Mercado laboral
El proyecto europeo 'BeyondWheels' impulsa desde Málaga la empleabilidad de personas con discapacidad motora
La incubadora BIC Euronova del PTA acoge un encuentro del proyecto Erasmus+ 'BeyondWheels', liderado por la empresa malagueña CarpoAce, que busca revolucionar la empleabilidad de personas con esta discapacidad
La incubadora de empresas BIC Euronova, situada en en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha sido el escenario del Workshop internacional del proyecto europeo “BeyondWheels”, una iniciativa enmarcada en el programa Erasmus+ de la Unión Europea para ayudar a las personas con discapacidades locomotoras a desarrollar proyectos de empleabilidad. El encuentro, coordinado por la empresa malagueña CarpoAce Europe, que cuenta con sede en BIC Euronova, ha reunido a partners estratégicos de Italia y Macedonia del Norte para definir las claves de una nueva metodología de inclusión laboral.
El proyecto opera bajo el título 'Método para ayudar a las personas con discapacidades locomotoras a desarrollar proyectos de empleabilidad acordes con sus aspiraciones y potencial personales' y propone un enfoque disruptivo: situar los deseos y capacidades del individuo en el centro de su desarrollo profesional.
Tres jornadas de cooperación transnacional en el BIC Euronova
Durante tres sesiones de trabajo intensivo, los socios del consorcio —SOLIS SRLS (Italia) y Poraka Nova (Macedonia del Norte)— han colaborado estrechamente con el equipo de CarpoAce Europe en el diseño final del método, según ha explicado este lunes por el BIC Euronova.
Durante el workshop se ha trabajado en la validación metodológica, perfeccionando la estructura de la BW Method Guide y de la plataforma educativa online, herramientas que serán fundamentales para la formación de técnicos y beneficiarios.
También ha sido objeto de trabajo la capacitación técnica, los socios recibieron formación en el uso de tecnologías de apoyo y herramientas digitales específicas para mejorar la autonomía y participación de personas con discapacidad motora. Además, se han establecido las bases de las próximas fases críticas del proyecto: el Training of Trainers (ToT) y las sesiones de Training&Coaching para los beneficiarios finales.
Respaldo de BIC Euronova a BeyondWheels
El evento internacional ha contado con la participación de la responsable de proyctos internacionales de BIC Euronova, Sandra García Torres, quien dio la bienvenida a las delegaciones internacionales. García destacó la relevancia de BeyondWheels no solo por su impacto social, sino por su "perfecta alineación" con las iniciativas de inclusión e innovación social que la incubadora malagueña promueve activamente en el ecosistema tecnológico de Málaga y a nivel internacional, tales como el desarrollo de pilotos de movilidad en el marco del proyecto europeo SME4 SMARTCITIES.
“El entorno del Malaga TechPark es ideal para este tipo de colaboraciones internacionales, donde la tecnología se pone al servicio de la innovación social para generar un cambio real en la sociedad”, señalaron los coordinadores del proyecto.
Sobre el proyecto BeyondWheels
BeyondWheels nace de la necesidad de ofrecer alternativas reales y personalizadas de empleo a personas con discapacidad motora. "A través de la fusión de coaching, análisis estratégico y herramientas digitales, el proyecto busca empoderar a los adultos para que sus trayectorias profesionales no dependan de sus limitaciones físicas, sino de su talento y visión personal", detallan sus impulsores.
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