Estos son los 109 diputados electos del nuevo Parlamento andaluz por provincias

Aunque no será hasta el 11 de junio cuando se constituirá definitivamente el Parlamento de Andalucía, ya se conoce quienes lo integrarán en esta XIII legislatura tras los resultados de las elecciones de este domingo.

A continuación se presentan los 109 integrantes, ordenados por provincias de mayor a menor número de parlamentarios.

Diputados en Sevilla

Los dieciocho parlamentarios electos por la provincia de Sevilla son: por el PP (8), Patricia del Pozo, Jorge Paradela, Susana Cayuelas, Toni Martín, Minerva Salas, Agustín Aguilera, Sandra González, José Ricardo García; por el PSOE (5), María Jesús Montero, Rafael Recio, Marta Alonso Lappi, Alejandro Moyano y Verónica Pérez; por Vox (2), Javier Cortés y Cristina Peláez; por Adelante Andalucía (2), Begoña Iza y Javier Montes, y por Por Andalucía (1), Antonio Maíllo.

Málaga

Los diecisiete diputados elegidos por la provincia de Málaga son: por el PP (9), Juanma Moreno, Carolina España, José Ramón Carmona, Rocío Blanco, Arturo Bernal, Jessica Trujillo, Manuel Miguel Cardeña, Sandra Jesús Extremera y Víctor Manuel González García; por el PSOE (4), José Aurelio Aguilar, Ana Villarejo Gil, Daniel Pérez y Patricia Alba; por Vox (2), Antonio Sevilla Rodríguez y Purificación Fernández Morales; por Por Andalucía (1), Ernesto Alba; y Adelante Andalucía (1), Luis Rodrigo Serrano.

Cádiz

Los quince parlamentarios elegidos por la provincia de Cádiz son: por el PP (7), Antonio Sanz, Ana Mestre, José Ignacio Romaní, María Pilar Pintor, Antonio Saldaña, María Auxiliadora Izquierdo y José Ignacio González Nieto; por el PSOE (3), Juan María Cornejo, Rocío Arrabal, Fernando López Gil; por Adelante Andalucía (2), José Ignacio García y Leticia Blanco; por Vox (2), Manuel Gavira y Noelia María Campos Rodríguez; y por Por Andalucía (1), Esperanza Gómez.

Granada

Los trece parlamentarios electos por la provincia de Granada son: por el PP (6), Rocío Díaz, Manuel Francisco García Delgado, Celia Santiago Buendía, Pablo García Pérez, Rosa María Fuentes y Mariano García; por el PSOE (3), Olga Manzano, Francisco Cuenca y María Ángeles Prieto; por Vox (2), Beatriz Sánchez Agustino y Ricardo López Olea; por Por Andalucía (1), Rafael Sánchez Rufo, y por Adelante Andalucía (1), Inmaculada Manzano.

Almería

Los doce diputados electos por la provincia de Almería son: por el PP (6), Ramón Fernández-Pacheco, María del Carmen Castillo, Pablo Venzal, Julia Ibáñez, Manuel Guzmán de la Roza y Ángeles Martínez; por Vox (3), Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador y Juan José Bosquet y por el PSOE (3), José Nicolás Ayala, Fátima Herrera y Rodrigo Sánchez Haro.

Córdoba

Los doce diputados elegidos por la provincia de Córdoba son: por el PP (6), Antonio Repullo, Araceli Cabello, Jesús Aguirre, Beatriz Jurado, José Antonio Nieto y Verónica Martos; por el PSOE (3), Silvia Mellado, Esteban Morales y María Victoria Fernández; por Vox (1), Paula Badanelli, y por Por Andalucía (1), Rosa María Rodríguez.

Huelva

Los once diputados elegidos por la provincia de Huelva son: por el PP (5), Loles López, Manuel Andrés González, Berta Centeno, Alejandro Romero y Francisca María Rosa Crespo; por el PSOE (3), María Márquez, Mario Jiménez y Macarena Robles; por Vox (2), Rafael Segovia y María Goretti Eiberle; y por Adelante Andalucía (1), María del Carmen García.

Jaén

Los once parlamentarios electos por la provincia de Jaén son: por el PP (6), Catalina García, Erik Domínguez, María Isabel Lozano, Jesús Estrella, Elena Patricia González y Manuel Santiago Bonilla; por el PSOE (4), Francisco Reyes, Ángeles Férriz, Víctor Torres y Ángeles Díaz de la Torre y por Vox (1), Benito Morillo.