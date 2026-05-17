Los resultados en Málaga capital de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se decidirán en buena medida por márgenes muy estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga aparece como una de las plazas clave de la noche electoral.

La provincia malagueña elige 17 diputados en estos comicios, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. Ese peso convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox.

Málaga capital, el gran motor del PP en las últimas elecciones andaluzas

En las elecciones andaluzas de 2022, buena parte de la victoria del PP en Málaga se cimentó en la capital. Allí, los populares sumaron 114.270 votos, el 46,5% del total, y duplicaron de sobra el resultado del PSOE, que obtuvo 49.682 papeletas. La capital aportó entonces alrededor de un tercio de todos los votos provinciales del PP, un dato que explica por qué cada movimiento electoral en Málaga ciudad puede tener impacto directo en el reparto final de escaños.

La clave ahora está en comprobar si el PP consigue mantener ese nivel de apoyo o si una parte de ese voto se desplaza hacia Vox. En 2022, la formación de derecha obtuvo 30.912 votos en Málaga capital. Cualquier subida significativa puede restar margen al PP y abrir la posibilidad de que uno o dos diputados por la provincia cambien de manos, un escenario con consecuencias directas para la mayoría absoluta de Moreno.

Vox, el factor que puede alterar el reparto

El resultado de Vox se perfila como una de las grandes incógnitas en Málaga. No tanto por su capacidad de disputar la primera posición, sino por el efecto que pueda tener sobre el reparto de escaños del bloque de la derecha. Si el partido crece a costa del PP, la mayoría absoluta popular puede quedar más comprometida.

Ese equilibrio será especialmente sensible en la capital, donde el voto conservador se concentra con fuerza y donde una variación de pocos miles de papeletas puede modificar el último escaño en juego. La batalla, por tanto, no solo estará en quién gana la provincia, sino en cómo se distribuye el voto entre PP y Vox.

La izquierda también se juega su espacio en Málaga

A la izquierda del PSOE, el pulso entre Por Andalucía y Adelante Andalucía será otra de las lecturas relevantes de la noche electoral. En 2022, Por Andalucía logró 21.097 votos en Málaga capital, frente a los 11.327 de Adelante Andalucía. La diferencia fue de cerca de 10.000 papeletas, pero el escenario actual apunta a una pugna más abierta.

Adelante Andalucía llega a estos comicios con expectativas de crecimiento, mientras Por Andalucía tratará de conservar su espacio electoral. La duda es si ese movimiento puede traducirse en opciones reales de obtener representación por Málaga o si la fragmentación vuelve a limitar las posibilidades de la izquierda alternativa.

El voto de Ciudadanos, otra bolsa decisiva

Otro elemento a tener en cuenta es el destino del voto de Ciudadanos. En 2022, la formación liberal aún reunió más de 9.000 votos en Málaga capital, un caudal que ahora se repartirá previsiblemente entre otras candidaturas. Su destino puede ser importante en una elección en la que el último diputado provincial puede depender de diferencias muy ajustadas.

Con estos ingredientes, Málaga se sitúa como uno de los territorios donde se medirá la fortaleza real del PP, el crecimiento de Vox, la resistencia del PSOE y la capacidad de la izquierda alternativa para reorganizar su voto. La provincia no solo contará votos: puede acabar decidiendo el margen de gobernabilidad en Andalucía.