VIII Premios El Delantal: La Opinión premia el talento, el esfuerzo y la excelencia gastronómica

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica celebraron en la tarde-noche de hoy en la Fábrica de Cervezas Victoria ante más de 150 invitados, entre los que se encontraban autoridades locales y provinciales, productores, empresarios del sector hostelero, asociaciones y profesionales del mismo, la gala de entrega de los Premios El Delantal, que en este 2026 alcanza su octava edición.

Este evento ha tenido el patrocinio de Diputación de Málaga – Sabor a Málaga, Cervezas Victoria, la Agrupación de Interés Económico Playas de La Costa del Sol, Royal Bliss, La Contadina y la colaboración de Bunzl. La gala fue conducida por la periodista de La Opinión, Arancha Tejero.

La gala de El Delantal 2026, en imágenes / Álex Zea

Los doce premios El Delantal han recaído este año en Restaurantes René (Excelencia), Asador Ovidio (Asador), Coca Cola (Sostenibilidad), Las delicias de mi Noé (Obrador), Clómada (Nuevos Proyectos), Nonna helado artesanal (Sabor a Málaga), Doña Francisquita (Honorífico), Alita (Nuevos Talentos), El Cateto (Marisquería), El parador playa (Chiringuito), Caserío San Benito (Tradicional) y Mía’s Pizzorante (Italiano).

Raúl Rico, gerente de nuestro periódico, dio la bienvenida a los asistentes haciendo hincapié en que los premios de El Delantal son mucho más que un evento gastronómico, “es una forma de entender la vida, de compartir, de innovar, sin perder la raíz y de convertir cada plato en una expresión de identidad, memoria y futuro”. Rico reivindicó también el buen hacer de los doce premiados de la noche porque “simbolizan el compromiso, la dedicación y la pasión de quienes entienden la gastronomía y la hostelería como un oficio exigente y, al mismo tiempo, profundamente emocionante”. Por último, Rico afirmó que Málaga es una provincia “que ha sabido hacer de su cocina una seña de identidad y un motivo de orgullo”.

Raúl Rico, gerente de La Opinión, durante su intervención / ALEX ZEA

"Los galardonados hacen Marca Málaga"

Tras el representante de La Opinión fue Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, quien tomó la palabra para decir que los doce galardonados "hacen Marca Málaga. Sois fundamentales para esta industria que es la principal de nuestra provincia". El representante del organismo supramunicipal indicó que en Sabor a Málaga "seguiremos trabajando para que el sector primario y la restauración sigan colaborando y yendo de la mano". Para finalizar, Salado recomendó el consumo de "productos de cercanía, porque tienen muchísima calidad" y expresó su deseo de que en las cocinas de los mejores restaurantes de Málaga "estén presentes los productos de Málaga".

Momento de la intervención de Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga / ALEX ZEA

Tras la intervención del presidente de la Diputación de Málaga se inició la entrega de los seis primeros galardones. En el primer bloque recogieron las estatuillas Miguel Ángel Rosado, propietario de asador Ovidio (Mejor Asador), de manos de Jesús Lupiáñez, alcalde de Vélez-Málaga; Francisco Muñoz Portales, propietario y cocinero de El Parador Playa (Mejor chiringuito), de manos de Francisco Cerdán, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga. Manuel Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga entregó el galardón de mejor restaurante italiano a Silvio Regas, chef de Mia`s Pizzorante. El cuarto galardón correspondió a la categoría de nuevos talentos: Genoveva Ferragut, responsable de Comunicación y RR.EE. de Cervezas Victoria entregó el premio a Álvaro Salido y Tatiana Carvajal, de Alita. Acto seguido, José Antonio Víquez, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, entregó a Piedad López García, gestora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola el premio Sostenibilidad. Cerró este primer bloque de entrega de galardones Bruno Porcaccini, CEO de la Contadina entregando a Jesús García Jiménez, subdirector de Caserío San Benito, el Premio Restaurante tradicional.

