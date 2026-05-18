El voto barrio a barrio: a quién han votado tus vecinos en los 11 distritos de Málaga

¿Qué han votado tus vecinos en los 11 distritos de Málaga? El mapa electoral de la capital deja una lectura clara: el PP vuelve a ganar, aunque pierde fuerza respecto a los anteriores comicios; el PSOE-A resiste como segunda fuerza, pero también retrocede; Vox crece y se consolida como tercera opción política; y Adelante Andalucía logra un resultado destacado, con más del 11% de los votos.

Distrito a distrito, los datos muestran dónde resiste cada partido, dónde gana apoyo y en qué zonas pierde más respaldo.

Dónde sube y baja más el PP en Málaga

Según los datos oficiales, el PP registra su mayor subida en Palma-Palmilla, donde sube en 4,67 puntos porcentuales. También crece con fuerza en Ciudad Jardín, que sube 4,23 puntos. En el lado contrario, donde más pierde el PP es en Cruz de Humilladero, con una caída de 5,54 puntos porcentuales.

El PSOE-A crece más en el Centro

El PSOE-A registra su mayor crecimiento en el distrito Centro, donde avanza 3,44 puntos porcentuales respecto a la anterior cita electoral. Es el incremento más destacado entre los distritos analizados, por delante de Palma-Palmilla, donde sube 2,55 puntos, y Ciudad-Jardín, donde mejora 2,25 puntos.

Pese a ese crecimiento porcentual, el volumen de votos socialistas en Centro es reducido en comparación con otros distritos de la capital: el PSOE-A suma allí 303 papeletas, frente a los 11.826 votos que obtiene en Churriana, el distrito donde logra su mayor respaldo en términos absolutos.

Vox avanza en Carretera de Cádiz

En el caso de Vox, el mayor crecimiento se da en Carretera de Cádiz, donde consigue 8.066 votos, el 16,08%, y sube 2,54 puntos porcentuales. Le siguen Cruz de Humilladero, con 3.900 votos y una subida de 2,27 puntos, y Puerto de la Torre, con 5.941 votos y 2,18 puntos más.

Donde más cae Vox es en Málaga Este, con 4.032 votos, el 11,22%, y una pérdida de 2,84 puntos porcentuales.

Adelante Andalucía: los mejores datos en Churriana y Puerto de la Torre

Adelante Andalucía consigue su mejor resultado en votos en Churriana, con 7.575 apoyos y el 12,54%. En porcentaje, su mejor distrito es Puerto de la Torre, donde alcanza el 12,96% con 5.820 votos. Sus datos más bajos se registran en Ciudad Jardín, con 116 votos, y en Málaga Este, donde obtiene su menor porcentaje, el 5,38%, con 1.935 votos.

Mapa electoral de la provincia de Málaga. / L.O.

Por su parte, Por Andalucía (PorA) obtiene su mayor número de votos en Churriana, con 3.680 papeletas y el 6,09%. En porcentajes, su mejor dato está en Ciudad Jardín, donde alcanza el 7,56% con 108 votos.

Entre los distritos en los que sí consta variación, donde más pierde es en Puerto de la Torre, con 3.039 votos, el 6,77%, y una caída de 3,12 puntos porcentuales. También retrocede en Cruz de Humilladero, con 1.706 votos y 2,99 puntos menos, y en Málaga Este, con 1.397 votos y una bajada de 1,47 puntos.

Churriana concentra los mayores apoyos

Si se atiende al número de votos por partido, Churriana es el distrito donde las principales formaciones consiguen más respaldo.

El PP logra allí su mayor número de votos, con 24.761 apoyos. En el extremo contrario, su peor resultado en votos se registra en Palma-Palmilla, con 517 papeletas. El PSOE-A también obtiene su mejor dato en Churriana, con 11.826 votos, mientras que su resultado más bajo se produce en Ciudad Jardín, donde suma 261 votos.

Por su parte, Vox consigue igualmente su mayor respaldo en Churriana, con 8.544 votos. Su menor número de votos se registra en Ciudad Jardín, con 156 apoyos.

Palma-Palmilla, el distrito con menos votos entre las principales candidaturas

Churriana es el distrito de Málaga donde se concentra el mayor número de votos entre las principales candidaturas, con 56.386 papeletas sumando PP, PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y PorA. En el extremo contrario se sitúa Palma-Palmilla, que registra el menor volumen de votos, con 1.245 apoyos entre esas mismas formaciones.