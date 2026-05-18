Economía
Trece empresas optan a ser Premio AJE Málaga en la edición de este año
El acto de entrega de los galardones, que cumplen 30 años, se celebrará próximo viernes 22 de mayo, a partir de las 18.00 horas, en la Caja Blanca
Trece empresas optan a los premios provinciales que otorgará la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga) el próximo viernes 22 de mayo, a partir de las 18.00 horas, en la Caja Blanca del Ayuntamiento de Málaga. Así lo informó la propia asociación en un comunicado, en el que detalló que un total de ocho empresas optan a ser la mejor Iniciativa Emprendedora y otras cinco, a ser la mejor Trayectoria Empresarial de la provincia en esta nueva edición de los Premios AJE Málaga, que celebra su trigésima edición.
El jurado ya ha deliberado y determinado quiénes serán los ganadores tras atender a las exposiciones de todas las empresas candidatas, en un encuentro celebrado en la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Málaga el pasado jueves 14 de mayo.
La decisión del jurado se mantendrá en secreto hasta la ceremonia de entrega de premios que contará, como tradicionalmente organiza AJE Málaga, con un espectáculo que aunará arte y reivindicación con el apoyo de la Fundación Fulgencio Meseguer, entre otras instituciones.
El jurado, en esta ocasión, ha estado formado por representantes de diferentes administraciones públicas e instituciones así como empresas privadas pertenecientes al ecosistema empresarial y emprendedor.
Es el caso del Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Juventud, la Red Municipal de Incubadoras, Promálaga y el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo; la Junta de Andalucía a través de sus delegaciones territoriales de Universidad, Innovación e Investigación y de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo además de la representación de la empresa pública regional Andalucía Emprende y del Instituto Andaluz de la Juventud; la Confederación de Empresarios de Málaga; la Cámara de Comercio; el Clúster Marítimo Marino de Andalucía; el Club de Marketing de Málaga; el centro europeo de empresas en innovación en Málaga Bic Euronova y la revista mensual de actualidad económica Vida Económica.
Las empresas candidatas a los Premios AJE Málaga 2026 en la categoría de Iniciativa Emprendedora son: Comprarcarne.es, ENMovimiento Centro Cultural, E-Motion, Fundy Solutions, Marseo, Party App, Perita Canela y Wander Vibes. En la categoría de Trayectoria Empresarial: Ahorasol, Japanese Head Spa, Mimíkokó, Mondat y QuiiroSan Wellness and Beauty.
Este certamen reconoce la excelencia, creatividad y liderazgo empresarial y emprendedor de la juventud andaluza.
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