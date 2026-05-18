Trampolines, escalada y piscina de bolas en Málaga: así es el macroparque de Ronda "que tiene de todo para la diversión de los niños"

Los parques infantiles de bolas y atracciones se han convertido en uno de los pasatiempos favoritos de las familias, que ven en la amplia variedad de camas elásticas, paredes ninja y toboganes una opción perfecta para que los más pequeños se diviertan mientras los adultos toman un aperitivo con tranquilidad. Es lo que permite Kids Park Ronda, un enorme macroparque perfecto para "niños de entre 0 y 15 años".

"El mejor parque de bolas y trampolines de Málaga". Así definen este gigantesco parque de atracciones desde la empresa Kids Park, que además de su local en Ronda, cuenta con otros en la provincia de Sevilla, en Camas y El Pino; y en Cáceres.

Un macroparque infantil en Ronda para niños de hasta 15 años

En su sede malagueña, los menores de hasta 15 años podrán disfrutar de toda clase de atracciones para todas las edades y necesidades, como gigantescos toboganes, carruseles, piscinas de bolas, cañones, camas elásticas o paredes de escalada.

A estos se suman sus pantallas gigantes con juegos multimedia, su zona de construcción de Lego, su campo de fútbol, los "pasadizos secretos" y sus distintos recorridos, entre otros.

Toboganes, camas elásticas y zonas de juego para todas las edades

Un parque de atracciones que abrió por primera vez en Ronda el pasado 12 de septiembre y que está destinada a niños de entre 0 y 15 años con una altura máxima de 1,70 metros.

Para hacer uso de sus instalaciones, es necesario que los menores lleven calcetines antideslizantes, que se pueden adquirir en el local por 2 euros.

Las condiciones que hay que cumplir para acceder al parque

Además, los niños de hasta tres años y los que tengan necesidades especiales podrán entrar al parque acompañados de un adulto que no pagará, pero que no podrá hacer uso de los juegos.

Por su parte, el precio de la entrada, que no necesita reserva previa, depende de la duración de la actividad y el día de la semana en el que se acuda al parque.

Precios entre semana y en fines de semana

De ese modo, la tarifa de lunes a jueves es de 7 euros por media hora y 10 euros por una hora, que se podrá amplia hasta una duración total de una hora y media por 13 euros, dos horas por 15 euros y 17 euros por dos horas y media.

Los viernes, sábados, domingos y festivos, el precio para cada tramo horario será de un euro más cada único, entre los 8 euros para media hora y los 18 euros por dos horas y media.

Cumpleaños y celebraciones infantiles en Kids Park Ronda

En este local también se pueden celebrar cumpleaños y diversas celebraciones infantiles. Para ello, Kids Park tiene una tarifa especial que incluye tres horas de juego dentro del parque, los calcetines antideslizantes, merienda, a elegir entre sandwich, pizza o perrito y aperitivos; bebida y bolsa de chucherías por 14,90 euros por niño de lunes a jueves, y 16,90 euros el resto de días.

"Gran parque de juegos para los niños, tiene de todo para su diversión", recalcan sus clientes a través de las reseñas del parque, del que aseguran que es "un lugar perfecto para pasar un rato divertido con los peques".

Horario del parque infantil de bolas de Ronda

"Hacía falta un lugar así para los niños", recalca otro usuario, mientas que otros afirman que es "un lugar top de Ronda para que lo pasen muy bien".

Este macroparque se puede visitar en su local de la calle Genal número 6, en la ciudad de Ronda, de lunes a viernes, de 16.30 a 21.30, y sábados y domingos de 12.00 a 21.30 horas.