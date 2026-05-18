Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juanma Moreno quiere gobernar sin VoxResultado de las elecciones en Málaga, calle a callePueblos de Málaga donde Vox ha sacado más votosLos 17 parlamentarios elegidos en MálagaCambio de tiempo en MálagaChris Duarte en el UnicajaAntonio Banderas desmiente rumoresClasificación del Málaga CF
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a la Misericordia: "Sus boquerones al limón son una delicia"

Este negocio con más de 80 años de historia prepara su pescado "lentamente sobre las brasas" para que conserven el sabor "auténtico" de este plato tradicional malagueño

El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a La Misericordia

El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a La Misericordia / Casa Lucas

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

"Sus boquerones al limón son una delicia". Así califica la Academia Gastronómica de Málaga uno de los platos más emblemáticos del Chiringuito Casa Lucas, un negocio que abrió por primera vez sus puertas en 1944 y que en la actualidad, más de 80 años después, sigue conquistando a los malagueños y visitantes con su pescaíto frito, sus espetos y sus arroces y guisos marineros.

Situado en el paseo marítimo Antonio Banderas, en la playa de la Misericordia, este mítico chiringuito ha hecho del pescado fresco y especialidades típicas malagueñas como los espetos de sardinas "una tradición que forma parte de nuestra esencia".

Un chiringuito con más de 80 años en la playa de la Misericordia

"Preparados a pie de playa y cocinados lentamente sobre las brasas, conservan ese sabor auténtico que nos transporta directamente al Mediterráneo", recalcan desde este restaurante que ofrece "sabores frescos, recetas irresistibles y ese toque especial que solo se disfruta junto al mar".

Un local del que la Academia Gastronómica de Málaga destaca la "más alta calidad" de sus mariscos, pescados, espetos de sardinas, frituras, arroces y guisos marineros.

Pescado fresco, espetos y recetas malagueñas tradicionales

Toda una amplia carta repleta tanto de platos tradicionales como innovaciones gastronómicas que se acompaña por una decoración que mantiene la esencia de un "chiringuito de toda la vida" para aportar calidad y sensación de hogar a sus comensales.

"Sus boquerones al limón son una delicia, muy frescos y marinados de manera delicada, sin quemar el producto", señalan sobre uno de sus platos estrella desde la Academia Gastronómica de Málaga.

La Academia Gastronómica destaca sus boquerones y frituras

Además, recalca sobre el resto de su carta: "Los boquerones fritos tampoco se quedan a la zaga, al igual que los salmonetes, jureles, calamares, calamaritos…".

Otro de los platos que se han convertido en una parte imprescindible de la cultura gastronómica malagueña es la fritura malagueña, que en este local se sirve "siguiendo los cánones de la tradición malagueña".

Noticias relacionadas y más

"Tiene con un buen producto muy fresco, un cuidadoso enharinado y un aceite impecable a una buena temperatura", señala la institución sobre este negocio situado en el paseo marítimo Antonio Banderas y abierto de lunes a domingo de 13.00 a 23.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Zahara de los Atunes ni Bolonia: esta es la playa a dos horas de Málaga que tiene dunas gigantes y un enorme guardián de madera que vigila la costa
  2. Resultados de las elecciones de Andalucía del 17M, última hora: El PP perdería la mayoría absoluta al 42% escrutado
  3. El poblado y fortaleza medieval de Castillejos de Quintana, en Pizarra, se presenta al mundo
  4. El pueblo costero de Málaga que celebra cada sábado su mercadillo de antigüedades con 300 puestos de artesanía y segunda mano: se pueden encontrar desde libros y lavadoras hasta muebles
  5. Málaga reúne los diez municipios más caros para alquilar de Andalucía en este 2026: este el ranking y el nivel de precios
  6. El 'templo del pescaíto' de Málaga preferido por Belén Rueda, Ricardo Darín y Luke Evans: 'Tienen un marisco y pescado de primera
  7. Dedican una calle en Málaga a las ratas de gran tamaño
  8. La Aemet activa la alerta amarilla en Málaga de cara al fin de semana

Unicaja incrementa un 46% la financiación a empresas, pymes y autónomos

Unicaja incrementa un 46% la financiación a empresas, pymes y autónomos

Los médicos de Málaga vuelven a la huelga para exigir un Estatuto Marco propio: “Queremos trabajar como los demás”

El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a la Misericordia: "Sus boquerones al limón son una delicia"

El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a la Misericordia: "Sus boquerones al limón son una delicia"

La Universidad de Málaga limita el uso de la IA en la Selectividad: las universidades estudian instalar inhibidores y detectores de frecuencia en las aulas

La Universidad de Málaga limita el uso de la IA en la Selectividad: las universidades estudian instalar inhibidores y detectores de frecuencia en las aulas

Los resultados de las andaluzas en la provincia y en los principales municipios de Málaga

Los resultados de las andaluzas en la provincia y en los principales municipios de Málaga

Estos son los pueblos de Málaga que más han votado a Vox estas elecciones andaluzas

Estos son los pueblos de Málaga que más han votado a Vox estas elecciones andaluzas

Resultados de las elecciones andaluzas en Málaga calle a calle: ¿qué han votado tus vecinos en las elecciones?

Resultados de las elecciones andaluzas en Málaga calle a calle: ¿qué han votado tus vecinos en las elecciones?

La venta de vivienda cae en Málaga al primer trimestre de 2026 y el sector apunta como causa a los altos precios y la subida del Euríbor: "Se modera el apetito comprador"

La venta de vivienda cae en Málaga al primer trimestre de 2026 y el sector apunta como causa a los altos precios y la subida del Euríbor: "Se modera el apetito comprador"
Tracking Pixel Contents