Elecciones andaluzas 17M
Estos son los pueblos de Málaga que más han votado a Vox estas elecciones andaluzas
El partido de Santiago Abascal consolida su arraigo en la Serranía de Ronda y la Costa del Sol, con porcentajes superiores al 20% en varios municipios
Vox ha consolidado su presencia en buena parte de la provincia de Málaga en las elecciones andaluzas celebradas este domingo, en unos comicios marcados por la amplia victoria del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que revalidó su liderazgo al frente del Gobierno andaluz. Según los resultados oficiales, el partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal ha obtenido algunos de sus mejores porcentajes de voto en municipios de la Serranía de Ronda, la Costa del Sol y la Axarquía.
La Serranía y la Costa del Sol concentran los mayores porcentajes
Entre los municipios malagueños donde Vox logró un mayor respaldo destaca especialmente Parauta, donde alcanzó el 23,77% de los votos, aunque con un volumen reducido de papeletas, apenas 29 sufragios. También sobresalen Manilva, con un 21,36% y 1.108 votos; Benahavís, con un 21,04%; y Canillas de Albaida, donde el partido alcanzó el 20,85% del apoyo electoral.
Llama la atención, además, que muchos de los municipios donde Vox ha cosechado sus mejores resultados se encuentran muy próximos geográficamente entre sí. Es el caso de varios pueblos de la Serranía de Ronda como Parauta, Júzcar, Faraján o Algatocín, así como del eje de la Costa del Sol occidental formado por Manilva, Casares, Estepona y Benahavís.
En la Costa del Sol occidental, Vox también registró resultados destacados en municipios de gran población. En Mijas obtuvo el 18,98% de los votos, con 5.684 papeletas; en Estepona alcanzó el 17,99% y 4.825 votos; mientras que en Marbella sumó 8.495 apoyos, equivalentes al 16,4% del total.
Marbella y Vélez concentran el mayor número de votos
La formación también superó el 19% de apoyo en localidades como Guaro (19,86%), Benamocarra (19,47%) y Cómpeta (19,42%). En otros municipios turísticos y residenciales como Ojén, Casares o Algarrobo, el partido también consiguió porcentajes por encima de la media provincial.
Por número absoluto de votos, los mayores apoyos para Vox se concentraron en las grandes ciudades y núcleos urbanos de la provincia. Marbella fue el municipio con más papeletas para la formación, con 8.495 votos, seguido de Vélez-Málaga, con 6.577; Mijas, con 5.684; y Fuengirola, donde reunió 4.361 apoyos.
Los resultados reflejan cómo Vox mantiene una implantación especialmente sólida en municipios costeros y en algunas pequeñas localidades del interior malagueño, en una jornada electoral en la que el Partido Popular volvió a imponerse con claridad en Andalucía.
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