
Málaga, segunda provincia con más electores
Málaga vuelve a ocupar un papel clave en estas elecciones andaluzas. La provincia cuenta con 1.284.143 electores en total, de los que 1.213.379 residen en Andalucía y 70.764 están inscritos en el extranjero, según el desglose oficial del INE. Solo Sevilla, con 1.598.181 electores en total, supera a Málaga en volumen de censo.
Nacho Agote
Ya están constituidas el 100% de las mesas electorales en Andalucía
Las 10.403 mesas electorales, repartidas en 3.756 colegios electorales, ya están constituidas.
Alfonso Vázquez
Las familias de Málaga empiezan a llegar a los colegios electorales
La familia Rodríguez ha votado en el CEIP Nuestra Señora de la Luz. Explican que suelen votar siempre juntos, aunque cada uno lo que quiera, el voto no se pregunta.
Nacho Agote
El PP Andalucía realiza su primera publicación de la jornada en X: "¡Andaluces, ha llegado el día!"
Alfonso Vázquez
Elías, 21 años: El primer joven que aparecer a votar
Elías cree que los jóvenes empezarán a aparecer más tarde porque anoche muchos saldrían.
Alfonso Vázquez
Llegan los primeros votantes al CEIP nuestra señora de la Luz
Lola Oña, con Mika, su perrita de 13 años, explica que siempre acude a votar con ella, y suelen hacerlo a primera hora de la mañana. "Es mi compañera", asegura. Hace tres años, en las municipales, ya fue fotografiada por La Opinión, cuenta.
La Opinión
Constituidas el 95,7% de las mesas electorales en Andalucía a las 09.00 horas
El 95,7% de las 10.403 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de Andalucía están ya constituidas. En Málaga, ya están constituidas el 94,41% de las mesas electorales, y faltan 99 más.
Alfonso Vázquez
Gaspar Sánchez, de 82 años: el primero en votar
Gaspar explica a la Opinión que se ha liado un poco y que pensaba que había que introducir dos papeletas. En la mesa, le han explicado que son las elecciones andaluzas y que en las nacionales es cuando se vota al congreso y senado.
Miguel Ferrary
¿Hasta qué hora abren los colegios electorales?
Los andaluces podrán votar durante toda la jornada hasta las 20.00 horas, momento en el que cerrarán los colegios electorales salvo para aquellas personas que ya se encuentren dentro del local de votación. A partir de entonces comenzará el escrutinio, con el recuento de los votos presenciales y de los emitidos por correo.
Para votar es necesario identificarse con DNI, pasaporte o carné de conducir con fotografía. La tarjeta censal no es obligatoria, aunque sirve como referencia para conocer el colegio y la mesa asignada. Quienes hayan votado por correo no podrán hacerlo de nuevo de forma presencial.
Alfonso Vázquez
Faltan pocos minutos para que abran los colegios electorales en Málaga
Alfonso Vázquez
Entre el despiste y el cansancio: comienza la jornada electoral en La Luz
Aída Benítez, Juan Manuel Camero y Almudena López se estrenan los tres en la mesa electoral. Almudena confiesa estar perdida, aunque espera ir haciéndose poco a poco con la mecánica. En el caso del presidente, Juan Manuel, ha trabajado seis días esta semana, y cree que los 70 euros por 12 horas de trabajo este domingo no le compensan.
- Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
- El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
- Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
- El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
- Dedican una calle en Málaga a las ratas de gran tamaño
- La Aemet activa la alerta amarilla en Málaga de cara al fin de semana
- Oferta de Empleo Público 2025 en Málaga: el Ayuntamiento convoca 266 plazas
- Investigan la muerte de un joven que fue apuñalado en La Palmilla