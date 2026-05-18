PLANES
El desconocido balneario natural a una hora de Málaga en el que bañarte en aguas medicinales totalmente gratis: está a 24 grados todo el año
Este manantial mineral y termal recibe su suministro del deshielo de la nieve de Sierra Nevada
A apenas una hora de Málaga, en la vecina provincia de Granada,se encuentra un balneario natural completamente gratuito e instalado en un enclave paisajístico único en el que los visitantes pueden disfrutar de un baño en aguas medicinales y terapéuticas a una temperatura constante de 24 grados. Se trata de los Baños de Urquízar, localizados en el término municipal de Dúrcal, en el Parque Natural de Sierra Nevada.
Este enclave que también se conoce como Baño Chico recoge sus aguas del deshielo de la nieve de Sierra Nevada, un suministro que, tras su recorrido por el terreno, llega a estas termas con propiedades minerales, termales y minero-medicinales.
Un balneario natural gratuito a apenas una hora de Málaga
Situado junto al río Dúrcal, este balneario se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona, con visitantes no solo de la provincia granadina y de toda Málaga, sino de la geografía nacional que buscan disfrutar de sus aguas medicinales y su paisaje privilegiado.
A pesar de su larga historia, no fue hasta 1990 cuando estas aguas fueron declaradas minerales, mientras que fue en el año 2006 cuando se les dio el reconocimiento de aguas termales.
Finalmente, en 2010, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) su declaración como aguas minero-medicinales.
Aguas medicinales, termales y minero-medicinales a una hora de Málaga
Estos baños están compuestos por dos pequeños estanques artificiales de poca profundidad y algo menos de 2 metros de largo y 1,5 de ancho.
Sus aguas están a una temperatura constante de 24 grados, un aspecto que sorprende a quienes se adentran en sus profundidades al llegar el suministro directamente desde Sierra Nevada.
Además, este lugar no solo destaca por sus aguas y su entorno natural, repleto de vegetación, sino por la impresionante vista que ofrece del castillo de Dúrcal, situado en la parte superior de estos manantiales.
El castillo de Dúrcal y los antiguos túneles de abastecimiento
Una fortificación que, tal y como aseguran desde el Ayuntamiento de Dúrcal, tenía en la antigüedad unos túneles que conectaban la parte más alta de la montaña con estas fuentes para poder abastecerse de agua incluso en momentos de alta tensión bélica.
Pero este Baño Chico no es el único que se sitúa en la zona, sino que en sus proximidades se puede encontrar la conocida como Fuente de Vacamía o Baño Grande, una piscina de 6 metros de largo y 3 de anchos con una profundad de en torno a un metro y una cueva en su orilla.
El Baño Grande y las pozas del entorno de Dúrcal
Este manantial se nutre de aguas subterráneas y, cuando el agua está en calma, se pueden observar pequeñas burbujas saliendo del fondo como muestra de la filtración del terreno.
Todo ello, sumado a las distintas pozas y saltos de agua que se pueden encontrar en el recorrido hacia estas termas y a la belleza natural del lugar, ha hecho de estas termas uno de los mayores tesoros turísticos y naturales de la provincia.
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