La venta de vivienda cae en Málaga al primer trimestre de 2026 y el sector apunta como causa a los altos precios y la subida del Euríbor: "Se modera el apetito comprador"

El primer trimestre de 2026 ha dejado un descenso en la venta de vivienda en Málaga, lo que según el sector puede estar empezando a reflejar las dificultades de los compradores antes los altos precios que ha alcanzado el mercado inmobiliario, tal y como ya advierten algunos expertos. Los datos del primer trimestre del ejercicio, publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) arrojan un total de 8.837 compraventas de viviendas en la provincia, lo que supone una bajada del 9,3% en relación al mismo periodo del pasado año. La actividad sigue siendo alta, pero el número de operaciones ha aflojado.

Por provincias, Madrid (19.577), Barcelona (19.794), Alicante (12.785) y Valencia (10.273) lideran la clasificación de ventas en el primer trimestre del ejercicio, con Málaga en la quinta posición.

Cae la venta de vivienda nueva y de segunda mano en Málaga

Por segmentos de mercado, la provincia malagueña ha registrado en este 2026, de enero a marzo, un total de 5.663 operaciones de viviendas usadas (un 11% menos que el año anterior) y otras 3.174 de nueva construcción (un 6% menos que el año anterior).

En el caso de la vivienda nueva, Málaga es la tercera provincia que más vende de España en lo que llevamos de 2025, sólo por detrás de Madrid (4.194) y Barcelona (4.152). Está por delante de Alicante (2.433) y Sevilla (2.306), según el INE.

Datos de venta de vivienda en España: también descensos

En España, la compraventa de viviendas registró un primer trimestre de 2026 negativo, según los datos publicados del INE. Con 178.473 operaciones registradas, las transacciones de vivienda acumulan un descenso del 2,6% en el primer trimestre de 2026.

Tanto la vivienda nueva (40.438) como la usada (138.035) han experimentado descensos, del 5,3% y del 1,8%, respectivamente.

Los altos precios y el encarecimiento de la financiación parecen ser los responsables de la retirada de la demanda y adelantan una estabilización de precios a medio plazo, según Idealista.

Los altos precios de la vivienda y el encarecimiento de la financiación atenúan demanda

"Los datos muestran, por tercer mes consecutivo, una reducción interanual en el volumen de operaciones de compra, lo que podría deducirse como un cambio de ciclo, o al menos una estabilización a nivel nacional del apetito comprador. Los altos precios alcanzados por la vivienda, sobre todo en los mercados más dinámicos, y el encarecimiento de la financiación parecen ser los responsables de la retirada de la demanda y adelantan una estabilización de precios a medio plazo",comenta el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.

En mercados "más dinámicos", añade, las caídas en el número de operaciones acumulan ocho meses consecutivos y muestran un ritmo de caída más acelerado que a nivel nacional.

Fotocasa indica que el mercado encara una nueva fase marcada por el ajuste entre la presión compradora y una oferta insuficiente y que se encuentra en un proceso de normalización tras los máximos, en el que el volumen de operaciones seguirá siendo elevado, pero con un crecimiento más moderado. Además, las tensiones geopolíticas podrían derivar en un repunte inflacionista con impacto directo en el mercado inmobiliario.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

Desde Pisos.com, el director de estudios del portal, Ferran Font, indica que los datos del INE confirman una tendencia de ligera desaceleración interanual, aunque dentro de un contexto de actividad todavía muy elevada.

Niveles elevados de venta de viviendas e incertidumbre

"Las perspectivas para los próximos meses apuntan a que el mercado mantendrá niveles elevados de compraventa, especialmente ante las expectativas de nuevas subidas de precios y un posible cambio de escenario en los tipos de interés derivado de la actual situación geopolítica, un factor que ya comienza a reflejarse en la evolución del Euríbor. La incertidumbre internacional y, sobre todo, la persistente falta de oferta seguirá condicionando la evolución del mercado residencial a corto plazo", explica.

Urbanitae, por su parte, apunta que siguen viendo una demanda muy sólida, apoyada en el crecimiento poblacional, la fortaleza del empleo y el atractivo de España como destino. No obstante, insiste en que el principal cuello de botella sigue estando en la capacidad de generar producto nuevo con agilidad suficiente.