Los museos, abanderados del pensamiento crítico y reductores de la polarización

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) celebra, desde el año 1977, todos los 18 de mayo el Día Internacional de los Museos, un acontecimiento mundial que pone de relieve el papel transformador de los museos en la sociedad. En este 2026, el lema elegido para celebrar este día es «Museos uniendo un mundo dividido», en el que se quiere poner en valor el mensaje de que los museos pueden actuar como puentes que superan las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro de las comunidades y, entre ellas, en todo el mundo.

Para analizar el papel que los museos juegan en la tercera década del siglo XXI, unos años en los que el mundo está sufriendo una gran crisis geopolítica derivada de las sucesivas crisis provocadas por los últimos conflictos bélicos que tienen lugar en Ucrania, Gaza e Irán, La Opinión de Málaga reunió en uno de sus tradicionales desayunos a cuatro representantes de otros tantos museos de Málaga. Acudieron Javier Ferrer, director gerente del Museo Carmen Thyssen de Málaga; Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, Centre Pompidou, Museo Ruso y MuCAC de Málaga y María José Valverde, jefa del Departamento de Actividades educativas y culturales del Museo Picasso Málaga.

Los invitados abordaron en primer lugar el papel de los museos en un contexto internacional como el actual marcado por los recientes conflictos bélicos y la polarización social. Luis Lafuente citó el ejemplo del Museo Ruso de Málaga, afectado de forma directa por el impacto de la guerra de Ucrania y por la ruptura de relaciones institucionales de la UE con Rusia. Lafuente subrayó la necesidad de separar la cultura de las decisiones de los gobiernos. «La cultura tiene que estar por encima de los conflictos bélicos -destacó-. No se trata del Gobierno de Putin ni del pueblo ruso; hay que diferenciar la cultura, la historia y el arte ruso respecto a quien gobierna el país». Para Lafuente, los museos «juegan un papel relevante en las sociedades actuales» pero deben actuar con prudencia: «Las directrices de programación deben estar enfocadas a intentar paliar esas situaciones crispantes como las que se están produciendo desde hace cuatro años entre Rusia y Ucrania», afirmó.

Un momento del debate entre los especialistas reunidos por nuestro periódico. Álex Zea

Mariá José Valverde coincidió en la idea de prudencia y en la importancia de «evitar que la programación cultural contribuya a profundizar divisiones». Al mismo tiempo, defendió el museo como un lugar desde el que formular preguntas y acompañar a la ciudadanía en procesos de reflexión: «El arte tiene un potencial que le permite convertirse en una herramienta para desarrollar pensamiento crítico y experiencias estéticas que ayuden a paliar situaciones de polarización».

En su intervención, Javier Ferrer defendió que la mayoría de los museos buscan ser espacios cómodos y abiertos a distintas sensibilidades, más que lugares de confrontación ideológica. «La mayoría de los museos buscan lugares de encuentro en los que todo el mundo se sienta cómodo», indicó. En esa línea, resumió la función de los museos como una «forma de pausa» frente a la tensión colectiva: «La acción de los museos y de los centros culturales debe amortiguar esos ruidos», destacó.

Emilia Garrido incidió también en la idea de la cultura como refugio, pero sin caer en la indiferencia ante lo que ocurre fuera de las salas de exposición. «La cultura debe estar por encima de esta situación, pero desde luego no debe estar ajena», afirmó. Para ella, la clave está en no imponer una lectura única, sino en activar el diálogo desde la mediación cultural: «En vez de procurar una mirada concreta, deberemos propiciar ese diálogo», dijo.

JAVIER FERRER Museo Thyssen: «La mayoría de los museos buscan lugares de encuentro en los que todo el mundo se sientacómodo» / l.o.

Diferentes públicos

El siguiente punto de debate analizó qué es lo que busca hoy el público que visita un museo. Los datos indican que en Málaga el público de museos es muy heterogéneo, entre los visitantes locales y los turistas. Luis Lafuente señaló que el público local, el residente, va buscando más el contenido de la exposición, aunque el visitante circunstancial, el turista, «está cada vez más presente en la toma de decisiones del museo. Una política que, desde nuestro colectivo de museos pasa por ofrecer cosas que, normalmente, no se vean en Málaga», afirmó.

María José Valverde rechazó hablar de un único público: «Cuando hablamos de público, lo hacemos de públicos diversos», y defendió la necesidad de diseñar exposiciones, actividades educativas y proyectos dirigidos a esos diferentes públicos con distintas realidades: «Se hace necesario ofrecer propuestas para turistas, escolares, profesorado, colectivos vulnerables, consumidores habituales de cultura, etc.», añadió.

En el caso de museos con una fuerte presencia de turistas, como es el Thyssen, Javier Ferrer explicó que muchos visitantes buscan una conexión directa con el territorio. «Nuestro público es turista», señaló, antes de precisar que ese perfil acude al museo para «tener conocimientos sobre la cultura local». Ferrer comentó que no todo el público responde al mismo patrón y distinguió entre quienes acuden a las exposiciones, los que participan en eventos vinculados a la colección y un público más joven «atraído por propuestas de acción cultural como performances, jornadas de poesía actual o de artes escénicas vanguardistas», explicó.

MARÍA JOSÉ VALVERDE Museo Picasso Málaga: «Los museos deben salir a la calle, salir de sus muros y ofrecer propuestas que vayan más allá» / l.o.

