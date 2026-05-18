El PP avanza hacia el interior de Málaga tras los resultados de las elecciones andaluzas

El Partido Popular ha vuelto a ganar con rotundidad las elecciones autonómicas en el conjunto de los municipios de la provincia de Málaga, donde la marea azul se extiende aún más hacia el interior de la provincia.

El PP ha mejorado sus históricos resultados de los anteriores comicios de 2022, renovando las victorias en todos los municipios de litoral malagueño, donde mantiene su hegemonía de manera incontestable, así como en los grandes municipios del interior, como Antequera y Ronda.

El PP se extiende

Pero es más; en estos comicios, el PP ha extendido aún más su dominio hacia el interior de la provincia malagueña y le ha arrebatado al PSOE la victoria en siete feudos tradicionalmente socialistas como Almargen, Benamargosa, Fuente de Piedra, Humilladero, Iznate, Parauta y Villanueva de Tapia.

A nivel global, el PP ha ganado en 89 municipios (seis más que en los comicios de 2022) y ha obtenido 22.659 votos más en la provincia de Málaga pero el incremento de la participación en más de ocho puntos le ha perjudicado, hasta perder un diputado y quedarse con nueve.

Por su parte, el PSOE ha sido la segunda fuerza políticas más votada pero ha perdido la victoria en seis municipios más respecto a los comicios de hace cuatro años y sólo ha ganado en 13 de los 103 municipios de la provincia, arrebatándoles la victoria al PP en Almogía respecto a las autonómicas de 2022.

La izquierda pierde votos

A nivel general, el PSOE ha perdido 14.000 votos, pero no ha llegado a perder ni un punto en porcentaje de votos, manteniendo los cuatro diputados de 2022.

El municipio más grande en el que los socialistas han obtenido la victoria es el de Alameda, que tiene 5.426 habitantes; seguido de Almogía, que tiene 4.269 vecinos, lo que da una idea de la capacidad de convocatoria del PSOE en la provincia de Málaga a día de hoy.

Por Andalucía ha sido el otro partido que ha ganado en algún municipio, concretamente en uno, en Teba, donde repite la victoria obtenida en 2022. Pero la coalición de izquierdas se ha dejado 8.000 sufragios en la provincia de Málaga, bajando dos puntos porcentuales y ha pasado a ser la quinta fuerza política en la provincia, eso sí, manteniendo el único diputado que tenía.

La tercera fuerza política en la provincia es Vox, que tampoco en esta ocasión ha obtenido la victoria en ningún municipio de la provincia. No obstante, Vox ha ganado más de 20.000 sufragios y ha ganado un punto porcentual respecto a 2022, conservando los dos diputados que tenía por la provincia.

El partido que más votos ha ganado estas elecciones en la provincia de Málaga es Adelante Andalucía, que ha pasado de sacar 24.625 votos en los anteriores comicios a los que concurrió en coalición con los andalucistas, y en esta ocasión han pasado a contabilizar 69.881 votos (45.000 sufragios más que en 2022) en solitario, lo que les ha permitido obtener un diputado en la provincia de Málaga, que le han arrebatado al PP.

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Este es uno de los cinco diputados que ha perdido el PP en Andalucía y que han llevado a Juanma Moreno a perder la mayoría absoluta de la que gozaba para meterse en unos líos con Vox que quería evitar a toda costa.