Cambio radical de tiempo en Málaga: la Aemet anuncia los días en los que se superarán los 30 grados

El verano se adelanta en Málaga. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el calor será el protagonista de la semana. El organismo advierte de "temperaturas en ascenso y una semana más cálida de lo normal, con temperaturas que superan los 30 grados".

Los modelos indican que, en cuestión de horas, pasaremos de un clima primaveral a condiciones más propias del verano. Los valores ascenderán de forma progresiva y, a partir del miércoles o jueves, se podrán superar los 32 a 34 grados en el sur de la Península.

Málaga capital rozará los 30 grados

En Málaga capital se espera que los termómetros suban hasta rondar los 30 grados. Por municipios, la capital vivirá una semana calurosa, aunque no será la localidad donde más calor haga.

Desde este lunes hasta el miércoles se esperan cielos despejados y sol, acompañados de temperaturas en torno a los 27 grados. Será a partir del jueves cuando los valores vayan in crescendo y alcancen los 28 o 29 grados, unas cifras que se mantendrán hasta el domingo.

El "frío" llegará una vez caiga la noche. Las mínimas bajarán a principios de semana hasta los 14 grados, pero desde el miércoles las noches serán mucho más suaves, con 18 o 19 grados de mínima.

Coín volverá a ser el horno del Guadalhorce

Donde sí se notará de manera especial el calor será en el interior. En zonas del Guadalhorce, como Coín, volverá a ser "el horno" de Málaga. Desde el martes, las máximas serán de 30 grados e irán subiendo conforme avance la semana hasta llegar a los 32 o 33 grados durante el viernes y el sábado. Hará calor también en Antequera, donde se pasará de los 25 grados del lunes a los 29, 30 y 32 grados previstos entre el jueves y el viernes. El desplome llegará una vez caiga la noche, con hasta 15 grados menos y mínimas en torno a los 15 grados.

La Serranía de Ronda también superará los 30 grados

El calor también llegará a la Serranía de Ronda. Las máximas superarán los 30 grados, aunque el frío se dejará notar por la noche, con mínimas de entre 11 y 14 grados.

Por otro lado, la Aemet asegura que “las precipitaciones serán escasas, inferiores a las habituales para estas fechas, especialmente en el tercio norte de la Península”.