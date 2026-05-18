Cesce anima a las empresas malagueñas a convertir el "riesgo" en "oportunidad" y exportar, pese a la "incertidumbre" mundial

El Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) ha celebrado hace unos días en el Uppery Club de Málaga la jornada «Desafíos y oportunidades para las empresas en el contexto geopolítico actual». El encuentro contó con la ponencia del presidente ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, que presentó una radiografía de la «mutación global» que atraviesa el orden internacional.

De Ramón-Laca, destacó que nos encontramos ante un cambio de era caracterizado por la «desoccidentalización mundial», donde el eje comercial se ha desplazado hacia China. El número de conflictos armados y las restricciones al comercio global se han multiplicado en la última década, dando paso a «una etapa de proteccionismo y fragmentación comercial».

China y EEUU, los "disruptores" del orden mundial

El presidente ejecutivo de Cesce analizó los «motores de la transformación», señalando especialmente el ascenso de China y la actual administración de EEUU como disruptores clave. De Ramón-Laca dijo que «la multipolaridad, el proteccionismo y la inestabilidad no son anomalías pasajeras, son el nuevo normal», pero quiso dejar un mensaje de confianza señalando que «la incertidumbre, con información se puede convertir en un riesgo gestionable».

«La diversificación de mercados, el fortalecimiento de cadenas de suministro y la cobertura de riesgos políticos y comerciales permiten convertir el riesgo en ventaja competitiva», apuntó.

Tras la ponencia, se celebró un coloquio moderado por el presidente de Cesur, José Manuel González, en el que se abordaron las preocupaciones del empresariado. Ante la pregunta sobre qué zonas ofrecen mayor confianza, se analizó el papel de Latinoamérica bajo la nueva influencia de la Doctrina Monroe y las oportunidades que, pese a la incertidumbre, siguen presentando nodos de estabilidad en el Sudeste Asiático.

El presidente ejecutivo de Cesce, Pablo De Ramón-Laca, ha estado esta semana en Málaga. / L. O.

La empresa malagueña española, a por los nuevos mercados

Asimismo, el presidente de Cesce valoró los acuerdos comerciales que está alcanzando la Unión Europea con distintos países y zonas geográficas por su seguridad y la capacidad de las empresas españolas de acceder a nuevos mercados.

González y De Ramón-Laca coincidieron en que, pese a los vaivenes comerciales y las guerras, las cifras positivas de exportación de las empresas malagueñas y andaluzas demuestran «una madurez y preparación» superior a crisis anteriores, aunque advirtieron de que la «autocracia creciente» y el «rearme global» obligan a no bajar la guardia.

La jornada concluyó con la idea de que la UE se encuentra en una «encrucijada» donde el liderazgo en valores y la búsqueda de autonomía energética y tecnológica serán determinantes para mantener la competitividad frente a las grandes potencias.