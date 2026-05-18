Sucesos
La Policía Nacional detiene a una joven por robar seis camisetas vintage del Málaga CF en la tienda de la calle Larios
La mujer cogió media docena de prendas del modelo Legado que sumaban un valor de 480 euros y fingió una llamada para abandonar el local sin pagarlas
La Policía Nacional ha detenido a una joven por presuntamente sustraer seis camisetas del Málaga CF en la tienda que el club tiene en pleno Centro Histórico de la capital. Todas las prendas correspondían al modelo Legado, una equipación histórica inspirada en la segunda equipación de Hummel de las temporadas 2001-2002 y 2002-2003, cuando el club se hizo grande en Europa conquistando su primer título continental, la Intertoto. El valor de la mercancía, lanzada el pasado mes de marzo, ascendía a casi 480 euros.
La Comisaría Provincial ha informado este lunes de que los hechos ocurrieron recientemente en la tienda que la entidad tiene en la calle Larios, punto de venta al que una joven accedió como una clienta más. "Tras deshacerse de las perchas, la sospechosa se echó media docena de camisetas encima de un brazo y, fingiendo que alguien la llamaba por teléfono, aprovechó un descuido de los dependientes para salir del comercio sin abonar las prendas", han explicado a través de un comunicado. Tras la correspondiente denuncia, que precisaba que cada camiseta tiene un precio de venta al público de 79,95 euros, los agentes adscritos a la Comisaría del Distrito Centro asumieron el caso y consiguieron identificar a la presunta autora de los hechos, una joven de 22 años que finalmente fue localizada y detenida por su presunta implicación en un delito de hurto.
Malagamanía
La Policía Nacional ha añadido que la buena situación deportiva que atraviesa el principal club de la ciudad, que está peleando por el ascenso a Primera División, también supone "un atractivo para los descuideros, que hurtan este tipo de productos deportivos a sabiendas de su fácil colocación en el mercado negro". La edición de este modelo de camiseta también se ha hecho muy popular porque ha contado con la colaboración del icónico streamer malagueño IlloJuan, "uniendo el fútbol de siempre con el nuevo entretenimiento digital", según indica el propio club en su página web.
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