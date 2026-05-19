Cambian los accesos al Hospital Civil por el avance de las obras del nuevo hospital de Málaga

A partir del próximo jueves 21 de mayo, se reorganizarán los accesos de usuarios y profesionales al Hospital Civil de Málaga tanto, tanto a pie como en vehículo, con motivo del avance de las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado, el flujo principal de entrada se trasladará a la parte delantera del hospital, a través del acceso ubicado en la plaza del Hospital Civil.

En cuanto al acceso al aparcamiento del Hospital Civil, este continuará realizándose por la calle Blas de Lezo “hasta nueva indicación”.

Cómo acceder al Hospital Civil de Málaga desde el 21 de mayo

El centro ha aclarado que los usuarios podrán acceder en vehículo hasta la entrada de la plaza del Hospital Civil para la subida y bajada de personas. No obstante, en caso de querer estacionar deberán dirigirse al acceso habilitado al aparcamiento por calle Blas de Lezo.

Las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, según han indicado desde la Junta, “continúan avanzando dentro del proceso de transformación y modernización” del entorno hospitalario del Civil.

Aparcamiento del Hospital Civil Málaga / L.O.

Qué más cambios habrá durante las obras del futuro Hospital Virgen de la Esperanza

“Este proyecto contempla distintas actuaciones de adecuación y reorganización de accesos, viales y espacios asistenciales, necesarias para compatibilizar el desarrollo de las obras con el mantenimiento de la actividad sanitaria habitual”, han detallado.

En este sentido, han destacado que esta reorganización forma parte de la planificación prevista para compatibilizar el normal funcionamiento asistencial con el avance de las obras y las actuaciones de transformación del entorno hospitalario.

Asimismo, han precisado que esta medida permitirá aliviar la circulación interior y facilitar el desarrollo de nuevas intervenciones y trabajos previstos en la zona.

En este contexto, el Hospital Regional Universitario de Málaga —centro del que depende el Hospital Civil— ya ha llevado a cabo previamente la reorganización del flujo de entrada de ambulancias, una actuación que se ha desarrollado "con normalidad y sin incidencias asistenciales".