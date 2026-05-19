El Ayuntamiento de Málaga tratará los árboles pica-pica de Alegría de la Huerta, en lugar de retirarlos

El equipo de gobierno se ha comprometido con los vecinos de Alegría de la Huerta, en Ciudad Jardín, a tratar los ocho ejemplares de Lagunaria patersonia, conocidos con el nombre popular de árboles pica-pica en la única plaza de esta barriada, en la calle Quintanar de la Orden, "para evitar molestias a los vecinos", informó este lunes, en la Comisión de Medio Ambiente, Penélope Gómez, concejala de Sostenibilidad Medioambiental.

El nombre de árboles pica-pica proviene de los picores que causan algunos meses al año, a causa de sus frutos.

En concreto, la concejala Penélope Gómez informó de que, tras una visita a Ciudad Jardín el pasado 4 de mayo, "nos comprometimos a una serie de mejoras; a unos compromisos con los vecinos que vamos a cumplir", por lo que ha ordenado a la empresa adjudicataria del servicio "realizar tratamientos fitosanitarios", que incluirán podas, así como la retirada "de la cápsula de los frutos de las lagunarias".

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, en la Comisión de Medio Ambiente de este lunes. / Ayuntamiento de Málaga

Penélope Gómez indicó que los árboles pica-pica "no se puede talar ahora mismo, porque están muy sanos; sin embargo, nos comprometimos a estudiar cómo minimizar el impacto negativo, así como una posible reubicación del parque infantil".

Como ya adelantó La Opinión, el pasado abril el Consistorio ya trasladó su negativa a eliminar los árboles, dado que "están en buen estado".

La moción no sale adelante

Por estos motivos, el equipo de gobierno popular votó en contra de los principales puntos de la moción presentada por Con Málaga, que pedía aprobar en seis meses un plan de sustitución del arbolado de la plaza, con vistas a una retirada progresiva, así como a recoger aportaciones de los vecinos en un mes, para la "mejora integral de la plaza".

El concejal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, recordó que los árboles desprenden "unas fibras microscópicas urticantes que generan irritaciones cutáneas, picores persistentes, dermatitis irritativa científicamente comprobado".

Detalle del fruto del árbol pica-pica en la Alegría de la Huerta. / María Ponce

Por su parte, la concejala del grupo municipal Vox, Yolanda Gómez, criticó que la situación "es un ejemplo más de la falta de planificación de la ciudad", así como "un caso más del abandono que sufren los barrios".

Por último, la concejala del grupo municipal socialista, Begoña Medina, consideró "incomprensible", el emplazamiento de estos árboles, en una plaza frecuentada sobre todo por mayores y niños.

La "mala sombra" de estos árboles dura más meses que antes

Con anterioridad a la discusión de la moción, en nombre de Federación vecinal Solidaridad intervino Ricardo Soto, quien alertó de que "la mala sombra" que provocan estos árboles, "se está multiplicando por el cambio climático", por lo que los efectos nocivos se están prolongando más meses de lo habitual, argumentó.

Como informó La Opinión, el expresidente vecinal y extrabajador municipal de Parques y Jardines, Mariano López, achaca la llegada de estos árboles a una mala decisión del Ayuntamiento, lo que ha provocado la 'desertificación' de la plaza varios meses al año, que además cuenta con un parque infantil con escaso uso, por los picores que causan los árboles a los más pequeños.

Mariano López, en Alegría de la Huerta, en marzo, con firmas de vecinos pidiendo el recambio de los ‘árboles pica-pica’. / A.V.

Una solución intermedia

Mariano López recordó que el propio Ayuntamiento de Málaga ha hecho dos intentos por eliminar los árboles; el primero de ellos, por una nota de Alcaldía, tras visitar Francisco de la Torre el barrio y escuchar las quejas de los vecinos; y la segunda vez, hace un par de años, cuando a través del Distrito de Ciudad Jardín le aconsejaron que recogiera firmas pidiendo su sustitución y las entregara por registro, algo que hizo, sin resultado.

Ahora, el Consistorio aplicará una solución intermedia que respeta estos árboles y tratará de rebajar esa "mala sombra" de la que habla el dirigente vecinal de Solidaridad.