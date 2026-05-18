Los médicos de Málaga vuelven a la huelga para exigir un Estatuto Marco propio: “Queremos trabajar como los demás”

Los médicos de Málaga vuelven a la huelga, la cuarta en lo que va de año. Los más de 5.800 médicos que ejercen en la sanidad pública malagueña están llamados a parar durante otra semana más para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y reclamar uno propio que reconozca las particularidades de la profesión médica y garantice unas condiciones laborales acordes a su cualificación, responsabilidad y funciones.

Esta semana la huelga ha arrancado, además, con una concentración a las puertas del Hospital Regional Universitario, a la que han acudido más de 300 facultativos, según el Sindicato Médico de Málaga (SMM). La nueva convocatoria llega apenas tres semanas después de la última semana de huelga nacional, celebrada del 27 al 30 de abril. Y, aun así, una vez más, médicos de toda la provincia y especialidades han vuelto a armarse con pancartas y consignas para demostrar el hartazgo del colectivo.

Los médicos exigen acabar con las guardias de 24 horas

‘Queremos trabajar como los demás’, ‘Horas trabajadas, horas cotizadas’ o ‘Un error puede matar, sin dormir y sin parar’, han sido algunas de las cogidas más coreadas durante la manifestación, que ha partido de la entrada del Pabellón A del Hospital Regional hasta la entrada del Pabellón B, cortando el tráfico de uno de los carriles de la Avenida Carlos Haya durante más de media hora.

El fin de las guardias de 24 horas es una de las grandes reivindicaciones del colectivo, como podía leerse en muchas de las pancartas: ‘No mereces ser el paciente 50 del día’ o ‘Llevo 24 horas trabajando, ¿quieres que te trate?’.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan en la cuarta semana de huelga. / A.T.

El SMM cifra el seguimiento en un 50% y la Junta en un 20%

Según el Sindicato Médico de Málaga, más de un 50% de facultativos de la provincia han secundado el primer día de la huelga nacional de médicos, pese al “alto porcentaje” de servicios mínimos establecidos. La Consejería de Sanidad, por su parte, ha rebajado la cifra al 19,99%, lo que sitúa a la provincia por encima de la media andaluza que ha sido del 18,46%.

“Por desgracia, tenemos que seguir en esta lucha porque, hasta ahora, no hemos conseguido que el Ministerio dé un paso adelante en las reivindicaciones que le hemos presentado a lo largo de más de un año”, ha explicado el presidente del SMM, Antonio Martín Noblejas.

Martín ha calificado de “vergüenza” que el Ministerio “no quiera regularizar toda la parte específica” que afecta a médicos y facultativos durante su vida profesional y que, por ello, “volvemos a estar aquí una semana más, manifestándonos”.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan en la cuarta semana de huelga. / A.T.

Exigen que las guardias sean voluntarias

El presidente del SMM también ha defendido que es “un éxito” que, después de cuatro convocatorias, el colectivo siga apoyando la lucha. Ha asegurado que, para ellos, el seguimiento sigue siendo “muy alto”, sobre todo, teniendo en cuenta que se han fijado unos servicios mínimos “muy por encima de lo que se trabaja en los festivos”.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan en la cuarta semana de huelga. / A.T.

Asimismo, ha destacado el gran apoyo que está habiendo por parte de los médicos más jóvenes, pues ha recordado que serán quienes más van a sufrir “este desprecio y estas condiciones que no quiere arreglar el Ministerio”.

“No es normal que en el siglo XXI, en el año 2026, las guardias, tanto localizadas como físicas, sigan siendo una esclavitud, una explotación en todos los sentidos, no sirvan para el tema de la jubilación, y no estén pagadas en condiciones”, ha señalado Martín. Actualmente, las horas de guardias no computan para la jubilación y, además, se pagan por debajo de la hora ordinaria.

Los médicos reclaman un Estatuto Marco propio para la profesión

Los médicos reclaman la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad, así como un ámbito de negociación propio, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas.

“La parte específica que nos afecta a nosotros, queremos ser los protagonistas en la negociación”, ha subrayado el presidente del SMM. “Yo no me meto en las demás categorías, pero que las demás categorías tampoco se metan en lo mío, es lo único que pedimos”, ha incidido.

Más de 300 médicos de Málaga se manifiestan en la cuarta semana de huelga. / A.T.

Además del fin de las guardias de 24 horas, el colectivo reclama la implantación de una jornada laboral de 35 horas y una clasificación profesional acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica, ya que la intención del Ministerio es incluir a todos los sanitarios en el mismo grupo profesional, equiparando titulaciones 240 créditos con la de 360 créditos de los médicos.

El SMM pide disculpas a los pacientes afectados por la huelga

Martín ha pedido de nuevo disculpas a los pacientes que puedan verse perjudicados por la huelga, pero ha insistido en que se han visto forzados a llegar a esta situación. “Nosotros no queremos llegar a este momento, pero es que el Ministerio no ha hecho nada por romper la huelga”.

El presidente del SMM también ha agradecido el respaldo del Colegio de Médicos de Málaga, que, según ha recordado, ha acompañado al colectivo “desde el minuto uno en las concentraciones y manifestaciones”.

“El Colegio de Médicos de Málaga apoya todas las movilizaciones en contra del Estatuto Marco porque lo que lucha es por la dignificación del médico”, ha subrayado la vocal de Atención Primaria, Mariló Padial, que ha aclarado que el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, no ha podido acudir por circunstancias personales. “Dignificar al médico es dignificar también a los pacientes”, ha recalcado.