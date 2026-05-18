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Luis Rodrigo, de Adelante Andalucía, tras las elecciones andaluzas: «Nos comprometemos a echar a las derechas»

La formación de izquierdas, Adelante Andalucía, ha sorprendido tras el recuento de votos sumando ocho escaños, seis más de los que consiguió en las elecciones autonómicas de 2022

Luis Rodrigo, Adelante Andalucía, ejerciendo su derecho al voto en Málaga.

Luis Rodrigo, Adelante Andalucía, ejerciendo su derecho al voto en Málaga. / L. O.

Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

La noche electoral ha dejado una de las grandes sorpresas en el bloque de la izquierda andaluza. Luis Rodrigo, candidato andalucista por Málaga al Parlamento andaluz, celebró el crecimiento de Adelante Andalucía, que ha logrado ocho escaños. Con esta cifra, mejoran ampliamente los resultados obtenidos en los comicios autonómicos de 2022.

Rodrigo agradeció el apoyo recibido y aseguró que la formación mantendrá una oposición firme frente a los partidos conservadores. «Muchísimas gracias a toda la gente que ha confiado en Adelante Andalucía, que nos ha dado su voto. No estamos del todo contentos con los resultados porque las derechas siguen ahí. Pero tenéis nuestro compromiso de que vamos a echar a las derechas», afirmó el candidato.

Llamamiento a la ciudadanía

El dirigente andalucista hizo un llamamiento a la participación ciudadana y pidió a los votantes mantener el contacto con la organización. «Llamadnos. Mandadnos propuestas. Mandadnos vuestras quejas. Adelante está aquí para ayudaros», aseguró.

Rodrigo defendió un modelo político centrado en los servicios públicos y criticó duramente las políticas de privatización. Además, cargó contra «las VPO a 300.000 euros», el aumento del precio de los alquileres y la situación de la sanidad pública, denunciando «centros de salud colapsados» y «urgencias colapsadas».

Asimismo, reivindicó «la vía del andalucismo de la clase trabajadora» y aseguró que Adelante Andalucía representa «una izquierda que no depende del PSOE» y que aspira a ser «algo más que una muleta» de los socialistas.

El político también prometió una presencia activa en las movilizaciones sociales y en las reivindicaciones vecinales. «Vamos a estar ahí con vosotros, en las luchas sociales, en las manifestaciones, en la calle», declaró, enumerando demandas relacionadas con la sanidad y el transporte público

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Rodrigo reconoció sentirse satisfecho y destacó que el resultado refleja tanto la campaña realizada como el trabajo desarrollado durante los últimos cuatro años.

Consulta en LA OPINIÓN DE MÁLAGA todo lo relacionado con las Elecciones de Andalucía

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