Momento del showcooking de Diego René / ALEX ZEA

Un showcooking muy malagueño

Precisamente uno de los galardonados este año, el chef y empresario Diego René, realizó en el intermedio de la gala un showcooking, un cocinado en directo en el que elaboró una receta titulada matrimonio malagueño en el que combinó un boquerón en vinagre y un espeto. El boquerón que presentó René tenía la particularidad de que estaba marinado en garum fermentado (una salsa de pescado muy popular en la Roma antigua que se elaboraba macerando vísceras y restos de pescado junto con sal y especias como el cilantro, eneldo y tomillo durante más de una semana, dejándolo fermentar al sol). "Esta es la cocina del mar. No hay nada más malagueño que el boquerón. Es alta gastronomía pero conservando la tradición malagueña. Es la cocina de los pescadores", indicó el chef alicantino. Una vez elaborado el garum se le añade vinagre reserva y un ajoblanco (realizado con almendras fermentadas durante dos días) hasta convertirla en una pasta espesa y se procede a servir.

La segunda parte del matrimonio malagueño, el espeto, sitúa a la sardina en la brasa pero solo por la parte de la piel. "Salamos las espinas, las secamos y las infusionamos con piel de limón y un alga para, posteriormente, aplicarle el soplete para hacer el humo que se "conservará" en una campana sobre el plato para, posteriormente ser "liberado" a la hora de servir el plato.

Tras el cocinado de Diego René, se entregaron los seis últimos premios de la noche. Claudine Paulson, propietaria del restaurante Clómada, recogió de manos de Jacobo Florido, concejal del Área de RRHH, Calidad y Turismo del Ayuntamiento de Málaga el Premio Nuevos Proyectos; Noelia Lara Rubio, propietaria de Las Delicias de mi Noe recibió de manos de Leonor García Agua, directora de Sabor a Málaga, el galardón de mejor obrador; la familia Ortiz, José, Nieves y José Luis, dueños de la marisquería El cateto recogieron el premio a la mejor marisquería de manos de Sergio Ragel, responsable de RRII de Cervezas Victoria. Los últimos premiados de la velada fueron Diego René, chef y propietario del restaurante del mismo nombre, que recogió de Javier Santos, propietario del restarante paripé y director de Savia, restaurante gastronómico del Hotel Boutique La Posada del Conde, el Premio Excelencia; El presidente de la Diputación, Francisco Salado entregó a Enrique Rodríguez Bravo, director general de Nonna helado artesanal, el premio Sabor a Málaga. El último premio, el premio honorífico, fue recogido por José Manuel Sánchez Gonzalo, fundador, Alberto Sánchez Martín (CEO) y Sonia Sánchez Martín (directora comercial) de Doña Francisquita de manos de Carmen Sánchez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga.

Fernando Fernández Tapia-Ruano clausuró el acto / ALEX ZEA

"Un sector agro muy fuerte"

Tras la entrega de galardones, clausuró el evento Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado territorial de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo rural de la Junta de Andalucía en Málaga, quien señaló que en los Premios El Delantal "festejamos la bonanza de los productos malagueños y el gran trabajo de restauradores y productores de Málaga".El delegado indicó que el sector agro malagueño es muy fuerte ya que supone el 16% del PIB y el 17% del empleo. Tapia-Ruano alabó el "grandísimo trabajo que viene haciendo en la última década un organismo como Sabor a Málaga" e hizo referencia a Gusto del Sur, la marca de productos andaluces auspiciada por el Gobierno andaluz en la que ya están registradas 67 figuras de calidad reconocida en Andalucia, "algunas de Málaga, como las pasas de Málaga, las aceitunas aloreñas o más recientemente la Miel de Málaga", destacó, El representante del ejecutivo andaluz ensalzó el récord obtenido el año pasado en exportaciones de productos, con el aceite y los frutos tropicales a la cabeza, "damos de comer a 500 millones de personas y nuestro reto es mantener la calidad y ser más sostenibles", concluyó.