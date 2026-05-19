Estas bibliotecas de la Universidad de Málaga contarán con un horario especial durante la época de exámenes

En vísperas de la época de exámenes, la Universidad de Málaga se adapta a las necesidades de los estudiantes para mejorar su preparación. Por ello, algunas de las bibliotecas de la UMA ampliarán hasta el próximo 16 de julio sus horarios de apertura.

Bibliotecas con horario especial

En concreto, las bibliotecas con horario especial son la General, la de Medicina, la de Económicas y la de Ciencias.

El horario de la Biblioteca General será del viernes 15 al viernes 22 de mayo hasta las 24.00 horas y del sábado 23 de mayo al jueves 16 de julio hasta las 02.00 horas.

Por su parte, el horario de la Biblioteca de Medicina es del sábado 23 de mayo al jueves 18 de junio hasta las 24.00 horas.

Asimismo, el horario de la Biblioteca de Económicas es del viernes 15 de mayo al viernes 22 de mayo hasta las 24.00 horas y del sábado 23 de mayo al viernes 19 de junio hasta las 02.00 horas. Además, del sábado 20 de junio al jueves 23 de julio la apertura hasta las 21.00 horas.

El horario de la Biblioteca de Ciencias es del viernes 15 de mayo al viernes 22 de mayo hasta las 24.00 horas y del sábado 23 de mayo al viernes 19 de junio hasta las 02.00 horas.

¿Cómo puedo reservar mi sitio?

El acceso a las bibliotecas con horario extraordinario está limitado a la comunidad universitaria y requiere reserva previa a través del sistema Affluences. En el resto de salas de estudio de la UMA se mantendrá durante estos periodos el horario habitual y el acceso libre.