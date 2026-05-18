Curiosidades del 17M en Málaga: el único pueblo que no votó a Adelante Andalucía y otros datos sorprendentes

De que Juanma Moreno, candidato del Partido Popular, ha ganado las elecciones, se han enterado todos los andaluces. O de que el PSOE ha cosechado el peor dato de su historia en unas elecciones andaluzas, también. La sorpresa de Adelante Andalucía ha sido otra de las novedades de estas autonómicas. Además de lo conocido por todos, el conteo de votos tras la cita con las urnas de este 17M ha dejado algunos datos en la provincia de Málaga que son bastante curiosos.

El municipio que no votó a Adelante Andalucía

El sobrepaso de Adelante Andalucía en estas elecciones ha sido uno de los asuntos más comentados de la noche electoral. La formación de izquierda ha conseguido 8 escaños para el Parlamento andaluz, 6 más de los que consiguió en 2022. Esto significa que los andalucistas han cuadriplicado su presencia en la comunidad autónoma, cuando los sondeos vaticinaban que contarían con 4 o 5 escaños después de la cita con las urnas. Casi todos los municipios en Málaga han tenido al menos un voto para este partido, y son casi todos porque hay un solo municipio que no ha otorgado ni un solo voto para los de izquierda.

Pujarra, en la Serranía de Ronda, ha sido la única localidad en toda la provincia de Málaga que no ha votado ni una sola vez a Adelante Andalucía, con un rotundo 0% de votos. Por el contrario, Serrato, también en la serranía, ha sido donde más presencia ha tenido la formación. Con más de un 15% de los votos, este municipio se coloca como el bastión de Adelante Andalucía en Málaga.

¿Qué han votado los municipios más deshabitados de Málaga?

El PP fue el partido más votado en dos de los tres municipios menos poblados de Málaga en las elecciones autonómicas: Salares y Atajate. En Salares, con aproximadamente 130 votantes, los populares obtuvieron 37 votos (44,5%), mejorando sus resultados de 2022, mientras que el PSOE quedó segundo con 33 apoyos. Vox mantuvo la tercera posición aunque perdió respaldo, y tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía tuvieron una presencia minoritaria.

En Atajate, un pueblo de menos de 200 habitantes, el PP volvió a imponerse con 43 votos (43,4%), aunque con menos apoyos que hace cuatro años. Los socialistas descendieron hasta los 28 votos, mientras que Por Andalucía quedó como tercera fuerza. Vox perdió apoyo y Adelante Andalucía consiguió representación por primera vez. En las elecciones generales de 2023, el PP ya había sido la fuerza más votada en este municipio.

Atajate / L.O.

Por otro lado, Benadalid fue el único de estos pequeños municipios donde el PSOE logró la victoria. En este pueblo de casi 230 vecinos, los socialistas alcanzaron 48 votos (41%), mejorando claramente sus resultados anteriores, mientras que el PP mantuvo sus 34 apoyos. Por Andalucía también creció ligeramente y Vox conservó la cuarta posición pese a perder votos.

Pueblos que más se han abstenido en la provincia

La abstención ocurre cuando una persona con derecho a voto decide no participar en unas elecciones. Esto significa que no emite ninguna papeleta y, por tanto, su decisión no beneficia ni perjudica directamente a ningún partido político. La principal consecuencia es que disminuye el porcentaje de participación electoral. Es importante diferenciar la abstención del voto en blanco. Mientras que abstenerse implica no votar, el voto en blanco consiste en acudir a las urnas y entregar una papeleta vacía o sin elegir candidatura. Este tipo de voto sí se considera válido y puede influir en el reparto de escaños.

En Málaga, 3 de sus municipios han superado el 45% de abstención en estas elecciones autonómicas. En tercer lugar, Guaro, en la comarca de la Sierra de las Nieves, contó con un 45,53% de abstención. Le sigue Sayalonga, en la Axarquía, con un 46,76%. Y, por último, Benahavís se corona como el municipio que más se ha abstenido de votar este 17M. Casi la mitad de la localidad, con un 48,78%, se ha abstenido.

Los resultados en diferentes distritos de Málaga capital

Uno de los datos más llamativos de las elecciones en Málaga es que el PP, pese a seguir ganando con claridad, subió precisamente en Palma-Palmilla, uno de los distritos históricamente más humildes de la ciudad, donde aumentó casi cinco puntos. En cambio, donde más cayó fue en Cruz de Humilladero, uno de los barrios más poblados y tradicionalmente decisivos. También resulta curioso que el PSOE lograra su mayor crecimiento porcentual en el Distrito Centro, pero aun así apenas sumara 303 votos, una cifra muy baja comparada con otros distritos.

Otra sorpresa fue el comportamiento de Adelante Andalucía, que consiguió resultados especialmente fuertes en Churriana y Puerto de la Torre, acercándose al 13% en este último distrito. Además, Churriana se convirtió en el gran “epicentro electoral” de Málaga: fue el distrito donde PP, PSOE, Vox y Adelante Andalucía obtuvieron más votos en números absolutos. Mientras tanto, Ciudad Jardín destacó por tener algunos de los peores resultados en votos para varias formaciones, incluido el PSOE y Vox.

Más votos pero menos escaños

El presidente andaluz, Juanma Moreno, volvió a ganar las elecciones andaluzas de 2026 con claridad, superando el 41% de los votos y manteniéndose como la fuerza más votada en todas las provincias salvo Sevilla. Sin embargo, el PP pasó de la mayoría absoluta de 58 escaños lograda en 2022 a quedarse en torno a los 53 diputados, a solo dos de la mayoría absoluta. Al mismo tiempo, Vox creció ligeramente y Adelante Andalucía dio la sorpresa aumentando mucho su representación parlamentaria.

La explicación de esta paradoja está en el sistema electoral andaluz y en el reparto provincial de escaños mediante la ley D’Hondt. Aunque el PP sumó más votos globales, perdió diputados en provincias donde los márgenes eran muy ajustados, como Málaga o Almería, mientras partidos más pequeños lograron entrar y repartirse los últimos escaños. Además, el aumento de la participación y una mayor fragmentación del voto hicieron que algunos “restos” favorecieran a otras fuerzas políticas. En definitiva, no basta con crecer en votos totales: lo decisivo es cómo se distribuyen esos votos en cada provincia y quién se lleva los últimos escaños en disputa.