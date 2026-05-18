Adecco lanza cerca de 150 ofertas de trabajo en Málaga para la campaña de verano: estos son los puestos y requisitos

La empresa de recursos humanos Adecco ha lanzado más de 8.000 ofertas de trabajo activas en España distribuidas en seis sectores que incrementan notablemente su demanda de personal durante los meses de verano: hostelería y turismo, industria (área de producción), logística, comercio y gran consumo, last mile y alimentación - repartidas por todo el territorio nacional. Alredededor de 700 vacantes corresponden a Andalucía, con las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla concentrando el mayor número.

En concreto, la web presenta en torno a 150 ofertas de trabajo en la provicia de Málaga, según arroja una búsqueda general consultada por este periódico.

"Las personas interesadas en estas vacantes van a encontrar un amplio abanico de opciones dependiendo de la zona y el sector en el que quieran trabajar. Jornadas completas, parciales, en diferentes turnos, para fin de semana… la tipología de ofertas es muy variada a nivel de horarios y condiciones, para que cada candidato/a pueda buscar aquel empleo que mejor se adapte a sus necesidades, siempre y cuando acredite una mínima experiencia en la posición a cubrir", señala Adecco.

¿Qué puestos son los más requeridos por las empresas para el verano?

Las principales posiciones a cubrir son camareros, cocineros, camareros de piso, repartidores, mozos de almacén, operarios de producción, manipuladores de alimentos, dependientes, promotores, y carretilleros, entre otras, todas ellas muy demandadas en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la llegada del verano.

Adecco señala que el volumen de ofertsa irá creciendo y actualizándose por sector y comunidad autónoma.

Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Galicia ofrecen el mayor número de vacantes, pero todas las autonomías tienen ofertas disponibles.

¿Cuáles son los requisitos para cada vacante?

Para acceder a las vacantes hosteleras de camarero y cocinero e requiere tener experiencia en el sector en posiciones de sala y/o cocina. Y en el caso de camarero de piso, se solicita experiencia en preparación y limpieza de habitaciones y zonas comunes del hotel. "En todos los casos se valorará tener una actitud proactiva, orientación al cliente, trabajo en equipo y responsabilidad", comenta Adecco.

En el caso de los operarios de producción industriales se buscan profesionales con experiencia en cadenas de producción, realizando tareas de manipulación, ensamblaje de componentes, acondicionado de producto y/o montaje. Además, deben contar con disponibilidad horaria para trabajar en turnos fijos o rotativos, de mañana, tarde y noche.

Trabajadores de cocina, uno de los puestos más requeridos para el verano, según Adecco. / L.O.

Para las vacantes de manipulador de alimentos se requiere disponer del certificado de manipulador en vigor y se valorará positivamente contar con experiencia previa. "Se buscan personas responsables, proactivas, flexibles y con capacidad para trabajar en equipo. Profesionales que tengan habilidad para realizar tareas repetitivas con precisión y atención al detalle", detalla la empresa de recusos humanos.

Para acceder a las vacantes de mozo de almacén, en el sector logístico, se requiere tener una "actitud proactiva", poder trabajar "de forma independiente o colaborativa, responsabilidad y conocimiento del manejo de cargas y carretillas en algunas posiciones".

Para los repartidores –dentro del sector “última milla”- se buscan profesionales "dinámicos", a los que les guste conducir cualquier tipo de vehículo (este va a depender de la posición), que tengan "flexibilidad horaria y experiencia en posiciones de reparto".