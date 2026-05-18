Patricia Navarro reivindica el "apoyo incontestable" de los malagueños en las urnas a las políticas de Juanma Moreno

El Partido Popular no ha sacado matrícula de honor en Andalucía. Aun así, para la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, el apoyo de los malagueños en las urnas ha sido "incontestable” y responde a cierta confianza en las políticas e inversiones del Gobierno de Juanma Moreno. Los populares han perdido en la provincia uno de los cinco escaños decisivos en la pugna por revalidar la amplia mayoría absoluta del presidente del partido y de la Junta en 2022. Pese a que han crecido en 23.200 votos en Málaga y que han vuelto a ser la primera fuerza política, llevarán nueve diputados a la cámara autonómica. El décimo se lo ha arrebatado Adelante Andalucía.

Para la también delegada de la Junta en Málaga, el respaldo de la ciudadanía al Partido Popular este 17 de mayo se debe, en parte, al "abandono, agravio y ninguneo continuado" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de un "castigo clarísimo" a la provincia y al que responsabiliza del resultado de María Jesús Montero, que se quedó en 28 escaños.

La "fórmula del éxito", según la delegada

La presidenta provincial ha vuelto a agradecer a los malagueños los casi 330.000 votos obtenidos en estos comicios y valora que la formación “siga siendo, con diferencia, el partido que más se parece y que mejor atiende el interés de los ciudadanos”. Navarro ha afirmado que la "fórmula del éxito" es su política "a pie de calle y cercanía" y ha aprovechado para sacar pecho de su diálogo "constante" con los colectivos y la sociedad civil.

La dirigente popular ha recordado que el PP ha obtenido el 44% de los sufragios en la provincia, algo que se traduce en dos puntos y medio por encima de la media autonómica. “La fuerza de Málaga ha sido determinante para la victoria de Juanma Moreno, siendo el partido que más diputados aporta al arco parlamentario y al Grupo Popular, con un total de nueve”, ha afirmado.

Ya lo afirmaba anoche en la sede de los populares en Málaga, pero lo ha vuelto a repetir. "Seguiremos trabajando para consolidar esas políticas de éxito que los malagueños han respaldado y lo haremos practicando esa escucha activa para, entre todos, seguir garantizando el avance de esta provincia como punta de lanza de Andalucía y de España”, ha concluido.