El Ayuntamiento refuerza la vigilancia ante la posible llegada de jabalíes a zonas urbanas de Málaga

La presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados en zonas urbanas próximas a espacios forestales vuelve a situarse entre las preocupaciones del Ayuntamiento de Málaga ante la llegada de temperaturas más altas. El Consistorio mantiene activo el dispositivo de vigilancia y control para evitar que estos animales se acerquen a áreas habitadas, especialmente en los distritos Este y Ciudad Jardín.

La decisión llega en un momento clave del año. Aunque la presencia de estos animales se ha reducido por las actuaciones de control poblacional y por las lluvias del invierno y la primavera, el fin del periodo húmedo y la subida de las temperaturas pueden modificar sus desplazamientos. Según la monitorización municipal, las hembras y sus crías suelen ampliar entonces su radio de búsqueda de alimento, lo que puede acercarlas a áreas habitadas y generar riesgos para los vecinos y para la seguridad vial.

El dispositivo de vigilancia y control pretende evitar que estos animales se acerquen a áreas habitadas / l.o.

Hasta ahora, las actuaciones desarrolladas han permitido capturar 45 ejemplares en 2025 y otros 14 en lo que va de año. A ello se suma el efecto de las lluvias, que han favorecido la aparición de más alimento vegetal en zonas altas y han contribuido a alejar a estos animales de los arroyos, facilitando la creación de un anillo perimetral en la ciudad.

Un dispositivo con medidas disuasorias y capturas si son necesarias

El refuerzo se realiza dentro del contrato adjudicado en diciembre del año pasado a Grupo SCAES-FAC, con un presupuesto de 30.000 euros, IVA incluido, y una duración de un año. Este servicio da continuidad a las actuaciones que el Ayuntamiento venía impulsando desde septiembre de 2024 mediante adjudicaciones anteriores.

La estrategia municipal combina medidas preventivas con actuaciones de control. Entre las primeras se incluyen la instalación de abrevaderos y la plantación de vegetación para favorecer que los animales encuentren alimento lejos de las zonas urbanas.

Jabalíes y cerdalíes en Hacienda Paredes. / EP

Si estas medidas no resultan suficientes, el Consistorio mantiene la posibilidad de realizar capturas mediante arcos con flechas o flechas adaptadas con dardos anestésicos. El Ayuntamiento señala que el uso de arcos es uno de los métodos recomendados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Estas intervenciones se desarrollan, además, en coordinación con las actuaciones de la Junta de Andalucía en zonas limítrofes del municipio.

Actuaciones preferentemente nocturnas

Las capturas se llevan a cabo principalmente mediante aguardos nocturnos. No obstante, también podrán realizarse durante el día si las circunstancias lo requieren, siempre en momentos en los que no exista riesgo para las personas ni se altere el funcionamiento de los servicios públicos o la normalidad ciudadana.

La empresa adjudicataria cuenta con arqueros cualificados y formados, con acreditación de la Federación Andaluza de Caza, además de un veterinario.

Un jabalí, sorprendido en la senda fluvial del Guadalmedina / Pablo Ruiz

Cámaras térmicas, visitas nocturnas y aviso a la ciudadanía

El seguimiento de las piaras incluye visitas nocturnas a puntos habituales, inspecciones con cámaras térmicas, identificación de desplazamientos dentro de la zona urbana y el uso de puntos de alimentación y monitorización. Todo ello se realiza en coordinación con el Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Ayuntamiento.

El Consistorio también ha reiterado su llamamiento a la colaboración ciudadana. En concreto, pide no suministrar comida a estos animales y recuerda que está prohibido dejar residuos fuera de los contenedores.

Autorización autonómica para el control de daños

El Ayuntamiento dispone de autorización de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para aplicar medidas de control de daños de jabalíes y cerdos asilvestrados en determinadas zonas de dominio público hidráulico del término municipal de Málaga.

Esta autorización se apoya en la resolución de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente del 5 de diciembre de 2025, por la que se declara la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de estos animales en Andalucía. Dicha resolución establece medidas para controlar y, en su caso, avanzar hacia la posible erradicación de poblaciones de cerdo asilvestrado mediante distintas modalidades y procedimientos de captura.

El texto autonómico recoge que estas poblaciones pueden suponer un riesgo para el ecosistema, la ganadería, la agricultura y la población, además de incrementar el peligro de accidentes de tráfico.