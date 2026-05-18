Sabor agridulce en el PP de Málaga, que pierde un escaño: "Seguimos trabajando, esa es la gran conclusión del día de hoy"

Sabor agridulce en Málaga. El Partido Popular gana las elecciones con 53 escaños pero pierde la mayoría absoluta. La provincia, que aporta 17 diputados al Parlamento andaluz, contará con nueve asientos del PP, cuatro del PSOE, dos de Vox, uno de Adelante Andalucía y otro de la coalición Por Andalucía.

Aplaudidos por los suyos y al ritmo de 'Kilómetro sur'. Así han sido recibidos los candidatos del Partido Popular de Málaga acompañados de la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro. "Hemos vuelto a ser los favoritos de los malagueños", ha recordado Navarro, que ha asegurado que se sienten "orgullosos" de tener como número uno al que va a seguir siendo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La delegada ha agradecido a los suyos la dedicación en una campaña que califica de "limpia", "optimista", "propositiva" y "muy centrada en los problemas de los ciudadanos" por parte de su partido.

"Seguimos trabajando, esa es la gran conclusión del día de hoy", ha destacado Navarro, aunque, lo harán, ha asegurado, "con más fuerza y más ilusionados que antes". El PP de Málaga ha sacado pecho de la conquista de seis nuevos municipios respecto a los que consiguió en 2022 y se hace con 89 localidades. "El Partido Popular de Málaga ha sacado el mejor porcentaje de todo el Partido Popular de Andalucía y somos el que mayor número de diputados llevamos al Parlamento", ha concluido.

La presidenta del PP en Málaga, comparece antes los medios después de los resultados de las elecciones andaluzas / Álex Zea

Adelante Andalucía y se reparten los escaños de PP y PSOE

"Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular", ha afirmado el candidato del partido andalucista, José Ignacio García, en las primeras declaraciones a medios tras el escrutinio. Y así, precisamente, se puede leer lo ocurrido en Málaga, donde han arrebatado a un escaño a los de Juanma Moreno, que tendrán que iniciar negociaciones con la ultraderecha de Manuel Gavira y Santiago Abascal para formar gobierno. Por lo pronto, ellos hacen dos promesas a los suyos: "sentido común" y "prioridad nacional".

Las encuestas más precavidas con la mayoría del Partido Popular se han llevado el bingo de la noche electoral. Moreno ha perdido cinco escaños respecto a los comicios de 2022, que se han repartido Vox y Adelante Andalucía. Aunque no a pachas. Los de José Ignacio García han triplicado sus escaños en el Parlamento con los que han perdido PP y PSOE.

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Los objetivos que Juanma Moreno se marcó para esta campaña eran tres: "ganar las elecciones, ganar en las ocho provincias y la mayoría absoluta". La tercera no ha podido ser, pero no se muestran afectados. "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente", ha destacado el ganador de las elecciones.