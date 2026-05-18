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Selectividad 2026

La Universidad de Málaga limita el uso de la IA en la Selectividad: las universidades estudian instalar inhibidores y detectores de frecuencia en las aulas

Andalucía podría sumarse al protocolo ya activo en Galicia, Aragón, Cataluña y Murcia donde el uso de dispositivos inteligentes quedará restringido por métodos específicos

Las universidades se blindan ante la IA de cara a las Pruebas de Acceso a la Universidad.

Las universidades se blindan ante la IA de cara a las Pruebas de Acceso a la Universidad. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Nanopinganillos, gafas, calculadoras y hasta bolígrafos inteligentes. Copiar en los exámenes es una práctica que ha evolucionado de la "chuleta" tradicional con boli y papel a dispositivos altamente inteligentes y casi indetectables.

Con la Selectividad —ahora Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)— a la vuelta de la esquina, las universidades andaluzas ultiman estos días los protocolos de organización para su correcto desarrollo.

Copiar en los exámenes seguirá —lógicamente— prohibido. Sin embargo, la irrupción de la Inteligencia Artificial y de nuevos dispositivos tecnológicos obliga a las universidades a reinventarse y a poner especial énfasis en estos sistemas para ponerles freno.

Modelo de nanopinganillo que se vende por Amazon.

Modelo de nanopinganillo que se vende por Amazon. / La Opinión

La Universidad de Málaga (UMA) se sumaría a la normativa del resto de universidades andaluzas si finalmente se aprueba. Esta limitaría el uso indebido de audífonos inteligentes, relojes electrónicos, dispositivos de transmisión o almacenamiento de información, teléfonos móviles u otros elementos análogos, salvo prescripción médica. También quedarían bajo vigilancia los nanopinganillos, calculadoras inteligentes o smartphones.

Detectores de frecuencia en las sedes de examen de Málaga

¿Y cómo lo hará? Tanto la UMA como el resto de universidades públicas andaluzas implantarían detectores de frecuencia u otros sistemas tecnológicos destinados a impedir este tipo de fraude durante los exámenes de la PAU.

La decisión, no obstante, todavía está en el aire. Todo dependerá de los acuerdos que se alcancen en las distintas reuniones que se están celebrando estos días en el Distrito Único Andaluz, gestionado por la Universidad de Cádiz, con todos los vicerrectores de las universidades.

Estas gafas inteligentes son capaces de transcribir las respuestas.

Estas gafas inteligentes son capaces de transcribir las respuestas. / La Opinión

"La prevención del uso indebido de dispositivos tecnológicos, contemplando entre las medidas la implementación de sistemas de detección en las sedes de examen, se trata de una estrategia coordinada y común, cuyo objetivo es salvaguardar los principios de igualdad, mérito y capacidad, pilares fundamentales que deben regir el acceso a la educación superior", recalcan en un comunicado las universidades andaluzas.

Una estrategia común para toda Andalucía

Actualmente, la normativa vigente de la PAU en Andalucía ya contempla medidas específicas frente al uso no autorizado de dispositivos electrónicos o tecnológicos durante los exámenes. Sin embargo, no existe una normativa específica en Andalucía que regule la implantación de detectores de frecuencia u otros sistemas tecnológicos destinados a impedir este tipo de fraude.

“En respuesta a los nuevos desafíos tecnológicos, las universidades públicas andaluzas implicadas continuarán trabajando de manera activa y coordinada con el objetivo de unificar y garantizar el correcto desarrollo de la PAU”, recalcan.

Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón ya se adelantan

Los pioneros de este nuevo protocolo serán Galicia, Murcia, Cataluña y Aragón, que ya han activado la nueva normativa de cara a las pruebas de este año. Además, han adelantado cuáles serán las consecuencias para los alumnos que sean sorprendidos copiando.

La norma es clara: el castigo no se limitará solo al examen en el que se haya sorprendido al alumno, sino que podrá suponer la anulación de toda la Selectividad.

La UMA, pendiente del Distrito Único Andaluz

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Por ahora, tanto la Universidad de Málaga como el resto de universidades andaluzas deberán esperar a que la decisión sea aprobada por el Distrito Único Andaluz.

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