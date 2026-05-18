Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moreno gana, pero pierde la mayoría absolutaAsí te hemos contado las elecciones de AndalucíaResultados de las elecciones andaluzasLos 17 parlamentarios elegidos en MálagaAnálisis de los resultados de las elecciones en MálagaResultado de las elecciones en Málaga, calle a calleAntonio Banderas desmiente rumoresEl Málaga CF ante el playoff
instagramlinkedin

Mercado laboral

Adecco lanza cerca de 150 ofertas de trabajo en Málaga para la campaña de verano: estos son los puestos y requisitos

Se centra en seis sectores que demandan mucho personal para los próximos cuatro meses: hostelería y turismo, industrial, logística, comercio y gran consumo, last mile y alimentación

Un trabajador de hostelería en un establecimiento de Málaga.

Un trabajador de hostelería en un establecimiento de Málaga. / Álex Zea

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La empresa de recursos humanos Adecco ha lanzado más de 8.000 ofertas de trabajo activas en España distribuidas en seis sectores que incrementan notablemente su demanda de personal durante los meses de verano: hostelería y turismo, industria (área de producción), logística, comercio y gran consumo, last mile y alimentación - repartidas por todo el territorio nacional. Alredededor de 700 vacantes corresponden a Andalucía, con las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla concentrando el mayor número.

En concreto, la web presenta en torno a 150 ofertas de trabajo en la provicia de Málaga, según arroja una búsqueda general consultada por este periódico.

"Las personas interesadas en estas vacantes van a encontrar un amplio abanico de opciones dependiendo de la zona y el sector en el que quieran trabajar. Jornadas completas, parciales, en diferentes turnos, para fin de semana… la tipología de ofertas es muy variada a nivel de horarios y condiciones, para que cada candidato/a pueda buscar aquel empleo que mejor se adapte a sus necesidades, siempre y cuando acredite una mínima experiencia en la posición a cubrir", señala Adecco.

¿Qué puestos son los más requeridos por las empresas para el verano?

Las principales posiciones a cubrir son camareros, cocineros, camareros de piso, repartidores, mozos de almacén, operarios de producción, manipuladores de alimentos, dependientes, promotores, y carretilleros, entre otras, todas ellas muy demandadas en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la llegada del verano.

Adecco señala que el volumen de ofertsa irá creciendo y actualizándose por sector y comunidad autónoma.

Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Galicia ofrecen el mayor número de vacantes, pero todas las autonomías tienen ofertas disponibles.

¿Cuáles son los requisitos para cada vacante?

Para acceder a las vacantes hosteleras de camarero y cocinero e requiere tener experiencia en el sector en posiciones de sala y/o cocina. Y en el caso de camarero de piso, se solicita experiencia en preparación y limpieza de habitaciones y zonas comunes del hotel. "En todos los casos se valorará tener una actitud proactiva, orientación al cliente, trabajo en equipo y responsabilidad", comenta Adecco.

En el caso de los operarios de producción industriales se buscan profesionales con experiencia en cadenas de producción, realizando tareas de manipulación, ensamblaje de componentes, acondicionado de producto y/o montaje. Además, deben contar con disponibilidad horaria para trabajar en turnos fijos o rotativos, de mañana, tarde y noche.

Oportunidad de empleo en Málaga: se necesitan 15 ayudantes de cocina-cocineros/as con contrato indefinido

Trabajadores de cocina, uno de los puestos más requeridos para el verano, según Adecco. / L.O.

Para las vacantes de manipulador de alimentos se requiere disponer del certificado de manipulador en vigor y se valorará positivamente contar con experiencia previa. "Se buscan personas responsables, proactivas, flexibles y con capacidad para trabajar en equipo. Profesionales que tengan habilidad para realizar tareas repetitivas con precisión y atención al detalle", detalla la empresa de recusos humanos.

Para acceder a las vacantes de mozo de almacén, en el sector logístico, se requiere tener una "actitud proactiva", poder trabajar "de forma independiente o colaborativa, responsabilidad y conocimiento del manejo de cargas y carretillas en algunas posiciones".

Noticias relacionadas y más

Para los repartidores –dentro del sector “última milla”- se buscan profesionales "dinámicos", a los que les guste conducir cualquier tipo de vehículo (este va a depender de la posición), que tengan "flexibilidad horaria y experiencia en posiciones de reparto".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
  2. Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
  3. El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
  4. El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
  5. Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
  6. El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
  7. Dedican una calle en Málaga a las ratas de gran tamaño
  8. La Aemet activa la alerta amarilla en Málaga de cara al fin de semana

Adecco lanza cerca de 150 ofertas de trabajo en Málaga para la campaña de verano: estos son los puestos y requisitos

Adecco lanza cerca de 150 ofertas de trabajo en Málaga para la campaña de verano: estos son los puestos y requisitos

Operación antidroga en Málaga: tres detenidos y dos pistolas intervenidas en Los Asperones y Las Flores

Operación antidroga en Málaga: tres detenidos y dos pistolas intervenidas en Los Asperones y Las Flores

El PP avanza en votos hacia el interior de Málaga tras los resultados de las elecciones andaluzas

El PP avanza en votos hacia el interior de Málaga tras los resultados de las elecciones andaluzas

Resultados de las elecciones andaluzas en Málaga calle a calle: ¿qué han votado tus vecinos en las elecciones?

Resultados de las elecciones andaluzas en Málaga calle a calle: ¿qué han votado tus vecinos en las elecciones?

Cesce anima a las empresas malagueñas a convertir el "riesgo" en "oportunidad" y exportar, pese a la "incertidumbre" mundial

La barriada malagueña Alegría de la Huerta pide una solución a los 'árboles pica-pica': generan picores y problemas en la piel de los vecinos

La barriada malagueña Alegría de la Huerta pide una solución a los 'árboles pica-pica': generan picores y problemas en la piel de los vecinos

Luis Rodrigo, de Adelante Andalucía, tras las elecciones andaluzas: «Nos comprometemos a echar a las derechas»

Luis Rodrigo, de Adelante Andalucía, tras las elecciones andaluzas: «Nos comprometemos a echar a las derechas»

Los museos, abanderados del pensamiento crítico y reductores de la polarización

Los museos, abanderados del pensamiento crítico y reductores de la polarización
Tracking Pixel Contents