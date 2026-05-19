El Colegio de Farmacéuticos y CaixaBank impulsan la instalación de desfibriladores en las farmacias de Málaga

Las farmacias de la provincia de Málaga tendrán más facilidades para incorporar desfibriladores externos automáticos (DEA) en sus establecimientos. CaixaBank y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (ICOFMA) han formalizado un acuerdo de colaboración para impulsar la cardioprotección en las oficinas de farmacia y mejorar su capacidad de respuesta ante posibles emergencias sanitarias, en las que actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre la muerte y salvar una vida.

El convenio permitirá a las farmacias tramitar la instalación de estos equipos a través de la red de oficinas de CaixaBank. La firma del acuerdo se ha celebrado en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga y ha contado con la participación de su presidente, Francisco Criado Martínez, y del director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra.

Para el presidente del ICOFMA, este acuerdo “supone un primer paso para avanzar hacia un reto ambicioso: crear una red de farmacias cardioprotegidas en la provincia de Málaga”. Criado ha recordado que, en muchos casos, la farmacia comunitaria es el espacio sanitario más cercano al ciudadano — ya que está presente en barrios, municipios y zonas rurales—, “por lo que reforzar su capacidad de respuesta ante una emergencia cardiovascular es una apuesta directa por la salud pública y por la seguridad de la población”.

La Farmacia Alberto Barrionuevo instala el primer desfibrilador. / L.O.

La Farmacia Alberto Barrionuevo, ubicada en Calle Magistrado Salvador Barberá, 14, en el distrito Bailén-Miraflores, se ha convertido en la primera farmacia cardioprotegida derivada de esta colaboración. “Su incorporación representa el primer ejemplo de una línea de trabajo que el Colegio aspira a extender progresivamente al conjunto de la provincia”, ha afirmado el ICOFMA en un comunicado, en el que ha destacado que la propia sede del Colegio ya es también un espacio cardioprotegido.

Desfibriladores en farmacias de Málaga

El acuerdo busca facilitar que las farmacias puedan disponer de un desfibrilador semiautomático sin tener que afrontar una inversión inicial y con todos los servicios necesarios incluidos en una única cuota mensual. Para ello, la colaboración se articula mediante una solución específica de renting diseñada para el sector farmacéutico.

Según han detallado ambas entidades, la propuesta está pensada para favorecer el cumplimiento de las obligaciones legales y mejorar la seguridad de pacientes, clientes y profesionales en unos establecimientos que funcionan como espacios sanitarios de proximidad.

Qué incluye el renting del desfibrilador

El servicio incluye el renting del desfibrilador Primedic HeartSave myPAD, un equipo compacto y de uso intuitivo, apto para adultos y población pediátrica, así como los electrodos, batería de larga duración, soporte, señalética homologada y botiquín básico.

Además, la cuota mensual incorpora el mantenimiento integral del equipo, la actualización de software, la reposición de batería y electrodos por uso o caducidad, los seguros de responsabilidad civil y de daños, y el asesoramiento para el registro del DEA ante la autoridad sanitaria correspondiente.

Duración y cuota de los contratos de renting

Los contratos de renting tendrán una duración de 60 meses y se ofrecen sin inversión inicial, con cuotas desde 25,40 euros al mes, IVA no incluido. Según las entidades, esta fórmula “permite a las farmacias acceder a soluciones avanzadas de cardioprotección con un gasto controlado, previsible y fiscalmente deducible”.

“Con este acuerdo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga y CaixaBank refuerzan su colaboración para apoyar a las oficinas de farmacia en la mejora continua de sus servicios y en su papel como espacios sanitarios de proximidad, clave en la atención y la prevención en el ámbito comunitario”, han destacado en un comunicado.