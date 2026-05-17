Estos son los parlamentarios electos por Málaga en las elecciones andaluzas

Estos son los 17 parlamentarios de la provincia de Málaga que han conseguido su acta en el Parlamento autonómico tras las elecciones del 17M. El cabeza de lista del PP por Málaga es Juanma Moreno, que irá acompañado por varios pesos pesados de su gobierno actual, como Carolina España, José Ramón Carmona Sánchez, Rocío Blanco y Arturo Bernal.

José Aurelio Aguilar, actual secretario provincial del PSOE en Málaga, encabeza la lista socialista, acompañado por Ana Villarejo, el ex secretario provincial Daniel Pérez; Patricia Alba y José Luis Ruiz Espejo. Vox busca revalidar sus dos escaños actuales, que ocuparían Antonio Sevilla y Rocío Marín Ortega; mientras que las encuestas estiman que hay un diputado que se están disputando Por Andalucía. con Ernesto Alba como cabeza de lista; y Adelante Andalucía, con Luis Rodrigo.