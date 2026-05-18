Elecciones andaluzas 17M
Antonio Sevilla valora la confianza de los malagueños en Vox: "Tenemos muchos motivos para estar contentos"
Los de Gavira y Abascal mantienen los dos escaños que ya ostentaban en la provincia desde 2022 y sacan pecho de haber superado "la barrera de los 100.000 votos" en el examen electoral del 17 de mayo
Vox ha mantenido en Málaga sus dos escaños en el Parlamento andaluz tras el examen electoral del 17 de mayo. Su cabeza de lista por la provincia, Antonio Sevilla, ha realizado este lunes una valoración positiva de los resultados obtenidos por la formación que dirigen Santiago Abascal, en España, y Manuel Gavira, en Andalucía. Sevilla se enorgullece de haber superado la barrera de los 100.000 votos y de "haberse consolidado como una fuerza decisiva en numerosos municipios de la provincia". Vox asegura tener "muchos motivos para estar contentos".
"Vox está más fuerte que hace cuatro años y somos la segunda fuerza más votada en municipios como Estepona, Mijas, Alhaurín el Grande, Coín o Benahavís", ha afirmado Sevilla. El presidente provincial ha subrayado que estos resultados suponen un respaldo importante para el proyecto de Vox en Málaga, cuya prioridad va a ser "defender los votos" recibidos en las urnas. "Más de 108.000 malagueños nos han votado y lo que vamos a hacer es defender esos votos", ha asegurado.
"Prioridad nacional" para los malagueños
Sevilla ha insistido en que su partido seguirá centrando la política en los problemas reales de la provincia. "Para nosotros, primero están las políticas, los problemas y las prioridades de los malagueños, que siguen siendo la falta de vivienda, los problemas en sanidad y la movilidad", ha explicado. La línea ideológica del partido girará en torno a la famosa "prioridad nacional" de la que ya sacan pecho en Extremadura y Aragón. Aunque ahora con el objetivo de que los malagueños sean "prioritarios en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda protegida".
Para terminar, el candidato ha destacado la defensa del campo, la bajada de impuestos y la mejora de los servicios públicos como uno de los temas fundamentales para Vox, que tendrá que negociar bien sus cartas si quiere hacerse un hueco en el Gobierno andaluz de Juanma Moreno.
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