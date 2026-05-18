La Costa del Sol crece como destino de grandes eventos internacionales

La Costa del Sol no sólo crece como destino musical de primer orden, gracias a la proliferación de festivales y largos ciclos de conciertos. También ha sumado en menos de un año dos macroeventos internacionales de primer orden. A la celebración de la San Diego Comic-Con Málaga, que en su segunda edición se celebrará del 1 al 4 de octubre, ahora sabemos que habrá que sumarle para el 3 de septiembre la gala de los Premios Juventud, prevista en el recinto del Starlite Occident Marbella.

Hace unos días conocíamos que en Palacio de Ferias y Congresos de Málaga se reencontrarán los días 3 y 4 de octubre, en el marco de la San Diego Comic-Con malagueña, los actores que daban vida a Frodo y Sam en El Señor de los Anillos, Elijah Wood y Sean Astin. Y los organizadores han adelantado asimismo que en esta segunda edición también se personará en la capital costasoleña el mismísimo Richard Dean Anderson, intérprete del mítico MacGyver.

Visitantes acceden a la Comic-Con en el Palacio de Ferias de Málaga. / l.o.

En una semana repleta de avances de renombre planetario, la presentación institucional de la decimoquinta edición del Starlite Occident Marbella sirvió para dar a conocer que en el icónico recinto se celebrará la entrega de unos premios que hasta ahora sólo habían salido una vez de Estados Unidos, en concreto el pasado año al celebrarse en Ciudad de Panamá.

La presidenta y fundadora de Starlite Occident, la empresaria tinerfeña Sandra García-Sanjuán, acaba de ser reconocida justo hace unos días en El Cairo, dentro de la celebración del congreso turístico Global Leadership Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC), como un referente a la hora de configurar un destino de experiencias, como ocurre actualmente con el término marbellí y ese vehículo global que constituye su principal festival.

Este factor ha sido determinante para que, «después de dos años de trabajo», como asegura la propia García-Sanjuán, Marbella haya sido elegida para la gala que, producida por Televisa-Univisión, se considera como la más importante del mundo entre el público joven hispano, incluso por delante de los American Music Awards o los MTV VMA.

Impacto internacional

Para los ayuntamientos anfitriones de estos nuevos acontecimientos planetarios, la verdadera dimensión económica de los mismos es muy difícil de cuantificar. Porque el destino recibirá de manera indirecta a miles de turistas que, a través de estos macroeventos, podrán conocer y adentrarse en lo que representa la Costa del Sol. Sólo entre artistas e invitados, la gala marbellí generará 8.000 noches de hotel.

Miguel Bosé, en el festival Starlite. / Delanieve

Entre los grandes ganadores de la anterior edición, Bad Bunny brilló con luz propia con tres premios, los de Mejor Canción Urbana (por ‘DTMF’), Mejor Colaboración Urbana y Mejor Álbum Urbano. Pero también se adjudicó tres reconocimientos la formación colombiana Morat. Aún es pronto para conocer siquiera qué artistas o grupos estarán nominados este año.

Para dar cuenta de las dimensiones de estos macroeventos globales basta con observar las cifras oficiales en 2025. La primera edición en suelo europeo de la San Diego Comic-Con casi alcanzó la cifra de asistentes de su hermana mayor. Esta última suele reunir a unas 135.000 personas, mientras que Málaga cifró el número de participantes en unos 120.000 y el impacto económico, en más de 50 millones de euros.

En Ciudad de Panamá, la gala de los Premios Juventud fue seguida en el mercado hispano-estadounidense por unos 62 millones de personas. Pero al retransmitirse, además, en más de 20 territorios internacionales, incluidos Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile y toda Latinoamérica, la audiencia en redes superó la barrera de los 450 millones de personas.

Recordemos que cada verano Starlite Occident Marbella moviliza a más de 350.000 asistentes, de los que casi el 50% son de origen extranjero. El impacto oficial es de unos 315,5 millones de euros en el PIB y, como constatan los propios organizadores, genera unos 7.000 empleos por edición. De ese cupo son unos 1.000 los que se consideran como directos. Precisamente en unos días se celebrarán las sesiones para elegir quiénes ocuparán este año esas plazas laborales.

A todos estos registros hay que sumarle los que aporta el ciclo de conciertos Marenostrum Fuengirola, que en una década ha roto la barrera del millón de asistentes históricos. En su undécima edición y también con multitud de artistas internacionales aspira a llegar a 240.000 espectadores.