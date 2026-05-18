Adelante Andalucía avanza en estas elecciones: estos son 10 de los pueblos en Málaga donde ha conseguido más votos

Adelante Andalucía ha sido una de las formaciones que más ha destacado en la provincia de Málaga en estas elecciones autonómicas, no solo por su salto de 2 a 8 escaños en el Parlamento andaluz y el aumento hasta cerca de 400.000 votos en toda la comunidad, sino también por la manera en la que ha concentrado su apoyo en determinados municipios clave del territorio malagueño.

Málaga capital, el gran centro de apoyo

El principal foco electoral de Adelante Andalucía en la provincia es, con mucha diferencia, Málaga capital. En la ciudad, la formación ha alcanzado 31.300 votos, lo que supone un 11,2% del total. Este resultado convierte a la capital en su principal bastión, tanto por volumen como por relevancia política, al concentrar una parte muy importante de su base electoral en un entorno urbano donde el voto está especialmente fragmentado.

Tras la capital, destacan municipios del litoral como Mijas y Rincón de la Victoria. En Mijas, Adelante Andalucía ha obtenido 2.955 votos, mientras que en Rincón de la Victoria ha sumado 2.685 papeletas. Ambos municipios reflejan bien el tipo de apoyo que recibe la formación en la Costa del Sol, con entornos urbanos en crecimiento, población diversa y un electorado más abierto a opciones políticas alternativas.

En el entorno metropolitano sobresale Cártama, donde la formación ha conseguido 1.317 votos y un 10,68% del total. Este municipio representa uno de los ejemplos más claros de penetración de Adelante Andalucía en zonas residenciales próximas a la capital, donde cuestiones como la vivienda, el transporte o los servicios públicos tienen un peso creciente en el comportamiento electoral.

Villanueva del Trabuco y el interior de la provincia

En el interior de Málaga destaca Villanueva del Trabuco, donde Adelante Andalucía supera el 10% del apoyo. Aunque con menos volumen de votos, este tipo de municipios muestran un respaldo más intenso en términos relativos, lo que refuerza la idea de una mayor implantación del discurso andalucista en zonas rurales y comarcas del interior.

En conjunto, estos principales municipios donde Adelante Andalucía concentra su mayor apoyo en Málaga dibujan un mapa claro de su implantación: una base sólida en la capital, un segundo eje en la costa y el área metropolitana, y una presencia más intensa en el interior rural, que explica buena parte de su crecimiento en estas elecciones.

Adelante Andalucía multiplica su representación y logra 8 escaños

El crecimiento de Adelante Andalucía en Málaga se enmarca dentro del fuerte avance que la formación ha protagonizado en toda Andalucía durante estas elecciones autonómicas. El partido ha pasado de 2 a 8 escaños en el Parlamento andaluz y ha rozado los 400.000 votos, un resultado muy superior al obtenido en 2022, cuando consiguió 168.960 apoyos y representación únicamente en Sevilla y Cádiz.

La subida ha superado además las previsiones de la mayoría de encuestas publicadas antes del escrutinio, que situaban a la formación en torno a los 4 o 5 diputados. Con José Ignacio García al frente y Teresa Rodríguez como principal referente política del espacio andalucista de izquierdas, Adelante Andalucía consolida así su presencia institucional y refuerza su posición dentro del bloque situado a la izquierda del PSOE.