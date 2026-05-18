El histórico chiringuito de Málaga que triunfa desde 1944 frente a la Misericordia: "Sus boquerones al limón son una delicia"

"Sus boquerones al limón son una delicia". Así califica la Academia Gastronómica de Málaga uno de los platos más emblemáticos del Chiringuito Casa Lucas, un negocio que abrió por primera vez sus puertas en 1944 y que en la actualidad, más de 80 años después, sigue conquistando a los malagueños y visitantes con su pescaíto frito, sus espetos y sus arroces y guisos marineros.

Situado en el paseo marítimo Antonio Banderas, en la playa de la Misericordia, este mítico chiringuito ha hecho del pescado fresco y especialidades típicas malagueñas como los espetos de sardinas "una tradición que forma parte de nuestra esencia".

Un chiringuito con más de 80 años en la playa de la Misericordia

"Preparados a pie de playa y cocinados lentamente sobre las brasas, conservan ese sabor auténtico que nos transporta directamente al Mediterráneo", recalcan desde este restaurante que ofrece "sabores frescos, recetas irresistibles y ese toque especial que solo se disfruta junto al mar".

Un local del que la Academia Gastronómica de Málaga destaca la "más alta calidad" de sus mariscos, pescados, espetos de sardinas, frituras, arroces y guisos marineros.

Pescado fresco, espetos y recetas malagueñas tradicionales

Toda una amplia carta repleta tanto de platos tradicionales como innovaciones gastronómicas que se acompaña por una decoración que mantiene la esencia de un "chiringuito de toda la vida" para aportar calidad y sensación de hogar a sus comensales.

"Sus boquerones al limón son una delicia, muy frescos y marinados de manera delicada, sin quemar el producto", señalan sobre uno de sus platos estrella desde la Academia Gastronómica de Málaga.

La Academia Gastronómica destaca sus boquerones y frituras

Además, recalca sobre el resto de su carta: "Los boquerones fritos tampoco se quedan a la zaga, al igual que los salmonetes, jureles, calamares, calamaritos…".

Otro de los platos que se han convertido en una parte imprescindible de la cultura gastronómica malagueña es la fritura malagueña, que en este local se sirve "siguiendo los cánones de la tradición malagueña".

"Tiene con un buen producto muy fresco, un cuidadoso enharinado y un aceite impecable a una buena temperatura", señala la institución sobre este negocio situado en el paseo marítimo Antonio Banderas y abierto de lunes a domingo de 13.00 a 23.00 horas.