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Elecciones andaluzas 17M

Ernesto Alba: "Hay que seguir diseñando la estrategia para que exista una izquierda unitaria a nivel estatal"

El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga asegura que "no han cumplido" con las expectativas de ganar algún diputado y arrebatar la gobernanza a la derecha, pero sí han logrado mantener los cuatro escaños que tenían

El candidato de Por Andalucía por la provincia, Ernesto Alba, en una imagen de archivo.

El candidato de Por Andalucía por la provincia, Ernesto Alba, en una imagen de archivo. / L.O

Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Por Andalucía es el único partido que ni baja ni sube escaños en la cámara autonómica. Los comicios celebrados este domingo 17 de mayo volvieron a dar luz verde a los cuatro diputados de la coalición de izquierdas liderada por Antonio Maíllo. Su estrategia andaluza era clave para imprimir su resultado en unas nacionales que, si no hay giros de guion, se prevén para 2027. Pero "no han cumplido expectativas". Es momento para la introspección.

Málaga se ha quedado uno de esos cuatro asientos de Por Andalucía en el Parlamento que tendrá que defender su cabeza de lista por la provincia, Ernesto Alba. El líder de la coalición ha asegurado en declaraciones a La Opinión que la coalición "no ha cumplido con las expectativas de subir algunos diputados" en la cámara andaluza y tampoco con el objetivo de desbancar "a las derechas" del poder en el sur. "Al final nos encontramos con un gobierno del Partido Popular que tendrá obviamente que pactar con Vox", algo que valoran como "un problema para la mayoría social por el deterioro" que, aseguran, improntan sus políticas en la sanidad pública, la educación pública y los derechos sociales de los andaluces y las andaluzas.

La coalición de izquierdas tendrá que cambiar de estrategia

La coalición de Maíllo salía a ganar, pero siendo realistas. "No veíamos que pudiéramos no alcanzar seis o siete diputados", ha indicado a este medio. Aun así, no considera un mal resultado mantener los cuatro escaños que les permitirán ejercer oposición en el Parlamento. "También nos permite seguir haciendo política cuatro años más", ha recordado.

Un día después de las elecciones ya se empieza a desvelar qué perfil de votante ha apoyado la apuesta de Adelante Andalucía, la otra formación a la izquierda del PSOE que se ha llevado el triple de escaños de los que tenían, que ha dado la sorpresa y que ha adelantado sin precedentes a Por Andalucía. "Ha conseguido la conexión con sectores más abstencionistas", ha vaticinado Alba.

Las elecciones andaluzas han servido para fotografiar un posible escenario de las nacionales previstas para 2027. Por Andalucía había asumido el reto de imprimir un buen resultado en el sur que "de alguna manera acelerara la conformación de ese mismo espacio de izquierdas a nivel estatal", una meta a medio plazo en la que ya trabajan. "Ahora, evidentemente, hay que seguir viendo cómo transcurre la estrategia que habíamos marcado para que exista una izquierda unitaria a nivel estatal y de carácter también federal", ha explicado.

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Ernesto Alba ha agradecido la confianza a su electorado y les ha prometido la certeza de ver sus derechos peleados en el Parlamento. Prometen, por encima de todo, "no ponerle fácil al Partido Popular y a la extrema derecha que puedan seguir recortando los servicios públicos en Andalucía".

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