La constructora malagueña Jamena impulsa 40 viviendas en San Roque Club con 70 millones de inversión: así es el proyecto

La empresa malagueña Jamena Construcciones ha anunciado el lanzamiento de Velvet Green Residences, un residencial de 40 viviendas de alta gama en San Roque Club (Cádiz) con una inversión superior a los 70 millones de euros. El proyecto, que contempla más de 10.000 metros cuadrados de zonas verdes, destinará una inversión específica de 1.8 millones al desarrollo de un paisajismo basado en la integración y protección de la vegetación existente en la parcela, donde actualmente conviven especies mediterráneas de gran valor ambiental y paisajístico como alcornoques, acebuches, lentiscos, jaras o palmitos.

Velvet Green, diseñado por el estudio de arquitectura Tobal, contará con 40 viviendas en primera línea de golf dentro de San Roque Club, uno de los enclaves residenciales del entorno de Sotogrande. El proyecto incluirá zonas comunes, piscinas exteriores e interiores, spa, gimnasio, espacios de coworking y jardines concebidos como una extensión natural del paisaje mediterráneo que rodea el residencial.

Se preserverán especies tan representativas como el alcornoque o el acebuche

"Velvet Green está pensado para un perfil de cliente que valora enormemente la naturaleza, la privacidad y la conexión con el entorno. Para nosotros era fundamental preservar especies tan representativas como el alcornoque o el acebuche, que forman parte de la identidad natural de San Roque Club y que aportarán un valor diferencial al proyecto. Cada árbol de la parcela será tratado con el máximo cuidado y el paisajismo se ha diseñado precisamente para integrarlo y ponerlo en valor", ha indicado eL CEO de Jamena Construcciones, José Andrés Mena.

Con este planteamiento, Jamena Development dice que se refuerza su apuesta por desarrollos residenciales de alta calidad integrados en el entorno natural y alineados con un modelo de vivienda "cada vez más vinculado a la sostenibilidad, la baja densidad urbanística y la conexión con la naturaleza".

El proyecto Velvet Green de la constructora malagueña Jamena en San Roque (Cádiz), / L. O.

Jamena Construcciones, con 50 años de experiencia en el sector de la construcción, fue fundada en 1998 por Salvador Mena Arroch. El equipo actual cuenta con más de 200 profesionales y un grupo consolidado de proveedores y suministradores. La empresa se ha especializado en viviendas unifamiliares de lujo.

Jamena, casi 50 años de historia

La compañía afirma que el proyecto paisajístico de Velvet Green se ha planteado desde criterios reales de sostenibilidad y adaptación al entorno climático del Campo de Gibraltar. "El diseño de las zonas verdes prioriza especies autóctonas o perfectamente adaptadas al clima mediterráneo, resistentes a la sequía, al viento y a las altas temperaturas estivales. Esto reduce las necesidades de mantenimiento y consumo hídrico y además garantiza una integración mucho más natural con el entorno”, ha indicado Alejandro Guerrero, ingeniero forestal y responsable de Integración Ambiental y Paisajística de Velvet Green.

Entre las especies seleccionadas para el futuro proyecto de paisajismo destacan alcornoques, acebuches, lentiscos, palmitos, lavandas, romeros, jaras, teucrium, westringias o gramíneas mediterráneas como el esparto, todas ellas habituales en el paisaje natural de la zona y especialmente adaptadas a las condiciones climáticas del sur peninsular.

Optimización del agua y presencia de abejas y mariposas

El proyecto minimizará además las superficies de césped tradicional, priorizando soluciones de bajo mantenimiento y baja demanda hídrica. En las zonas donde sea necesario se utilizará césped de tipo Zoysia, una variedad caracterizada por su reducido consumo de agua y su escasa necesidad de tratamientos fitosanitarios.

El sistema de riego previsto para Velvet Green incorporará sectorización por necesidades hídricas, sensores climáticos y criterios de optimización del consumo de agua, mientras que el uso de acolchados minerales y orgánicos ayudará a conservar la humedad del terreno y reducir evaporaciones.

La selección vegetal favorecerá además la biodiversidad local y la presencia de polinizadores como abejas y mariposas, mediante la incorporación de especies mediterráneas melíferas de floración escalonada y evitando variedades invasivas o con requerimientos de tratamientos fitosanitarios.

Apuesta por proveedores locales y adaptación al entorno

Gran parte del suministro vegetal procederá de viveros locales y regionales especializados en especies mediterráneas adaptadas a la climatología del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol occidental. Según explica Jamena Development, esta decisión permitirá mejorar la aclimatación de las plantas, reducir riesgos de estrés hídrico y disminuir la huella ambiental derivada del transporte, además de contribuir a dinamizar la economía local y facilitar futuras labores de mantenimiento y reposición.