Ernesto Alba, candidato de Por Andalucía por Málaga: “El resultado no es el esperado”

Por Andalucía ha reconocido que no han obtenido el resultado que esperaban. El candidato por Málaga, Ernesto Alba, compareció tras conocerse los resultados para agradecer el trabajo de la militancia y el respaldo recibido, pero también para admitir que las expectativas de la coalición no se han cumplido.

“En primer lugar, desde Por Andalucía, algo claro, el agradecimiento”, comenzó Alba, que quiso reconocer el esfuerzo de “todos los voluntarios, a todas las voluntarias de Por Andalucía y a los militantes de cada una de las organizaciones que formamos parte de la coalición”. En este sentido, destacó que la formación ha desarrollado una campaña “muy de territorio”, basada en “el tú a tú”, recorriendo “todos los pueblos, todas las calles, todos los barrios” para trasladar sus propuestas y el perfil de su candidato, Antonio Maíllo.

Alba agradeció también el respaldo recibido en la provincia de Málaga, donde más de 40.000 personas han confiado en la coalición. “Estamos muy agradecidos de esa confianza”, afirmó, antes de reconocer que el resultado no ha sido el deseado. “El resultado no es el esperado por parte de Por Andalucía”, admitió.

Preocupación por un gobierno del PP con Vox

El candidato malagueño explicó que esa valoración responde a dos motivos. “Primero, porque, como organización, no hemos cumplido las expectativas que teníamos”, señaló. Y, en segundo lugar, porque, a partir de mañana, se abre la puerta a un Gobierno del Partido Popular con Vox: “con la extrema derecha”.

Alba ha mostrado su preocupación por que la nueva posible alianza siga “desmantelando las políticas sociales y todos los servicios públicos”. “Nos preocupa que se siga desmantelando la sanidad pública, nos preocupa que se siga desmantelando la educación pública, nos preocupa que se siga desmantelando los servicios sociales y la dependencia”, afirmó. También puso el foco en la vivienda, un problema que teme “siga agudizándose” en provincias como la de Málaga y en el resto de Andalucía.

Alba advierte que no lo pondrán fácil

Pese al resultado, Alba aseguró que la coalición ejercerá una oposición firme. “Si se creen el Partido Popular y Vox que lo van a tener fácil, pues decimos que se equivocan”, advirtió. En esa línea, aseguró que Por Andalucía pondrá “los cinco parlamentarios a disposición de los problemas reales de las familias trabajadoras”.

En clave malagueña, el candidato afirmó que, como parlamentario por Málaga, desde este momento, se pone “a disposición de la gente que más sufre los problemas de la privatización, la externalización y de la venta de los servicios públicos por parte del gobierno de las derechas”.

El objetivo, concluyó, será trabajar durante toda la legislatura para revertir el actual mapa político andaluz. “Intentar que de aquí al 2030 hagamos un trabajo para de verdad poder echar a las derechas del gobierno de la Junta y convertir la mayoría social, que actualmente hay, en una mayoría electoral”, señaló Alba, que defendió que Por Andalucía se volcará en combatir unas políticas que, según dijo, “perjudican a la mayoría social” y “a la clase trabajadora”.