Desde el Museo de Arte y Costumbres Populares, que cumple 50 años este año, se puso el foco en la experiencia educativa y en la importancia de hacer los contenidos más accesibles. «Nuestro público, es más nacional», señaló Emilia Garrido, quien destacó el peso de las visitas escolares. En su opinión, los visitantes ya no buscan únicamente mirar: «Vienen buscando algo más que la contemplación». Por eso, el museo ha diversificado sus actividades con talleres, conciertos y teatro, siempre vinculados a sus áreas temáticas. «Intentamos a través de estas actividades que los contenidos sean más asequibles, sean entendibles», explicó. Y defendió que el componente lúdico «favorece el aprendizaje».

Poco después, los invitados analizaron la identidad cultural de Málaga, que siempre estuvo muy asociada a los museos. «La marca museística de la ciudad es una realidad consolidada, aunque con retos pendientes, aseguró Emilia Garrido. «La marca Málaga existe, qué duda cabe, aunque el desafío está en construir una identidad común sin borrar la personalidad de cada institución», remarcó.

Para Javier Ferrer, los museos han sido una de las claves de la transformación urbana y cultural de Málaga. «Son los que han hecho brillar a la ciudad», defendió, y fue más allá al situarlos como un elemento diferencial frente a otros destinos: «Es lo que ha marcado la diferencia de esta ciudad con respecto a otras localidades».

Un modelo no cerrado

La mesa redonda dejó claro que el éxito del modelo museístico malagueño no puede, ni mucho menos, darse por cerrado. Javier Ferrer advirtió: «Todavía el modelo no está consolidado. Necesitamos una estrategia común que a día de hoy no tenemos».

Esa necesidad de coordinación fue compartida por el resto de participantes. María José Valverde defendió que los museos de la ciudad no deben entenderse como espacios enfrentados entre sí, sino como piezas de un mismo ecosistema: «Yo creo que no somos competencia, todos vamos sumando». En su opinión, esa suma ha sido determinante para construir una identidad reconocible: «Esa marca de los museos ha generado la marca Málaga», aseguró.

Además, la representante del Museo Picasso Málaga insistió además en que los museos no pueden encerrarse en sí mismos. A su juicio, el futuro pasa por mantener la capacidad de escucha y de adaptación: «Tenemos que seguir siendo sensibles a lo que está pasando». Y resumió ese cambio de mentalidad con una idea clara: «Estar abiertos a la calle, salir a la calle, salir de los muros del museo y ofrecer propuestas que vayan más allá».

EMILIA GARRIDO Fundación Unicaja: «La realidad museística de nuestra ciudad es una realidad consolidada, aunque tiene algunos retos pendientes» / l.o.

Málaga ha construido buena parte de su identidad contemporánea en torno a sus museos, pero el futuro de estos espacios dependerá de su capacidad para escuchar a la sociedad, diversificar públicos, generar pensamiento crítico y conservar, al mismo tiempo, la singularidad de cada proyecto. En vísperas del Día Internacional de los Museos, los participantes coincidieron en que el museo debe seguir siendo colección, memoria y patrimonio, pero también debate, educación y convivencia.

Málaga ha construido una marca museística potente, pero el futuro dependerá de su capacidad para seguir generando vínculos con la ciudadanía.

Luis Lafuente abordó el peso que la ciudad ha adquirido como destino cultural. «Málaga es conocida como la ciudad de los museos, pero no como la ciudad de la cultura». Esa fuerza, explicó, genera una responsabilidad añadida: que la actividad de los centros no se limite a la exposición, sino que se «acompañe de programas, actividades y propuestas vinculadas a las bellas artes y a la creación contemporánea», afirmó.

Otro de los puntos de debate fue dilucidar cómo atraer a las nuevas generaciones, a la juventud para que incorporen los museos a sus espacios de ocio, teniendo en cuenta que la edad media del perfil del visitante se acerca en Málaga a los 50 años.

Tecnología e inteligencia artificial

Los invitados coincidieron en señalar que la incorporación de la tecnología puede ser una gran aliada para la captación de estos nuevos segmentos de público.

«Nuestra apuesta en el Thyssen -comentó Javier Ferrer- pasa por reforzar el área educativa y cultural, con actividades que conecten con los intereses de los jóvenes, pero también por sembrar desde edades tempranas: la mejor manera de incorporar a la juventud es que los niños empiecen a ver el museo como un espacio amigable», dijo. María José Valverde apostó por generar alianzas estables con instituciones educativas y culturales, desde la universidad hasta centros de arte dramático o escuelas especializadas.

LUIS LAFUENTE Casa Natal Pablo Ruiz Picasso: «La actividad de los museos no debe limitarse a la exposición. Debe ir acompañada de propuestas vinculadas a la creación» / l.o.

En ese sentido, Valverde defendió proyectos construidos junto a los propios jóvenes, en los que el museo no imponga una programación cerrada, para que esos públicos sientan el museo como algo propio y permita que forme parte de «su espacio de ocio, de su espacio de encuentro y de su espacio de consumo cultural».

Por otro lado, la irrupción de la inteligencia artificial se está incorporando a los museos sobre todo en cuestiones administrativas, de gestión y de atención al visitante. Aun así, la mesa coincidió en que esta herramienta no puede puede sustituir la experiencia directa del museo. «Visitar físicamente un museo, un espacio estéticamente agradable, genera estados positivos emocionales», defendió María José Valverde.

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La conclusión compartida por los expertos fue que, en una ciudad donde los museos tienen un peso decisivo, estas instituciones deben asumir una responsabilidad mayor: acercarse a públicos diversos, favorecer el diálogo y evitar la polarización como sea. «Los museos son los amortiguadores de la polarización», comentó Javier Ferrer. Por su parte, Luis Lafuente apeló a la responsabilidad de los museos y a «tomar decisiones al respecto de la difusión y de acercamiento a los distintos públicos», concluyó.