El Aeropuerto de Málaga crece de nuevo en pasajeros internacionales y más del 70% viaja ya en bajo coste

España recibió cerca de 32,4 millones de pasajeros internacionales en el primer cuatrimestre del año (enero-abril), lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo periodo de 2025, según datos publicados este martes por Turespaña que destaca la diversificación de mercados con incremento de llegadas desde China, Corea del Sur y Japón. El Aeropuerto de Málaga fue el cuarto que acumuló más viajeros de este tipo en el primer cuatrimestre con un total de 3,18 millones y un aumento del 6,8%.

Turespaña recuerda que se consideran pasajeros de vuelos internacionales tanto a los no residentes como a los residentes en España, ya que la estadística alude a los viajeros que llegan en vuelos desde otros países. Por lo tanto, los términos 'pasajero internacional' y 'turista internacional' no son equivalentes.

Del total de pasajeros de este primer cuatrimestre en España, 19,24 millones fueron de vuelos de bajo coste (un 6,3% más) y 13,16 de vuelos tradicionales (con un 3,4% de subida). En el caso de Málaga hubo 2,30 millones de pasajeros de bajo coste (un 7,2% de aumento) y 879.000 de líneas tradicionales (un 5,8% más).

El peso del canal de pasajeros de bajo coste se sitúa así en el 59,2% en el conjunto de los aeropuertos españoles mientras que en el caso de Málaga se va al 72%.

Crecen los pasajeros internacionales en abril en España y Málaga

Los pasajeros aéreos internacionales llegaron a España en el mes de abril ascienden a 10,1 millones, lo que supone un incremento del 3,7% respecto al mismo mes del año anterior. El 86,5% del flujo total de pasajeros provino de Europa, lo que supone un 4,2% más que en abril de 2025, mientras que desde América llegó el 8,4%, con un incremento del 6,2%.

Por su parte, el Aeropuerto de Málaga, que el 1 de julio estrenará nuevo director, recibió en abril un total de 1,10 millones de pasajeros internacionales, con un alza del 7,7%.

Pasajeros en el aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

En abril, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 97% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias y Baleares. Andalucía y Comunidad Valenciana registraron notables subidas de dos dígitos.

La Comunidad de Madrid es la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 22,4% de las llegadas, siguiéndole Cataluña (21%), Baleares y Andalucía, ambas con el 14,2%.

Procedencia de los pasajeros internacionales en abril: baja Asia

Un mes más, Asia, que representa el 1,7% del total de pasajeros, experimenta un notable retroceso de -30,7%.

En abril, se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados, con la excepción de Alemania. Destacó la subida interanual de Polonia y Bélgica y la positiva tendencia de Estados Unidos.

En la diversificación de mercados (resto de países) destacan por el incremento de llegadas China, Corea del Sur y Japón. Los países iberoamericanos registraron todos incrementos.

Las llegadas de países del Golfo Pérsico e Israel retrocedieron arrastrados por el conflicto bélico en Oriente Medio Principales mercados emisores.

Reino Unido sigue creciendo a pesar del Brexit

Entre los mercados tradicionales, Reino Unido emitió en torno a 2,1 millones de pasajeros internacionales y generó el 21% del total del flujo de llegadas a España, con un avance interanual del 3,2%. Canarias fue su principal destino, con una cuota del 24,3% del total, aunque experimenta un descenso interanual del - 3,9%. En segundo lugar, la Comunidad Valenciana con el 17,6% y, por último, Andalucía con una cuota del 17%.

Desde Alemania volaron 1,3 millones de pasajeros (13% del total) con un retroceso del -5,6%, debido a la disminución de pasajeros en todas las comunidades autónomas, notablemente en Canarias (44.654 pasajeros menos). Por el contrario, Andalucía y la Comunidad Valenciana registraron subidas moderadas entre el mercado alemán. Baleares se posicionó como principal receptor de este mercado con una cuota del 37,9%, aunque con una contracción del -2,5%.

Turistas en el aeropuerto de Málaga. / Álex Zea

Desde Italia llegó el 10% del flujo de pasajeros recibido en abril (1.003.452), registrando un crecimiento interanual del 6,5% que benefició a muchas comunidades. Destaca la Comunidad Valenciana con más de 30.000 pasajeros adicionales. Canarias, Baleares, Cantabria y el Principado de Asturias retrocedieron este mes para el mercado italiano. Los principales receptores fueron Cataluña y la Comunidad de Madrid, aglutinando el 57,5% de las llegadas, según Turespaña.

Francia y Páises Bajos, otros mercados significativos

Francia emitió el 8% del total de pasajeros, con un crecimiento interanual del 5,3% en abril. La Comunidad de Madrid acaparó el 23,5% de las llegadas totales, y Cataluña el 22,6% del flujo. El resto de comunidades registraron aumentos, destacando Andalucía con cerca de 17.000 pasajeros adicionales. La Comunidad Valenciana retrocedió un -6% entre el mercado francés.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 5,1% del total, y experimentaron un incremento del 5,6% en abril, dado el avance positivo en todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco y el Principado de Asturias. Sus principales destinos fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña con más de 100.000 pasajeros cada una y con un notable incremento en la primera superando los 10.000 pasajeros adicionales.